„Egal wie!“: Rehdens Trainer Kristian Arambasic beschwört die Wende im Havelse-Spiel

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Rückkehr in den Kader: Nach langer Verletzungspause ist Karam Han wieder eine Option für Rehdens Trainer Kristian Arambasic. © Krüger

Fußball-Regionalligist Schwarz-Weiß Rehden tritt am Freitag beim TSV Havelse an. Trainer Kristian Arambasic will den Negativlauf im Abstiegskampf beenden. Die wiedergenesenen Karam Han und Alexander Schmitt geben laut BSV-Coach „positive Energie“.

Rehden – Kristian Arambasic hat das Hauptproblem lokalisiert. Es liegt zwischen den Ohren. „Ganz klar, jetzt spielt der Kopf eine Rolle – und den müssen wir möglichst frei bekommen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden vor dem Spiel beim TSV Havelse (Freitag/19.30 Uhr). Die Schwarz-Weißen stecken mitten im Abstiegskampf – und ihr Trend ist bedenklich: Seit vier Spielen warten sie auf einen Sieg. „Ja, wir befinden uns in einer Negativspirale. Das wissen wir. Da kommst du nur raus, wenn du punktest.“

Arambasic: „Keine Angst, es geht hier nicht um Leben und Tod“

Seit Ostermontag, seit sich Rehden in der siebten Minute der Nachspielzeit das bittere 2:2 gegen Hildesheim einfing, sei eine „Verkrampfung“ spürbar. Trotz der bedrohlichen Lage versucht es Arambasic mit einem positiven Mindset: „Wir brauchen keine Angst zu haben, es geht hier nicht um Leben und Tod“, sagt der 45-Jährige: „Wenn du gewinnst, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.“

Atlas Delmenhorst als Rehdener Vorbild

Ein Beispiel sei der SV Atlas. Die Delmenhorster waren eigentlich schon abgeschrieben im Abstiegskampf, siegten dann am Wochenende gegen Jeddeloh und zogen am Mittwochabend durch ein 3:1 gegen den Drittligisten VfB Oldenburg ins Finale des Niedersachsenpokals ein.

Arambasic fordert „Turnaround“

„Wir brauchen jetzt den Turnaround – egal wie!“, fordert Arambasic. Der Gegner hat ihn längst hinbekommen. Die Havelser dümpelten bis zum 17. Spieltag auf Rang 18 herum, ehe sie die Kurve bekamen. „Sie haben Topstürmer, eine tolle Mannschaft“, sagt Rehdens Trainer über den Tabellenachten, der seit fünf Spielen unbesiegt ist. Besonders Torjäger Yannik Jaeschke und Spielmacher Deniz Cicek müssen die Rehdener in den Griff bekommen. Dass es möglich ist, bewies der BSV beim 3:1 im Hinspiel. Es war die bis dato letzte Partie für Karam Han.

Karam Han und Alexander Schmitt neue Optionen beim BSV

Der Sechser aus Südkorea riss sich das Kreuzband, absolvierte die Reha in seiner Heimat, ist seit einigen Wochen wieder im Aufbautraining in Rehden und rückt nun gemeinsam mit Alexander Schmitt (ebenfalls defensiver Mittelfeldspieler) wieder in den BSV-Kader. „Sie sind einsatzfähig“, berichtet Arambasic: „Sie haben uns extrem gefehlt. Das gibt der Mannschaft noch mal mehr positive Energie.“

Eher negativ sieht es hingegen bei Bocar Djumo aus. Ein entzündeter Grützbeutel im Nackenbereich macht Rehdens Stürmer zu schaffen. Sicher nicht dabei ist Shamsu Mansaray. Der Offensivspieler fällt mit einer Zerrung aus.