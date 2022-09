Ein Punkt und viel Selbstvertrauen

Von: Cord Krüger

Teilen

Dieser Lupfer segelte knapp drüber: Malik Memisevic (links, gegen Drochtersens Tjorve Mohr) ackerte viel, hatte aber im Abschluss Pech. © Krüger

Hinten äußerst abgeklärt, vorn allerdings (noch) glücklos: In Summe ergab das am Freitagabend für Fußball-Regionalligist BSV Rehden ein 0:0. Allerdings ein achtbares gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel mit dem stärksten Sturm der Nord-Staffel.

Rehden – Am Ende hätte der BSV Rehden fast noch den Lucky Punch gegen den haushohen Favoriten gesetzt – doch diverse Schüsse blieben in der Abwehr der SV Drochtersen/Assel hängen. So stand am Freitagabend in den Rehdener Waldsportstätten „nur“ ein 0:0 zu Buche – doch dass sich die Schwarz-Weißen gegen den bisherigen Regionalliga-Spitzenreiter mit dem stärksten Sturm der Staffel kein Gegentor fingen, bedeutete ihnen am Ende mindestens ebenso viel wie der Punkt.

Arambasic: „Zu Hause schlägt uns keiner“

„Zu Hause schlägt uns nach wie vor keiner“, freute sich BSV-Trainer Kristian Arambasic über die „sehr disziplinierte Abwehrleistung“. Auch Rehdens Torwart Flemming Niemann lobte seine Vorderleute: „Von den Innenverteidigern bis zu den Stürmern haben alle super verteidigt.“

Coleman überzeugt in ungewohnter Rolle

Allerdings kamen die Stürmer selten zu dem, wofür sie Arambasic aufgestellt hatte: „Vorn fehlt uns einfach das Quäntchen Glück – und vielleicht auch die Zielstrebigkeit“, fand Niklas Kiene. Der Sechser musste diesmal im Abwehrzentrum ran, weil es für Pierre Becken wegen einer Rippenblessur nicht reichte. Also übernahm Kiene nicht nur dessen Kapitänsbinde, sondern auch seinen Platz in der Innenverteidigung - und ließ dort so gar nichts anbrennen. Im defensiven Mittelfeld agierte stattdessen der sonst deutlich offensivere Kevin Coleman und erledigte seinen Job als Störenfried von Drochtersens Spielmacher Maximilian Geißen überzeugend. Auch den Ex-Rehdener Alexander Neumann, mit acht Treffern aktuell gefährlichster Mann der Kehdinger, meldeten Kiene & Co. ab.

Trotzdem dominierte das Top-Team zunächst das Geschehen und hatte nach sieben Minuten Pech, als der Ball von Jorik Wulff aus spitzem Winkel in der BSV-Hintermannschaft hängen blieb. Auf der anderen Seite fiel ein Lupfer von Malik Memisevic aufs Außennetz hinter dem Querbalken (11.). „Malik war gestern noch krank, aber ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen – und er hat es überragend gemacht“, adelte Arambasic den Stürmer, der sich mehrmals durchsetzte.

Doch auch Drochtersens Wulff strahlte Gefahr aus – etwa, als sein wuchtiger Flugkopfball am langen Eck vorbei rauschte (21.). Bei einem Konter zeigte Memisevic erneut seine Schnelligkeit, hängte Liam Giwah und Arian Khodabakhshian ab, zielte mit seinem Flachschuss allerdings haarscharf vorbei (27.).

Es war der Weckruf für die Platzherren, die nun griffiger in die Zweikämpfe gingen, hinten nicht viel zuließen und im Mittelfeld viele zweite Bälle gewannen. Ein abgefälschter Schuss von Ebrima Jobe, anstelle von Coleman meist auf der linken offensiven Außenbahn zu finden, segelte knapp daneben (41.). Direkt im Gegenzug zielte Jan Steffens zu hoch, sodass es torlos in die Kabinen ging.

„Nicht das ansehnlichste Spiel“

Zurück kamen beide Seiten unverändert – aber giftiger. Daraus resultierte ein gegenseitiger Abnutzungskampf zwischen den Strafräumen mit vielen Unterbrechungen, Chancen blieben in den 25 Minuten Netto-Spielzeit nach der Pause Mangelware. „Es war nicht das ansehnlichste Spiel“, gestand Kiene. Dennoch „hatten wir die gefährlicheren Szenen“, erinnerte Arambasic. Coleman etwa verzog aus der Drehung zentral vor dem Tor (54.), und ein Freistoß des starken Rechtsverteidigers Julijan Popovic landete in den Armen von SV-Schlussmann Patrick Siefkes (59.). Fünf Minuten vor Schluss setzte sich der zu seinem Heim-Debüt eingewechselte Tony Lesueur stark durch, sein Schlenzer flog aber am langen Eck vorbei. So war es nur ein Punkt, „und neben dem nehmen wir viel neues Selbstvertrauen mit“, unterstrich Kiene.

Regionalliga Nord BSV Rehden - SV Drochtersen/Assel 0:0 - Rehden: Niemann - Popovic, Kiene, Argyris, Haritonov - Coleman, Han - Mansaray (90.+2 Betani-Baku), Arambasic, Jobe - Memisevic (82. Lesueur). Drochtersen/Assel: Siefkes - von der Reith (15. Khodabakhshian), Giwah, Mohr, Elfers - Geißen, Haut (77. Rosin) - Wulff (82. Kinitz), Sobotta (66. Parduhn), Steffens - Neumann. Schiedsrichter: Cedric Philipp (SC Borgfeld). Zuschauer: 200.