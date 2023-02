Rehden steht beim 1:2 in Kiel das Aluminium im Weg

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Brachte Rehden zurück: Tony Lesueur (links) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. © Krüger

Zweimal Latte, einmal Pfosten – und das innerhalb von nur zehn Minuten: Dem BSV Rehden ist beim 1:2 bei Holstein Kiel II der zweite Ausgleich verwehrt geblieben. Trainer Kristian Arambasic ärgerte sich „maßlos“, machte seinen Spielern aber „überhaupt keine“ Vorwürfe.

Kiel – Kristian Arambasic hatte schnell einen Mitschuldigen ausgemacht. „Das Aluminium war nicht unser Freund heute“, seufzte der Trainer nach dem 1:2 (0:0) seines BSV Rehden bei Holstein Kiel II. Gleich dreimal hatte es in den letzten Minuten dieser Regionalliga-Partie am Gebälk im Citti-Fußball-Park gekracht – dreimal hatten nur wenige Zentimeter gefehlt, die den Rehdenern einen verdienten Punktgewinn beschert hätten. „Das ist extrem bitter“, ärgerte sich Arambasic, „weil wir vieles richtig gemacht haben, am Ende aber ohne Punkte dastehen.“

Nur in der ersten Viertelstunde hatte seine Mannschaft Probleme mit dem Kieler Offensivspiel. „Wir mussten uns erst finden“, erklärte der Trainer zwei gute Gelegenheiten für die Norddeutschen zu Beginn: „Danach waren wir gut im Spiel, haben vernünftigen Zugriff bekommen.“ Die Partie verlief ebenbürtig – mit zwei dicken Chancen für die Schwarz-Weißen: Kiel-Keeper Timon Weiner parierte einen direkten Freistoß von Kevin Coleman (30.), und Malik Memisevics Verlängerung einer scharfen Flanke von Daniel Haritonov rauschte haarscharf am Tor vorbei (37.).

Lesueur kontert Lelle

Rehden schickte sich an, die Kieler Serie von sieben ungeschlagenen Liga-Spielen in Folge zu durchbrechen, wurde aber nach dem Wechsel kalt erwischt: Aus dem Gewühl heraus traf David Lelle nach einer Ecke (63.). Ein Tor der Marke „musst du nicht kassieren“, schüttelte Arambasic mit dem Kopf. Doch der Coach freute sich über die Reaktion seines Teams: „Das haben wir im Blut, wir geben nicht auf.“ Memisevic steckte den Ball im richtigen Moment für Tony Lesueur durch, der Franzose ging cool an Weiner vorbei und schob den Ball ins leere Tor (66.).

„Wir hatten das Gefühl, wir nehmen mindestens einen Punkt mit und versuchen noch, das entscheidende Tor zu machen“, berichtete der BSV-Coach vom Rehdener Optimismus – doch die Gäste kassierten den zweiten Nackenschlag. „Wir haben ein Mal zu große Räume gelassen“, analysierte Arambasic die erneute Führung für die Kieler, die letztlich als Eigentor von Ebrima Jobe in die Statistiken einging (83.).

„Brutale Chancen“ bleiben ungenutzt

Erneut bäumten sich die Schwarz-Weißen auf, warfen alles in die Waagschale. Weiner lenkte Lovro Sindiks Versuch von der Strafraumgrenze an die Latte (85.), bei Lesueurs Kopfball nach Haritonov-Flanke setzten alle Rehdener bereits zum Jubeln an – doch die Kugel schlug erneut auf den Querbalken auf (88.). Und Memisevic traf mit seinem Schuss nur den Pfosten (90.). „Wir hatten nach dem 1:2 brutale Chancen, haben alles auf eine Karte gesetzt“, meinte der Rehden-Trainer: „Die haben geschwommen ohne Ende, es hat lichterloh gebrannt im Strafraum.“ Doch es sollte nicht sein.

„So ärgerst du dich maßlos“, sagte Arambasic geknickt, fügte aber an: „Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, die Jungs haben alles reingeworfen.“

Regionalliga Nord: Holstein Kiel II - BSV Rehden 2:1 (0:0) Kiel II: Weiner - Wansiedler (77. Awuku), Lelle, Voß, Niehoff, Wolf (46. Siedschlag), Kleine-Bekel, Gueye, Gumpert, van de Schepop (31. Ejesieme/77. Prodanovic), Frahm.

Rehden: Niemann - Popovic (87. Arambasic), Haritonov, Djumo (67. Mansaray), Memisevic, Lesueur, Tomic (67. Koruk), Coleman (67. Jobe), Sindik, Fatiras, Becken.

Tore: 1:0 (63.) Lelle, 1:1 (66.) Lesueur, 2:1 (83./Eigentor) Jobe.

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (VfL Lohbrügge).