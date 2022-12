Löwen II in Vechta: Duell unter Freunden – mit unterschiedlichen Vorzeichen

Von: Cord Krüger

Wiedersehen: Im März spielten Löwen-Rückraummann Martin Golenia (l.) und Keeper Frederik Hohnstedt noch zusammen in der Oberliga. Nun treffen Golenia (spielender Trainer der HSG-Zweiten) und „Freddy“ als Torhüter von SFN Vechta aufeinander. © Rehnert

Die gebeutelte HSG Hunte-Aue Löwen II reist in der Handball-Landesliga zu den Ex-Kollegen Ferent, Hohnstedt und Mundhenke nach Vechta. Die Favoritenrolle im Duell Aufsteiger gegen Absteiger ist klar verteilt

Vechta/Diepholz – Mateusz Chylinski und Raul Ferent haben viel gemeinsam. Beide brennen für den Handball, spielten zusammen in der Oberliga für die damalige HSG Barnstorf/Diepholz, später trainierte Ferent die HSG-Zweite in der Verbandsliga und damit auch Chylinski. Beide sind Lehrer im Schulverbund Freistatt, beide coachen jetzt einen Landesligisten. „Wir sind mehr als nur Arbeitskollegen“ verdeutlicht Chylinski. Doch in den letzten Tagen wurde es einsilbiger zwischen ihnen. „Raul will mir nicht mal sagen, ob er am Sonntag selbst spielt oder nicht“, sagt Chylinski und grinst. Kein Wunder, denn dann treffen beide mit ihren Teams direkt aufeinander: Ferent erwartet mit seinem starken Aufsteiger SFN Vechta ab 17.00 Uhr Chylinski und dessen Verbandsliga-Absteiger HSG Hunte-Aue Löwen II zum Derby an der Brüsseler Straße in Vechta.

„Es ist mehr als nur ein Spiel“, verdeutlicht Chylinski: „Schon vor Wochen haben die Jungs gesagt: Egal, was diese Saison passiert – Hauptsache, wir gewinnen zweimal gegen Vechta!“ Dort spielten Kevin Lutz, Mats Brandt und Aeneas Höhne in der Jugend, ehe sie zur HSG zurückkehrten.

Bei den Sportfreunden wiederum hat nicht nur Ferent eine Löwen-Vergangenheit, sondern auch Rückraummann Tobias Mundhenke, bis zu seinem Wechsel im Sommer bester Werfer der Zweiten. Er kam mit dem bisherigen Erstherren-Keeper Frederik Hohnstedt von der HSG nach Vechta. „Hier sind wir super aufgenommen worden“, schwärmt Hohnstedt: „Eine richtig gute Truppe, in der die Verantwortung auf mehreren Schultern ruht.“

Beim 25:24-Sieg über die SG Neuenhaus/Uelsen gab der Schlussmann sein Comeback im SFN-Gehäuse – nach achtwöchiger Zwangspause wegen eines Außenbandrisses im Knie. Seine eigene Leistung bezeichnete er schmunzelnd als „so lala“, doch der Auftritt seiner Kollegen gegen die Ex-Bundesliga-Profis Jörn Wolterink und Pavel Mikal imponierte dem 28-Jährigen: „Wenn wir solch eine Leistung wieder auf die Platte bekommen und eine ähnlich knackige Abwehr stellen, können wir auch dieses Heimspiel gewinnen.“

Bisher hat der Tabellenvierte nur einmal vor eigener Kulisse verloren. Eine Situation, die Chylinski mit seinem Vorletzten gern hätte. Doch auch diesmal plagt er sich mit einigen Personalsorgen herum. „Ich kann nicht sagen, wer es bis Sonntag schafft“, sagt er mit Blick auf die Grippekranken. Er hofft aber, dass sein spielender Trainerpartner Martin Golenia und weitere Stützen ihr Okay geben – und rechnet mit einem „interessanten und schon in der Abwehr temporeichen Spiel“.

Hohnstedt leidet mit den Teams seines Ex-Vereins, denn sowohl die Erste als Verbandsliga-Elfter als auch die Zweite als Landesliga-Vorletzter stehen nicht gerade beruhigend da. „Für die Löwen ist das eine blöde Situation. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in dieser Saison weniger Druck hätten. Auf dem Papier wäre die Favoritenrolle eigentlich anders verteilt“, weiß „Freddy“: „Schließlich sind wir der Aufsteiger und die Löwen der Absteiger.“

Nun aber rechnet er mit einem „engen Spiel“. Chylinski schätzt zudem, dass es „hart von beiden Seiten zur Sache geht“. Aber danach, so hofft der Gäste-Coach, „können wir hoffentlich alle zusammen ein Bier trinken“.