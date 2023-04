„Auswärtsspiel“ zu Hause: Rehden empfängt Lohne - Mansaray spricht über die „Affenlaute“ im Hinrundenderby

Von: Fabian Terwey

Im Hinrunden-Derby im Fokus: Rehdens Shamsu Mansaray sah sich in Lohne rassistischen Beleidigungen ausgesetzt, zeigte Fans den Mittelfinger und flog dafür vom Platz. © wiechert

Mit kühlem Kopf ins hitzige Derby. So soll es sein, wenn es nach Kristian Arambasic geht. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden will im Heimspiel-Derby gegen TuS Blau-Weiß Lohne (Gründonnerstag, 19.00 Uhr) „Leidenschaft, Disziplin und Selbstvertrauen“ von seinem Team sehen. Die „Affenlaute einiger Vollidioten und der brutale Rassismus“, die Shamsu Mansaray im Hinrundenspiel entgegenschlugen, verurteilt der Trainer ebenso wie dessen Reaktion. Was der Rehdener Stürmer selbst vor dem Wiedersehen sagt.

Rehden – Während des Dienstagstrainings arbeitete es in Kristian Arambasic. Der Coach des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden hatte seiner Mannschaft bei der Video-Analyse zu Beginn ausschließlich die schwachen Szenen vom jüngsten 2:0-Auswärtssieg gegen Drochtersen/Assel gezeigt. „Das war zu kritisch – als ob wir 0:4 gegen den Letzten verloren hätten“, berichtet Arambasic: „Ich habe mich nach dem Training dafür beim Team entschuldigt.“ Der Coach erklärte seine Maßnahme damit, dass er vor dem wichtigen Heimspiel-Derby gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TuS Blau-Weiß Lohne (Donnerstag, 19.00 Uhr) „die Sinne schärfen wollte“. Denn das Spiel mit dem Ball hatte Arambasic in Drochtersen so gar nicht gefallen, „doch sich darauf zu beschränken, war nicht angebracht. Denn gegen den Ball haben wir es fantastisch gemacht. Eines der besten Spiele in den vergangenen zwölf Monaten“.

Ex-Rehdener Thorsten Tönnies „gestaltet“ das Lohner Spiel

Gegen „gefährliche“ Lohner um den „gestaltenden“ Ex-Rehdener Thorsten Tönnies hofft der 45-jährige Coach, dass das Team seine gute Form bestätigt. Das Hinspiel im Heinz-Dettmer-Stadion verloren die Schwarz-Weißen noch mit 1:2. Rund sieben Monate danach ist eine Szene fernab des Sportlichen bei Arambasic noch immer präsent: „Die verwerflichen Affenlaute einiger Vollidioten und der brutale Rassismus“, die Shamsu Mansaray bei dessen Auswechslung zu Spielende entgegenschlugen. Rehdens Angreifer reagierte, zeigte den Lohne-Fans den Mittelfinger und sah dafür noch auf dem Platz Rot.

Mansaray spricht über „Affengeräusche“ und Mittelfinger

„Shamsu hat sich zu der obszönen Geste hinreißen lassen. Das war falsch“, kommentiert Arambasic. Mansaray erinnert sich noch genau: „Das Spiel verlief nicht wie vorgestellt. Ich war ziemlich geladen bei der Auswechslung und höre dann diese Affengeräusche. Da habe ich nicht mehr viel nachgedacht. Die Lohne-Fans haben sich falsch verhalten. Ich habe schwach reagiert und mich beim Team entschuldigt.“ Angesichts der Begleitumstände erhielt der Rehdener nur ein Spiel Sperre.

Arambasic: „Shamsu wird reichlich Motivation aufbringen“

„Ich habe daraus gelernt“, sagt Mansaray. Besonders heiß sei der 24-Jährige nicht auf die Rückrundenpartie: „Ich brenne auf jedes Spiel, fühle mich fit und bin total fokussiert.“ Arambasic meint: „Shamsu wird reichlich Motivation aufbringen, aber kühlen Kopf bewahren. Er ist ein Hitzkopf, aber er hat daraus gelernt. Ich freue mich, wenn er die passende Antwort auf dem Platz gibt.“

Mansaray „könnte auch als Unterwäschemodell arbeiten“

Weil der zuletzt treffsichere Bocar Djumo (drei Tore in fünf Spielen) gelb-rot-gesperrt fehlt, dürften Mansarays Qualitäten nun umso mehr gefragt seien. „Shamsu kann außen oder vorne drin Dampf machen“, sagt Arambasic: „Er ist physisch extrem stark und könnte mit seinem Wahnsinnskörper auch als Unterwäschemodell arbeiten. Es kann sein, dass er beginnt, aber wir haben noch andere Optionen.“

Arambasic erwartet „Auswärtsspiel“

Nicht dazu gehören Alexander Schmitt, Kerem Sahan und Karam Han (alle Aufbautraining) sowie Jan Roschlaub (Zerrung) und Mustafa Fatiras (Meniskusriss). Unabhängig vom Personal hofft Arambasic auf „Leidenschaft, Disziplin und Selbstvertrauen“ seines Teams im von ihm „erwarteten Auswärtsspiel. Lohne wird viele Zuschauer mitbringen. Aber wir haben in Drochtersen bewiesen, dass wir auch vor 800 – in Anführungsstrichen – Feinden bestehen können.“

Apostel raus in Lohne Kurz vor dem Derby muss Sven Apostel den Fußball-Regionalligsten BW Lohne verlassen. „Nach eingehender Analyse hat sich der Verein entschieden, dass Trainerteam bei Blau-Weiß Lohne zukünftig neu aufzustellen“, hieß es auf der Facebook-Seite des Clubs. Stattdessen assistiert nun Fabian Lang dem Chefcoach Uwe Möhrle. Für Apostel kommt es damit nicht zum Wiedersehen mit Rehden. Bei den Schwarz-Weißen war er in der Saison 2018/19 Co-Trainer.