BSV Rehden 1:3 bei Hannover 96 II: Ein Quantum Trost für Malik Memisevic

Von: Cord Krüger

Kein Durchkommen bei den „Roten“: Rehdens Tony Lesueur verliert das Duell gegen die Hannoveraner Louis Oppie (links) und Kapitän Rene Rüther, der zum frühen 1:0 getroffen hatte. Später bereitete Lesueur aber das 1:2 vor. © Vogler

Stürmer Malik Memisevic beendet seine Torflaute, verliert aber mit dem BSV Rehden mit 1:3 bei Hannover 96 II - eine insgesamt verdiente Niederlage in der Fußball-Regionalliga. Für den BSV debütierte dabei - endlich - ein Neuzugang.

Hannover – Der erste Treffer für Malik Memisevic seit Ende August, ein solides Debüt des bisher nicht spielberechtigten Neuzugangs Denis Vucancic – viel mehr Positives gab’s für den BSV Rehden während seiner Dienstreise zum Regionalliga-Dritten Hannover 96 II nicht. Außer der Tatsache, dass sich der Tabellen-14. bei der bärenstarken Zweitliga-Reserve im Eilenriedestadion nicht noch sein Torverhältnis verhunzte. „Am Ende hätten wir deutlich höher verlieren können“, gestand BSV-Trainer Kristian Arambasic nach der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstagnachmittag: „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen, von daher müssen wir uns über diese Niederlage nicht allzu großartig ärgern.“

Die Gastgeber, bei denen Franck Evina (2018 mit Bayern Deutscher Meister) und Jan-Erik Eichorn aus dem Zweitliga-Kader in der Startelf standen, führten von Beginn an Regie. „In den ersten 20 Minuten hatten wir große Probleme, waren nicht eng genug am Mann und sind so auch in Rückstand geraten“, erinnerte Arambasic an das 1:0 durch Rene Rüther. Nach einem Freistoß aus Hannovers Hälfte samt Flügellauf und scharfer Flanke traf der 21-Jährige bereits nach vier Minuten freistehend für den Aufstiegsaspiranten.

Nick Stepantsev erhöhte nach gut einer halben Stunde allein am zweiten Pfosten auf 2:0 für das Team von Trainer Daniel Stendel (33.). Arambasic reagierte, stellte von einem 3-5-2 auf ein 4-4-2 um. „Vielleicht muss ich mir den Vorwurf machen, dass ich das nicht schon früher getan habe“, räumte der 45-Jährige hinterher ein – obwohl das zweite Tor ja nicht aus dem Spiel heraus gefallen war.

Doch in der neuen Grundausrichtung gewann Rehden mehr Zugriff, presste höher – und kam durch Memisevic zum Anschluss: Einen feinen Chip-Ball von Tony Lesueur über die 96-Abwehr veredelte der Stürmer mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:2 (39.).

Spieler des Spiels: Flemming Niemann Rehdens Torwart erwies sich gegen Hannovers Topteam mal wieder als Rückhalt und verhinderte am Ende mit drei Paraden Schlimmeres.

Dieser psychologisch nicht ganz ungünstige Zeitpunkt hauchte dem BSV neues Selbstvertrauen ein. Im zweiten Durchgang spielten die Schwarz-Weißen seltener nur nach hinten raus, sondern agierten überlegter nach vorn. Hannovers Torwart Toni Stahl entschärfte per Glanzparade einen Distanzschuss von Niklas Kiene (52.), fünf Minuten später verpasste Kevin Coleman nur um Zentimeter eine Flanke von Memisevic – und erneut der agile Sechser Coleman zielte knapp vorbei (69.). Aus dieser Szene resultierte jedoch die Vorentscheidung – denn Robin Friedrich vollendete den Konter zum 3:1. „Danach hat uns Flemmo noch stark im Spiel gehalten“, adelte Arambasic seinen Torhüter Flemming Niemann, der bis zum Schlusspfiff drei Hochkaräter parierte (74./79./85.): „Er war der Einzige, der heute 100 Prozent seiner Leistung abrufen konnte – und das in angeschlagenem Zustand.“ Hannovers Coach Daniel Stendel lobte ebenfalls seinen Torwart Stahl – ein Indiz dafür, dass der BSV vorn nicht ungefährlich war. Insgesamt zollte Stendel jedoch seinem gesamten Kollektiv Respekt: „Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass diese neu zusammengestellte Mannschaft so gut harmoniert hat.“

Während der Schlussviertelstunde musste Rehdens Abwehrchef Pierre Becken noch einmal auf der Linie klären. In diese Phase fiel auch die Kurz-Premiere des im Oktober verpflichteten Denis Vucancic, der wegen Wechselmodalitäten erst jetzt spielberechtigt war. „Ihm fehlen nach so einer langen Wettkampfpause natürlich noch Rhythmus und Praxis, aber diese Einwechslung war schon perspektivisch mit Blick auf die Winter-Vorbereitung gedacht“, erläuterte Arambasic. Vorher steht allerdings noch das letzte Heimspiel des Jahres am Samstag gegen Borussia Hildesheim auf dem Plan.