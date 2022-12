Dunkle Wolken über dem Stuhrer Silvesterlauf

Von: Gerd Töbelmann

Von derart großen Starterfeldern ist der LC Hansa Stuhr momentan weit entfernt. © töbelmann

Am Samstag geht im Fahrenhorster Bradenholz der 45. Silvesterlauf des LC Hansa Stuhr über die Bühne. Aufgrund mauer Voranmeldungen ist die Zukunft des Rennens aber nicht gesichert.

Fahrenhorst – Die Laufveranstaltungen des LC Hansa Stuhr am Ende des Jahres waren in der Vergangenheit oft extrem beliebte Events bei den Crossläufern. Dieses Interesse hat allerdings in letzter Zeit sehr abgenommen. Beim Hansa-Cross im November verbuchte der Veranstalter nur 130 Teilnehmer. Unwesentlich besser dürfte es am Samstag aussehen, wenn der LC Hansa auf der Strecke im Fahrenhorster Bradenholz seinen nunmehr schon 45. Silvesterlauf ausrichten wird.

Am Donnerstag endete die Möglichkeit, sich online für den Lauf anzumelden. Bis zur Mittagszeit haben dies nur 137 Teilnehmer getan. Hansas Spartenleiter Berthold Buchwald räumt denn auch im Vorfeld der Veranstaltung Fehler ein: „Wir hätten mehr in die Werbung investieren müssen. Das ist leider zu kurz gekommen.“ In der Vergangenheit tummelten sich auf dem Sportplatz in Fahrenhorst schon mal 500 bis 600 Starter. Davon ist der Verein mittlerweile meilenweit entfernt.

Schlecht für Hansa ist natürlich auch, dass in Bremen fast zeitgleich der Bremer Silvesterlauf ausgetragen wird. Stand Donnerstag haben sich dafür bereits mehr als 1 100 Teilnehmer (allerdings auch für den virtuellen Lauf) angemeldet. „Bremen ist natürlich eine große Konkurrenz für uns. Wenn wir am Samstag 200 Starter haben, dann müssen wir wohl zufrieden sein“, sagt der 80-Jährige.

Aber so kann es laut Buchwald eigentlich nicht weiter gehen, denn allein für die Zeitmessung „müssen wir rund 150 zahlende Teilnehmer haben“. Die Stuhrer hatten sich aus Komfortgründen schon vor Jahren dazu entschlossen, die Zeitmessung an ein Unternehmen aus Delmenhorst auszulagern und nicht mehr selbst zu betreiben. So hängen denn dunkle Wolken über dem Silvesterlauf. Buchwald macht auch keinen Hehl daraus: „Wir überlegen ständig, ob wir den Lauf nicht lieber aufgeben sollten.“

Am Samstag wird aber in Fahrenhorst noch gelaufen. Bei den Männern haben die Lokalmatadore Oliver Sebrantke und Aaron Dorn aus verschiedenen Gründen keine großen Siegchancen. Sebrantke macht immer noch eine Muskelverletzung zu schaffen, wegen der er schon am Freitag den Vor-Silvesterlauf in Uenzen gestrichen hat. „Bei meinem Heimrennen in Fahrenhorst werde ich aber zumindest am Start stehen“, erklärte der 46-Jährige. Sebrantke hat sich für die 4,2 Kilometer entschieden – aber quasi als Jogger: „Ich werde es ganz langsam angehen, so um die sechs Minuten für den Kilometer. Im richtigen Lauftempo brauche ich sonst dreieinhalb Minuten dafür.“

Und Dorn wird gar nicht dabei sein. Sein bisheriger Trainer Hartmut Selz klärt auf: „Aaron ist irgendwie nicht im Wettkampf-Modus. Er hat sein Training umgestellt und möchte wohl mehr Halbmarathon oder Marathon laufen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich im Augenblick recht wenig Kontakt zu ihm habe. So werde ich Silvester auch beim Lauf in Bremen sein.“

Angeboten werden am Samstag in den diversen Altersklassen Strecken über 1,6, 4,2 und 13,8 Kilometer. Aber aufgepasst: In diesem Jahr gehen die Läufe früher über die Bühne. Der erste Startschuss erfolgt schon um 11.00 Uhr (1,6 km). Danach geht es um 11.20 Uhr (4,2 km) und 11.30 Uhr (13,8 km) weiter. Die Startgebühren liegen in den diversen Altersklassen zwischen fünf und zehn Euro. Darin enthalten ist auch eine Flasche Wasser.

Wer sich online noch nicht angemeldet hat, kann auch vor Ort am Samstag noch nachmelden, sollte dies aber rechtzeitig auf dem Fahrenhorster Sportplatz tun.