SPIELER DES WOCHENENDES Jari Daneke - ein Fünferpack vom Seckenhauser Sechser

Von: Malte Rehnert

Er zeigt‘s an und grinst: Fünf Tore gelangen Mittelfeldmann Jari Daneke für Seckenhausen II gegen Bassum II. „Ein besonderer Nachmitttag“, meint der 20-Jährige. © daneke

SPIELER DES WOCHENENDES Jari Daneke (20) von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II ist „der Wahnsinn“, beim 5:3 gegen den TSV Bassum II schoss er alle fünf Tore für sein Team. Sein Coach Arne Budelmann nennt es das „perfekte Spiel“. Daneke spricht auch noch über Handstände und seine Knieprobleme, die er nicht so richtig in den Griff bekommt.

Seckenhausen – Sein Trainer beschreibt ihn – zumindest abseits des Fußballplatzes – als „sehr netten und ruhigen Typen“. Jari Daneke sei laut Arne Budelmann keiner, der „gerne im Vordergrund steht“. Nun aber rückt er mitten rein ins Rampenlicht und ist quasi selbst Schuld daran. Beim 5:3 gegen den TSV Bassum II schoss und köpfte Daneke in der 1. Kreisklasse am Sonntag alle fünf Tore für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II. Dafür verdient sich der 20-Jährige den Titel „Spieler des Wochenendes“.

„Für ihn war es sicher das perfekte Spiel. Er hat, glaube ich, alle seine Möglichkeiten genutzt“, staunt Coach Budelmann über die Top-Quote. Extrem bemerkenswert, denn Daneke ist nicht etwa Mittelstürmer, sondern Sechser. Aber aus dem defensiven Mittelfeld sucht und findet er oft gute Wege nach vorne. „Sobald er mit seiner bulligen Art Tempo aufnimmt und in Richtung Tor kommt, brennt es richtig. Das ist der Wahnsinn“, schwärmt Budelmann, der die „Zweite“ auch in der kommenden Saison coacht: „Und dann hat er den Willen und das Füßchen für die Abschlüsse.“

Zwei Freistöße verwandelte Daneke direkt – einmal über die Mauer, einmal in die Torwartecke. Die ruhenden Bälle sind Spezialitäten des wuchtigen Mittelfeldmanns (1,93 Meter, 101 kg). Von seinen nun zwölf Saisontoren schoss er sechs per Freistoß. Dazu kam am Sonntag ein Kopfballtreffer, einer aus kurzer Distanz nach einer Ecke und ein abgefälschter Schuss. Dieses halbe Eigentor eines Bassumers sei dem Seckenhauser auch noch gegönnt. „Ein schönes Gefühl und ein besonderer Nachmittag“, resümiert Daneke.

Sein erster Fünferpack war‘s dagegen nicht. In der Vorsaison musste die TSG am letzten Spieltag hoch gewinnen, um aufzusteigen. Es gelang ein 10:0 beim TuS Varrel. Daneke traf fünfmal, Seckenhausen wurde sogar noch Meister und rauschte in die 1. Kreisklasse.

Nun also das nächste Highlight des jungen Mannes, dem solche Glücksgefühle gut tun. Denn völlig unbeschwert ist Danekes Fußballzeit nicht. Vor drei Jahren hatte er eine Meniskus-OP am linken Knie, seither hat er dort immer wieder Probleme. Auch ein Grund, warum er von der „Ersten“ in die „Zweite“ ging. Nach Einsätzen schwillt das Knie wegen der Belastung häufig an. Er konnte in dieser Saison kaum trainieren und verpasste in der Hinrunde mehrere Spiele. „Man weiß leider nicht genau, was es ist“, erzählt er. Daneke kennt sich mit der Materie als Physiotherapeut zwar gut aus und probierte viel: „Ich habe auftrainiert, dann auch pausiert.“ Weg sind die Beschwerden jedoch noch immer nicht. „Diese Ungewissheit ist hart“, gibt Daneke zu und ergänzt: „Fußball ist mein Leben, deshalb nehme ich die Schmerzen in Kauf.“ Er hat demnächst den einen oder anderen Arzttermin, auch ein MRT – und hofft auf Besserung.

Um den Rest des Körpers optimal in Schuss zu halten, zieht er drei- bis viermal pro Woche seine Krafteinheiten durch. Zu Hause, mit dem eigenen Körpergewicht. „Das ist ein bisschen wie das Training eines Turners“, sagt Daneke, „und besonders gut für die Athletik“. Und es scheint zu wirken. Sein Profilbild bei WhatsApp zeigt Daneke bei einem Handstand mit gespreizten Beinen – artistisch. „Mehr solcher Sachen kann ich aber auch nicht“, sagt er und lacht.

Er bleibt lieber beim Fußball und will die Saison mit der TSG erfolgreich abschließen. Momentan ist sein Team Dritter, nah dran an den Aufstiegsplätzen. Blöd nur, dass die „Zweite“ gar nicht hoch darf in die Kreisliga, weil die „Erste“ aus der Bezirksliga runterkommt. „Wir wollen trotzdem weiter angreifen“, betont Daneke: „Aufstiegsplatz – das klingt doch einfach schöner.“

Zur kommenden Saison möchte der 20-Jährige, der bisher nur für die TSG am Ball und dabei meistens Innenverteidiger war, dann wieder in die „Erste“ wechseln. Vorausgesetzt, das Knie spielt mit: „Ich habe zugesagt, weiß aber leider nicht, wie fit ich dann sein kann.“