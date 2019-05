Eigentore kosten Brinkum den Sieg

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Den Zuschauern auf dem Rasenplatz am Brunnenweg wurde gestern Abend jede Menge geboten. Am Ende holte Bremen-Ligist Brinkumer SV gegen den Tabellenvierten TuS Schwachhausen ein 2:2 (1:1) – und wird sich grämen. Grund: Die Gastgeber lagen zweimal vorn, kassierten aber jedes Mal den Ausgleich – und dies unglücklicherweise jeweils durch ein Eigentor.

Brinkums Trainer Dennis Offermann war dennoch nicht unzufrieden: „Heute hat die Einstellung und der Kampfgeist gepasst. Das war leider in der vergangenen Woche nicht so. Klar hätte ich das Spiel gern gewonnen. Bei den Eigentoren mache ich unseren Jungs keinen Vorwurf, denn sie wollten in höchster Not klären – was leider schief gegangen ist.“

In der ersten Halbzeit machten die Gäste zwar das Spiel, aber Brinkum ließ hinten nur wenig zu. Und war vorn gefährlich: Schon in der zehnten Minute köpfte Jendrick Meissner nach Flanke von Nicolai Gräpler das 1:0. Jakob Raub (12.) und Kevin Freistein (13.) hätten erhöhen können, verzogen jedoch knapp. Auch Joshua Brandhoff machte es in der 37. Minute nicht besser. Schwachhausen musste da schon eine BSV-Anleihe aufnehmen, um zum 1:1 (40.) zu kommen. Nach einer scharfen Linksflanke wollte Meissner klären, bugsierte das Spielgerät aber über die eigene Linie.

So richtig interessant wurde das Match dann jedoch in der zweiten Halbzeit. Nachdem Mohamad Taha (56.) und Raub (61.) noch leichtfertig ihre Chancen vergeben hatten, brannte es wenig später auf der anderen Seite. Bei einem Rettungsversuch traf Brinkums Keeper Tariq Oltatunji einen Bremer und sah dafür die Rote Karte (67.). Das wiederum brachte den TuS auf die Palme. „Ich schwöre Stein und Bein, dass das im Strafraum und damit Strafstoß war“, meinte dessen Trainer Benjamin Eta. Und wie sah Olatunji die Szene? „Kann ich nicht genau sagen. Ich meine, dass es außerhalb war. Aber beschwören würde ich das nicht.“ Für Olatunji kam Ersatzkeeper Caner Sahan in Spiel – Stürmer Saimir Dikollari wurde „geopfert“ und musste runter.

In Unterzahl fighteten die Gastgeber verbissen und schienen sich zu belohnen. Nach tollem Sturmlauf wurde Gräpler „umgesenst“ – Elfmeter. Der 24-Jährige trat selbst an und verwandelte zum 2:1. Doch zum Sieg sollte das nicht langen: In der siebten Minute der berechtigten Nachspielzeit kam das Leder wieder scharf in den Brinkumer Strafraum, und diesmal lenkte Freistein die Kugel zum 2:2 ins eigene Netz.