Neuer Teilnehmer-Rekord! Ein Knaller vor der Sportlerwahl-Gala

Von: Malte Rehnert

Es ist angerichtet! Die Tische sind gedeckt, die neuen Wanderpokale warten auf ihre ersten Besitzer: Die große Abschlussgala der Sportlerwahl steigt diesmal in der Gutsscheune in Varrel – dort werden am Freitagabend feierlich die Sieger verkündet. © jantje ehlers

9 138 Leserinnen und Leser haben sich an der Sportlerwahl beteiligt - das ist ein neuer Rekord! Und nun ist auch endlich der Tag der Entscheidungen da: Am Freitagabend werden während der großen Abschluss-Gala in der Gutsscheune in Varrel die Geheimnisse gelüftet, wer Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022 ist. Die Spannung steigt - vor allem natürlich bei den Nominierten.

Syke/Varrel – Die Zeit des Wartens, Hoffens und Bangens ist endlich vorbei! Am Freitagabend werden die gut gehüteten Geheimnisse gelüftet, wer auf den Sportlerwahl-Thron steigen darf. In der Gutsscheune in Varrel (Gemeinde Stuhr) beginnt um 19.00 Uhr die große Abschlussgala. Und an deren Ende gibt es eine Sportlerin, einen Sportler und eine Mannschaft des Jahres 2022. Die Spannung steigt!

Aber nicht nur die 37 Nominierten in den drei Kategorien fiebern dem finalen Highlight entgegen, auch die Organisatoren von den Kreissparkassen Syke und Grafschaft Diepholz, vom Kreissportbund Diepholz und der Mediengruppe Kreiszeitung. „Seit dem Start der Abstimmungsphase Mitte Januar haben alle Beteiligten dieses besondere, erwartungsvolle Knistern wahrgenommen“, sagt Jens Bratherig, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Syke, die diesmal die Ausrichtung der Gala übernimmt. Sehr viele Stimmkarten seien in deren Filialen abgegeben worden. „Und je größer der Stapel wurde, desto begeisterter waren wir von der unglaublichen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wenn es um die Wahl ihrer Sportlerinnen und Sportler des Jahres geht“, ergänzt Bratherig.

Dass nun alle Nominierten und die drei erstplatzierten Mannschaften zur Gala zusammenkommen, ist das i-Tüpfelchen auf dem Sportjahr 2022.

Hocherfreut – und ein bisschen erstaunt – über die enorme Resonanz nach zwei corona-bedingten Sportlerwahl-Absagen ist auch Ingo Trümpler, Ressortleiter Sport bei der Kreiszeitung. „Nach der langen Pause waren wir, ehrlich gesagt, etwas skeptisch. Und nun dieses tolle Ergebnis – darüber sind alle Kooperationspartner sehr glücklich. Die Sportlerwahl behält ihre Strahlkraft, ist sogar attraktiver denn je.“

Die Zahl, die genau das unterstreicht, ist die 9 138. So viele Teilnehmer haben per Karte oder online abgestimmt. Ein neuer Rekord! Die alte Bestmarke (8 949) war bei der bis dato letzten Sportlerwahl 2019 aufgestellt worden. Mehr als 9 000 Votes – für Trümpler ein Beweis dafür, dass „der Sport vor Ort von den Menschen im Landkreis Diepholz wirklich wertgeschätzt wird“.

Wer letztlich die meisten Stimmen bekommen hat, wird am Freitagabend im Rahmen der etwa zweieinhalbstündigen Gala mit knapp 300 geladenen Gästen und tollen Show-Acts bekanntgegeben. Björn Knips, Chefredakteur der „Deichstube“, führt als Moderator erneut durchs Programm.

Die drei Sieger dürfen dann die nagelneuen Wanderpokale in die Höhe recken. „Doch ob sie nun den Titel erhalten oder nicht: Unsere Sportlerinnen und Sportler im Landkreis erbringen regelmäßig hervorragende Leistungen, die in jedem Fall eine besondere Würdigung verdienen“, findet Bratherig.

Mit dabei – als Ehrengast – ist in Varrel auch die international erfolgreiche Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack (30), die einst beim TSV Asendorf mit der Leichtathletik begann. Ende Januar hat sie ihr erstes Staatsexamen in Jura gemacht und ist darüber „sehr erleichtert“. Nun hat sie wieder mehr Zeit für den Dreisprung – und den Besuch der Sportlerwahl-Gala.