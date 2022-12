Sportlerwahl: „Dorfclub“ als dritte Kreis-Kraft - Aufsteiger Schwaförden glänzt auch in der Tischtennis-Bezirksliga

Von: Carsten Drösemeyer

Schwafördens Herren kämpften sich durch die Relegation und stiegen in die Bezirksliga auf. Dazu trugen bei (von links): Christoph Kaup, Andreas Scholz, Noah Stumpe, Florian Wiese, Raimund Köster und Daniel Faust. Auf dem Bild fehlen Günter Balke und Tristan Finke. © töbelmann

Respekt. Der TSV Schwaförden hat sich bei den Herren klammheimlich als dritte Kraft im Tischtennis-Kreis Diepholz etabliert. Okay, als Flaggschiff fungiert unverändert die TTG Stuhr-Heiligenrode, die sich als Landesliga-Zweiter berechtigte Hoffnungen auf den Verbandsliga-Aufstieg machen darf – und auch der künftige Bezirksoberligist SC Twistringen ist stärker einzuschätzen, aber direkt danach folgt schon der sympathische Dorfclub aus Schwaförden.

Schwaförden – Denn: Als Bezirksliga-Neuling rangieren Mannschaftsführer Christoph Kaup und Co. nur ein Pünktchen hinter dem Tabellenzweiten SC Polonia Hannover. Sie können damit weiterhin vom zweiten Aufstieg in Folge träumen.

Routinier Günter Balke und der Wiederaufstieg

Damit hätten vor einigen Jahren wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Bis 2016 dümpelte Schwaförden eher ruhig in der 2. Bezirksklasse vor sich hin, als mit dem ersten Aufstieg in die 1. Bezirksklasse der TSV-Höhenflug erstmals an Fahrt aufnahm. Zwar noch nicht dauerhaft, da Schwaförden umgehend wieder abstieg, doch Routinier Günter Balke und Co. kämpften sich über den Umweg der Relegation sofort wieder in die 1. Bezirksklasse zurück.

„So ein Spieler hatte uns einfach noch gefehlt“

Spätestens seit 2019 war mit dem Underdog aus Schwaförden also definitiv zu rechnen. Zumal in Daniel Faust eine Nummer eins zum TSV wechselte, die laut Kaup den Unterschied ausmachte: „So ein Spieler hatte uns einfach noch gefehlt. An ihm konnten sich unsere Talente wie Noah Darko Stumpe ausrichten und immer stärker werden. Die Verpflichtung von Daniel war für uns alle ein absoluter Glücksfall.“

Bezirksliga-Aufstieg größter Coup der Vereinsgeschichte

Folgerichtig hielt der Aufsteiger in den Saisons 2019/20 und 2020/21 erst souverän die 1. Bezirksklasse, ehe dann in der vergangenen Spielzeit der bislang größte Coup der Vereinsgeschichte glückte. Als Vizemeister belegte Schwaförden in der Relegation den zweiten Platz hinter dem TuS Gümmer II und stieg so erstmalig in die Bezirksliga auf. Für Außenstehende vielleicht verwunderlich, doch Kaup hat für den Höhenflug eine einleuchtende Erklärung parat: „Wir sind ein sehr familiärer Verein und verstehen uns einfach alle richtig gut. Deshalb muss hier niemand zum Training gezwungen werden. Montag und Freitag sind für uns Pflichttermine. Da sind wir immer vollzählig.“

Scholz und Köster verstärken Schwaförden

So ergibt die Leistungsexplosion von Spielern wie Stumpe und Kaup natürlich Sinn. Trotzdem wäre es für den TSV in der Bezirksliga ohne Neuverpflichtungen schwer geworden, aber am letzten Tag der Wechselperiode gingen Schwaförden in Andreas Scholz und Raimund Köster zwei richtig dicke Fische ins Netz. Das langjährige Spitzenduo des MTV Bücken konnte gewonnen werden, da man sich schon länger kannte und schätzte. Seit 2016 waren Scholz und Köster häufig beim legendären „Neujahrsturnier“ des TSV gewesen und hatten dort erste Kontakte geknüpft. Mit diesen beiden Hochkarätern startete Schwaförden auch in der Bezirksliga richtig durch und könnte 2023 tatsächlich erneut über die Relegation aufsteigen.

Aufstieg? „Wehren würden wir uns dagegen nicht“

„Wehren würden wir uns dagegen nicht“, schmunzelt Kaup“, hat aber noch weitere Ziele im Blick: „Wir wollen als Sparte stetig wachsen und legen deshalb viel Wert auf Jugendarbeit. Ein Grund, warum wir dieses Jahr die Kreismeisterschaft ausgerichtet haben und auch oft die TTVN-Races anbieten. Wir haben als Verein noch viel vor.“

Andere Vereine sollten das „kleine gallische Dorf“ besser auf dem Radar haben. Der Platz als dritte Macht im Kreis kommt schließlich nicht von ungefähr. Mit Schwaförden ist weiterhin zu rechnen.