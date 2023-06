Erstes Frauen-Tor im Männer-Team: Hachetals Caroline Schumacher und ihr historischer Heber

Von: Fabian Terwey

Teilen

Für die Männer erfolgreich: Caroline Schumacher (Vierte von links) traf als erste Frau im Fußball-Kreis Diepholz für ein Herrenteam – für den SC Hachetal II. Trainer Bernhard Martius, Lennert Rippe, Dominik Güssow sowie Leon Martius, Arne Tecklenburg und Moritz Bremer (von links) freuen sich mit der Torschützin. © sc as Hachetal

Caroline Schumacher hat im Fußballkreis Diepholz Geschichte geschrieben: Als erste Frau traf sie in einem Pflichtspiel für eine Männermannschaft - nämlich für den SC AS Hachetal II. Und dann auch noch so ein schönes Tor! Was sie selbst und der Trainer zu der tollen Premiere sagen, folgt jetzt.

Affinghausen – Nachdem sich ihr 20-Meter-Heber ins gegnerische Tor gesenkt hatte, stürmten ihre Teamkollegen freudestrahlend auf sie zu. Am Spielfeldrand jubelten ihre Mitspielerinnen aus der Damenmannschaft. So beschreibt Caroline Schumacher die Szenen nach ihrem Treffer für den SC AS Hachetal II beim 7:0 (4:0)-Heimsieg gegen den TSV Bassum III. Das Besondere an ihrem 6:0 in der 3. Fußball-Kreisklasse: Es war das erste Tor einer Frau für ein Männerteam im Kreis Diepholz. Das teilte Staffelleiter Martin Wolle jetzt mit.

„Schon cool, das war mir gar nicht bewusst“, freut sich Schumacher über die Premiere, die ihr am 21. Mai gelang. „Das macht uns als Team tierisch stolz“, betont Coach Bernhard Martius: „Mein Trainerkollege Frank Denker hat ihr schon bei der Einwechslung zur Pause gesagt: ,Jetzt kommst du rein und machst eine Bude.‘“

Und bereits nach Schumachers zweitem Ballkontakt klingelte es. „Ich habe nach dem Sahnepass von Joshua Wirth gesehen, dass der Torwart weit draußen stand und habe einfach geschossen“, beschreibt sie ihren Treffer in der 49. Minute. Dafür ließ die 28-Jährige nach Spielschluss prompt eine Kiste Bier fürs Team springen.

Coach Martius schwärmt: „Sie gibt keinen Ball verloren“

„Sie ist technisch gut, hat Spielverständnis und nimmt kein Blatt vor den Mund“, lobt Martius die Spielertrainerin des Frauenteams, das als Siebener-Mannschaft in der 2. Kreisklasse unterwegs ist: „Ihre größte Qualität ist aber ihr Ehrgeiz. Sie gibt keinen Ball verloren. Da können sich einige Herren noch eine Scheibe abschneiden.“

Auch deshalb war die Sport- und Fitnesskauffrau einer Physiopraxis in der Vorwoche bereits zu einem 20-Minuten-Einsatz für die Reserve gegen die SG Ehrenburg gekommen – ihr Debüt bei den Herren. „Sie hatte sich selbst bei uns angeboten, wenn wir mal zu wenig sind“, berichtet Martius.

Möglich macht den Einsatz von Frauen bei Männern die Regel, die der Niedersächsische Fußballverband zum 1. Dezember 2022 verabschiedet hatte. Erstmals hatte die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst IV (2. Kreisklasse) davon Gebrauch gemacht. Kim Ayleen Eickhorst und Teelke Janssen waren beim 2:8 am 19. März gegen den SV Heiligenfelde II zeitgleich eingewechselt worden.

Caroline Schumacher hat Blut geleckt: „Sie können mich jederzeit anrufen“

Nach ihren zwei Spielen für die Reserve macht Schumacher bei den Herren „vor allem mehr Körpereinsatz“ aus als bei den Frauen. Im Zweikampf mit ihr seien zwar „die ersten Berührungen der Männer schon vorsichtiger gewesen. Nachdem sie gemerkt haben, wie ich selbst reingehe, ist das aber schnell verflogen . . .“

Einen Tag nach ihrem Tor für die Männer lief Schumacher wieder für ihre Damenmannschaft auf. „Da hatte ich dann schon schwere Beine“, räumt die Sudwalderin zwar ein, ihre Lust auf weitere Einsätze für die Männer schmälert das nicht: „Sie können mich jederzeit anrufen.“