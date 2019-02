Druck haben die anderen

Bassum/Paderborn - Das Bundesliga-Finale der Luftpistolen-Schützen ist nichts für Spätaufsteher - weder für Fans noch für Athleten. Während kurzentschlossene Anhänger des SV Bassum von 1848 noch um 5.45 Uhr Mitfahrgelegenheiten am Schützenplatz ergattern können, müssen am Samstag die Präzisionskünstler um 9.00 Uhr auf ihre Schießstände in Paderborn treten.

„Für den einen oder anderen Sportler ist das sicherlich keine allzu angenehme Zeit“, sagt Bassums Betreuer Martin Robran. Aber schließlich haben alle Teams damit zu kämpfen. „Die Uhrzeit wird jedenfalls keine gravierenden Auswirkungen auf die Ergebnisse haben“, ist sich Robran sicher.

Die Bassumer, die zum zweiten Mal in Serie beim Saisonfinale der besten acht Mannschaften Deutschlands dabei sind, geben sich jedenfalls optimistisch. „Jeder, der dort hinfährt, will auch das Halbfinale und das Finale schießen“, betont Robran. Um das zu erreichen, müssen die Lindenstädter aber zunächst einmal ein Schwergewicht der Szene aus dem Weg räumen. Denn Gegner im Viertelfinale ist der SV Waldkirch. Das Team aus Bayern reist als Meister der Süd-Staffel nach Ostwestfalen. Nur eine Begegnung verlor Waldkirch in dieser Saison - 2:3 gegen die SSG Dynamit Fürth. Und die Schwaben haben Weltklasse-Schützen in ihren Reihen. Beispielsweise Anna Korakaki. Die 22-jährige Griechin, die im Sozialen Netzwerk Instagram mehr als 106.000 Follower hat, führte Waldkirch im Februar 2016 als Aufsteiger-Team zur deutschen Meisterschaft. In der bisherigen Spielzeit hat die Olympiasiegerin von 2016 allerdings noch nicht für Waldkirch geschossen.

Anders sieht das bei Alexander Kindig aus. Der 24-Jährige gehört zu den Konstanten beim Bassumer Gegner. Und in zehn Einsätzen kommt der Junioren-Weltmeister von 2014 auf einen starken Durchschnittswert von 383 Ringen. Knapp dahinter liegt der Serbe Dimitrije Grgic (382,75). Getoppt wird das Duo noch von Klaudia Bres. Bei der 24-Jährigen stehen im Mittel 383,40 Ringe.

Bei Bassum hat Marcus Errebo Jensen den Spitzenwert inne. Mit 382,60 Ringen liegt der Däne vor Oscar Nilsson (378), Thomas Hoppe (377,33), Artur Gevorgjan (377,30) und Verlij Samojlenko (374,25).

Die Schwaben gehen sicherlich als Favorit in das Duell - ein Umstand, der den Bassumern jedoch gelegen kommt. „Wir fühlen uns nicht unwohl in der Außenseiter-Rolle“, sagt Robran. Denn gerade in den Viertelfinal-Paarungen könne viel passieren: „Und der Druck liegt ganz klar beim Süd-Meister.“

Mit acht Schützen reisen die 1848er nach Paderborn. Welches Quintett dann wirklich gegen Waldkirch randarf, wollte Robran noch nicht verraten. Doch egal, wer es wird und was dabei am Ende herausspringt: die Bassumer werden am Sonntag auf gute Monate zurückblicken. „Für uns ist dieses Final-Wochenende die Belohnung für eine ganze Saison“, betonte Robran.

