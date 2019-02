Durchwachsenes Knacker-Debüt

Karlstad - Auf Schnee, Eis und Matsch feierte Nico Knacker am vergangenen Wochenede ein großes Debüt. Der Siedenburger nahm zum ersten Mal an der Fia Junior-Rallye-Weltmeisterschaft teil. Mit Beifahrer Tobias Braun landete der 21-jährige Knacker in Schweden zum Auftakt auf Platz zwölf.

Knacker erwischte vor einer Woche einen schwierigen Start. Bereits auf der ersten Wertungsprüfung fuhr er sich in einer Schneewand fest. Bis er seinen Ford Fiesta R2 befreit hatte, vergingen knapp 30 Minuten. Damit beendete der Youngster den ersten Tag mit einem Rückstand von knapp 35 Minuten auf Rang 13. Dennoch war er durchaus zufrieden: „Die Atmosphäre in Karlstad war großartig. Ein gelungener Start in die Rallye.“

Am Freitag und Samstag kam der junge Rallyefahrer immer besser in Fahrt. Auch an die äußerst schwierigen Wetterverhältnisse gewöhnte er sich langsam. Das Ziel erreichte er am Sonntagmittag nach 317 gefahrenen Kilometern auf dem zwölften Platz.

„Im Großen und Ganzen können wir mit unserer Leistung bei der Rallye Schweden zufrieden sein“, betonte Knacker: „Wir haben uns für unser Debüt in der Junior-Rallye-Weltmeisterschaft zwei Ziele gesetzt: Zum einen wollten wir das Ziel erreichen. Das ist uns geglückt. Wir konnten wirklich jeden Kilometer der Rallye fahren und damit wichtige Erfahrungen sammeln. Zum anderen wollten wir keinen Fehler machen. Das ist uns nur bedingt gelungen, da uns die eine oder andere Schneewand zum Verhängnis wurde.“

Doch der 21-Jährige gab sich für den weiteren Verlauf der WM kämpferisch: „An diesen Erfahrungen werden wir wachsen.“ Der nächste Lauf findet Ende März im Rahmen der Rallye Korsika statt. „Wir werden uns bestmöglich vorbereiten“, meinte Knacker abschließend. fs