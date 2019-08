Dreierpack! Pissor glänzt in Godshorn

Langenhagen – Erst mit links, dann mit rechts, anschließend mit dem Kopf – und schließlich auch noch einen Elfmeter erzwungen. Dennis Pissor war gestern ohne Zweifel der Mann des Abends. Beim 6:2 (3:2)-Sieg des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen bei Aufsteiger TSV Godshorn in Langenhagen brillierte der Neuzugang, im Spiel zuvor herausragender Vorbereiter, mit seinem ersten Dreierpack im TuS-Trikot.

Trainer Walter Brinkmann, der vor vier Jahren in Godshorn ein bitteres Pokal-Aus mit den Sulingern zu verdauen hatte, war – wen wundert’s? – voll des Lobes: „Dennis war auf unterschiedliche Weisen erfolgreich – das ist besonders beachtlich. Mehr geht nicht. Wir haben heute aber auch als Mannschaft insgesamt sehr gut funktioniert – ein Top-Spiel.“

Gleich zu Beginn zeigten die Gäste, was sie vorhatten, machten Druck. Und trafen früh. Nach Vorarbeit von Pascal Löhmann erzielte Pissor mit dem linken Fuß das 1:0 (13.). Wenig später machte er es mit rechts, wieder hatte Löhmann aufgelegt (27.). Und nach Chris Brüggemanns Tor zum 3:0 (27.), dem laut Brinkmann „eine tolle Kombination mit gefühlt fünf Doppelpässen“ vorausgegangen war, schien die Partie bereits entschieden zu sein. War sie aber nicht! „Wir wollten das 3:0 nicht verwalten, sondern weiter offensiven Fußball spielen“, sagte Brinkmann. Die sich bietenden Räume nutzte Godshorn nun besser. Alexander Gellert gelang per Foulelfmeter das 1:3 (38.), Joel Guerrero-Diz verkürzte gar auf 2:3 (41.).

„Wir haben uns aber überhaupt nicht in die Hose gemacht“, meinte Brinkmann: „Die zweite Halbzeit war sogar noch souveräner.“ Pissor mit einem Kopfball-Torpedo in den Winkel (58./Flanke Sönke Bremermann), Jona Hardt per Elfmeter (60./nach Foul an Pissor) und Niklas Klare per Kopf (83./Flanke Konstantin Meyer) sorgten für den klaren Sieg und strahlende Gesichter. mr