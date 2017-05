Dressurerfolge für Gießelmann

Ricardo Tenti sichert sich mit Chica Morena zweiten Platz

+ Jan-Dirk Gießelmann vom RV Wagenfeld gewann auf Burberry gleich beide M*-Dressuren. - Foto: Rohlfing

Wagenfeld - Von Sonja Rohlfing. Der Sieg in der höchsten Springprüfung beim Reitturnier in Wagenfeld ist in den Kreis Nienburg gegangen: Mit einem überaus couragierten Ritt verwies Gerd Könemann vom RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen die Konkurrenz auf die Plätze. 37 Paare hatten sich in die Starterliste des abschließenden M*-Springens eingetragen. 15 Teilnehmer qualifizierten sich für das Stechen. Ihnen hatte Parcourschef Eric Runge aus Varrel lange Wege zwischen die Sprüngen gebaut.