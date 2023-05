„Waschechter Torjäger“: Brinkum holt Knipser Sedef und vermeldet zwei weitere Verpflichtungen

Von: Julian Diekmann, Fabian Terwey

Letzter Saisonauftritt für den Brinkumer SV. Der Fußball-Bremen-Ligist empfängt am Sonntag in der für Trainer Kevin Köhler „verkorksten Spielzeit“ die SG Aumund-Vegesack. Für die kommende Serie vermeldet der BSV die Verpflichtung dreier neuer Spieler - darunter ist ein „waschechter Torjäger“.

Brinkum - Kevin Köhler nimmt vor dem letzten Saisonspiel in der Bremen-Liga kein Blatt vor dem Mund. Der Fußball-Trainer des Brinkumer SV, der im Winter das Amt von Mike Gabel übernommen hatte, spricht von einer „verkorksten Spielzeit“, die auch mit dem letzten Ligaspiel am Sonntag (15.00 Uhr) zu Hause gegen den Dritten und Pokalfinalisten SG Aumund-Vegesack nicht mehr zu retten sei.

„Da geht es einzig und allein darum, sich noch mal bestmöglich zu präsentieren, um am Ende noch mal einen oder drei Zähler mitzunehmen“, betont der BSV-Coach, der vor dem abschließenden 30. Spieltag mit seiner Mannschaft den elften Platz der 16 Teams umfassenden Bremen-Liga einnimmt.

Einfach wird es aber nicht. „Vegesack ist eine konstante Truppe, arbeitet diszipliniert gegen den Ball. Sie haben viele Spieler, mit hoher Qualität. Auf uns kommt ein Gegner zu, der uns alles abverlangen wird“, ist sich Köhler sicher, der am Sonntag auf Timo Kanigowski (Innen- und Außenbandriss) verzichten muss: „Aber auf der anderen Seite haben meine Jungs noch ein letztes Mal die Möglichkeit, zu zeigen, dass sie besser performen können als sie es zuletzt gezeigt haben.“

Brinkum holt Knipser Dogukan Sedef

„Erfahrung für die junge Brinkumer Truppe“: So verkündete der BSV die Verpflichtung von Ridvan Sahin auf Instagram. Der 28-Jährige kommt vom Konkurrenten TuS Schwachhausen. „Ich will mit dafür sorgen, dass Brinkum wieder nach oben kommt“, wird Sahin zitiert. Zuvor hatte der BSV bereits Schwachhausens Dogukan Sedef (21) als Neuzugang bekannt gegeben. In dieser Saison hat der laut Coach Köhler „waschechte Torjäger“ bereits zwölf Treffer erzielt. Zudem kommt Flügelstürmer Emre Ates aus der U 19 des FC Oberneuland. Bruder Mert Ates hatte Brinkum bereits als Neuzugang bekannt gegeben.