Drei Weyher Nackenschläge in vier Tagen

BSV verpasst Aufstieg, Hasenbüren gewinnt 6:0, und SCW spielt nur 2:2 / „Platz drei okay“

+ Da war noch alles gut: Gordy Mumpese (Zweiter v.r.) ließ sich von Joel Braune (re.) nach seinem Tor zum 2:1 abklatschen. Am Ende stand aber ein 2:2 gegen Buntentor. Foto: töbelmann

Weyhe - Von Gerd Töbelmann. Die vergangenen Tage waren so gar nicht nach dem Geschmack des Fußball-Bezirksligisten SC Weyhe. Innerhalb von nur vier Tagen lösten sich die Aufstiegschancen des Teams in Luft auf. Am Mittwoch verpasste der Bremer SV den Regionalliga-Aufstieg, am Samstag landete der vor Weyhe stehende TSV Hasenbüren einen 6:0-Kantersieg, und gestern kam Weyhe selbst am vorletzten Spieltag nur zu einem 2:2 (2:1) gegen ATS Buntentor. Konsequenz: Die Weyher können nicht mehr aufsteigen (Türkspor und Hasenbüren tun das), haben aber zumindest den dritten Platz sicher.