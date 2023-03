„Ein richtiges Brett“ aus Hamburg: Rehden empfängt offensivstarke Ottenser und will „kleine Serie“ fortsetzen

Von: Malte Rehnert

Zwei Tore, zwei Vorlagen: Nach langer Pause ist Rehdens Bocar Djumo (l.) inzwischen in sehr guter Form. © Krüger

Der BSV Rehden empfängt den Tabellenvierten FC Teutonia 05 Ottensen (Samstag, 14.00 Uhr). Doch zuletzt fielen die Heimspiele des Fußball-Regionalligisten häufig aus. Lässt das Wetter diesmal eine Austragung zu? BSV-Trainer Kristian Arambasic „will auf jeden Fall spielen – es sei denn, der Ball rollt nicht mehr, weil der Platz unter Wasser steht.“

Rehden – Wenn Regen, Schnee oder Eis kommen, sind sie beim BSV Rehden sofort alarmiert. In den vergangenen Wochen standen die Heimspiele in den Waldsportstätten wegen der schlechten Witterung immer wieder auf der Kippe – letztlich mussten die Partien gegen Phönix Lübeck, Hildesheim und Lohne abgesagt und verlegt werden. Nun hat der Fußball-Regionalligist erneut Heimrecht, allerdings kam gerade am Donnerstag reichlich Nasses vom Himmel. Droht die nächste Zwangspause, wackelt auch das Spiel gegen den Tabellenvierten FC Teutonia 05 Ottensen am Samstag (14.00 Uhr)?

Arambasic kündigt eine „Schlacht“ an

BSV-Trainer Kristian Arambasic geht nicht davon aus und sagt: „Wir wollen auf jeden Fall spielen – es sei denn, der Ball rollt nicht mehr, weil der Platz unter Wasser steht.“ Der 45-Jährige möchte gerne „die kleine Serie“ ausbauen, die er mit seinem Team zuletzt hingelegt hat. Zwei Unentschieden gegen St. Pauli II und Werder Bremen II (jeweils 1:1), dann der im intensiven Ringen um den Klassenerhalt so wichtige 2:1-Erfolg bei Konkurrent Atlas Delmenhorst. „Wir können Abstiegskampf“, betont Arambasic und kündigt den Gästen aus Hamburg schon mal einen ungemütlichen Nachmittag an: „Wir haben zu Hause bisher nur gegen Norderstedt verloren und werden wieder eine richtige Schlacht abliefern.“ Man wolle den „haushohen Favoriten“ nach dem 1:1 im Hinspiel ein zweites Mal ärgern.

Teutonia-Toptorjäger Maik Lukowicz fehlt

Dafür braucht es vermutlich eine Top-Leistung in allen Mannschaftsteilen. Hinten müssen die Rehdener im Prinzip nur so weitermachen wie bisher. Mit 34 Gegentoren stellen sie die viertbeste Defensive, auf die nun einiges zukommen wird – da ist sich Arambasic sicher: „Die Ottenser Offensive ist ein richtiges Brett.“ Nur gut für den BSV, dass Teutonia-Toptorjäger Maik Lukowicz (14 Treffer) gelb-gesperrt fehlt.

Vorne reißt der BSV zwar nach wie vor keine Bäume aus, aber der Coach wähnt die Offensive zumindest auf einem guten Weg. Die zwei Tore in Delmenhorst „geben uns Selbstvertrauen, das wir nun mitnehmen müssen“.

Bocar Djumo „braucht immer ein bisschen Lack“

Auffällig waren zuletzt vor allem zwei Männer aus der Abteilung Attacke: Malik Memisevic traf doppelt bei Atlas. Die Tore bei den vorherigen 1:1-Partien erzielte Bocar Djumo, der in Delmenhorst noch zwei Assists lieferte. „Man sieht, warum uns Bocar fast die gesamte Hinrunde so sehr gefehlt hat (wegen eines Schienbeinbruchs, d. Red.). Wäre er dabei gewesen, hätten wir bestimmt zehn Tore mehr“, mutmaßt Arambasic. Der 28-jährige Portugiese, der laut Trainer „immer ein bisschen Lack braucht“, um auf hohem Level zu bleiben, tue dem Rehdener Angriffsspiel „brutal gut“. Gleiches gilt für Memisevic. Der 21-Jährige ist ebenfalls von Haus aus Mittelstürmer, glänzte in Delmenhorst im Rehdener 4-2-3-1-System aber auf der Außenposition.

Und dann ist da – neben den anderen Offensivkräften Kevin Coleman (25), Shamsu Mansaray (24) und Ebrima Jobe (26) – auch noch Neuzugang Alexander Schlobohm, der während seines Kurzeinsatzes in Delmenhorst „zwei Riesenchancen vorbereitet hat“ (Arambasic). So dürfe es beim 30-Jährigen gerne weitergehen.