Brinkums 3:0 gegen Woltmershausen mit rotem Beigeschmack

Von: Felix Schlickmann

Glückwünsche vom Chef: Gordy Mumpese holt sich den verdienten Handschlag von Manager Jörg Bender ab. © Schlickmann

Lange stand der Samstagnachmittag ganz im Sinne des Fußballs. Mit 3:0 schlug der Brinkumer SV die TS Woltmershausen in einem ansehnlichen Bremen-Liga-Spiel – doch hinter waren alle genervt von den Roten Karten.

Brinkum – Matchwinner Gordy Mumpese saß schon seit 25 Minuten in eine Jacke eingepackt auf der Bank, als es am Brunnenweg am Samstag noch einen großen Aufreger gab. Beim (End-)Stand von 3:0 für seine Brinkumer löste Mohammad Habibullah mit seinem Schlag gegen einen Spieler der TS Woltmershausen spät eine Rudelbildung aus, sah dafür zu Recht Rot. Doch für die folgenden Platzverweise hatte keiner mehr Verständnis: Referee Lennart Wolff (Bremer SV) schickte auch Brinkums Mohammed Tekin und Woltmershausens Manuel Carrilho noch runter – für ein angebliches Kopf-an-Kopf, das es so allerdings nie gegeben hatte.

„Alles, was danach (erste Rote Karte, d. Red.) gekommen ist, ist wirklich ein Witz gewesen“, schüttelte BSV-Trainer Kevin Köhler mit dem Kopf: „Das hat nichts mehr mit Fingerspitzengefühl zutun, das ist eine Gelbe Karte für beide Spieler und definitiv nicht mehr. Wenn es da drei Platzverweise gibt, beendest du jedes Spiel mit sieben, acht Leuten auf dem Platz. Das ist völlig übertrieben, und dafür habe ich kein Verständnis.“

Offenes Visier auf beiden Seiten

Tekin selbst sah’s genauso. „Das war überhaupt kein Kopf-an-Kopf“, betonte der 22-Jährige und fügte an: „Ich bin doch nicht so doof, in so einem Moment, in der Minute, bei dem Spielstand, eine Tätlichkeit zu machen.“ Doch nun werden er und auch Habibullah – wie üblich bei Tätlichkeiten – für drei Spiele gesperrt werden. Und das bei nur noch vier verbleibenden Partien.

So entstand am Ende ein bitterer letzter Eindruck eines Nachmittags, der eigentlich ganz im Sinne des 3:0 (1:0)-Sieges der Brinkumer in einem ansehnlichen Bremen-Liga-Spiel hätte stehen sollen. Von Beginn an spielten beide Teams mit offenem Visier, entsprechend rasant ging es auf dem vom Regen unbeeinflussten Kunstrasen zu. Gordy Mumpese belohnte sich für seine zuletzt starken Auftritte früh mit dem eiskalten Abschluss zum 1:0 (9.).

Spieler des Spiels: Gordy Mumpese Engagierter Anläufer, Ball ablegende Sturmkante – und endlich auch eiskalter Torschütze: Mumpese belohnte sich diesmal gleich doppelt.

Doch auch Woltmershausen spielte mit, nutzte die Brinkumer Wackler im Defensivverbund aber nicht aus. BSV-Keeper Daniel Gerke zeigte sich als starker Rückhalt, spielte gut mit – und war bei der besten Gäste-Chance durch Finn Stumper mit der Querlatte im Bunde (11.). Für Brinkum scheiterte der umtriebige A-Jugendliche Jonas Schreck zweimal aus spitzem Winkel (29.).

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Platzherren auch defensiv – und gaben vorne weiter Gas. Tekin, der mit Schreck und dem erstmals in der Zentrale spielenden Kneschka Sultani das Mittelfeld voll im Griff hatte, fand Schreck im Rückraum, bei dessen Distanzschuss sah TS-Torwart Stefan Milkanovic gar nicht gut aus, ließ den Ball klatschen – und Mumpese staubte ab (55.). „Für Gordy freut es mich sehr“, lobte Köhler: „Er war in den letzten Wochen überragend.“

Köhlers Lob für Dauerbrenner Hanke

Die einzige Kritik des Trainers: Ohne den fünf Minuten später wegen leichten Oberschenkelproblemen ausgewechselten Stürmer (der nach dem Spiel Entwarnung gab: „Es geht schon wieder besser“) ließ Brinkum das Spiel zu lange offen. Terry Becker (62.) und Tarek Flohr (68.), der zwei besser postierte Mitspieler übersah, vergaben beste Gelegenheiten. Erst Enes Tiras machte per Elfmeter, den Sultani herausgeholt hatte, alles klar (83.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir es wesentlich besser gemacht“, befand Köhler und meinte damit vor allem die Defensive, aus der sich Simon Hanke ein Extralob verdiente. Mit 180 Minuten aus Pokal (Mittwoch) und Liga (Freitag) bei den Junioren in den Knochen spielte der Innenverteidiger erneut durch. „Und das sowas von souverän und abgeklärt. Wie er das gelöst hat, mit welcher Qualität – Respekt“, schwärmte sein eigentlich rundum zufriedener Trainer – wären da die Roten Karten nicht gewesen...

Bremen-Liga: Brinkumer SV - TS Woltmershausen 3:0 (1:0) Brinkum: Gerke - Kacar, Kanigowski, Hanke - Gronewold (61. Flohr), Sultani (90. Rocek), Schreck (90. Mokua), Tekin, Habibullah - Hildebrand (76. Tiras), Mumpese (61. Becker).

Tore: 1:0 (9.) Mumpese, 2:0 (55.) Mumpese, 3:0 (83./Foulelfmeter) Tiras.

Rote Karten: Habibullah (86./Tätlichkeit), Tekin (86./Tätlichkeit), Carrilho (86./Tätlichkeit).

Schiedsrichter: Lennart Wolff (Bremer SV).