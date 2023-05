Drei Neue für Heiligenfelde: Fußball-Bezirksligist holt Wolf, Zöfelt und Brockhoff

+ © Töbelmann Leo Wolf wechselt zu Fußball-Bezirksligist SV Heiligenfelde. Der Offensivmann spielte zuletzt für die Bezirksliga-A-Junioren des TSV Heiligenrode. © Töbelmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Gerd Töbelmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der SV Heiligenfelde verstärkt sich für die kommende Saison. Wie der Fußball-Bezirksligist jetzt in den Sozialen Medien bekannt gab, kommen ein Offensivmann, ein Neuer für die Defensive und ein Torwart.

Heiligenfelde – Unmittelbar nach Ende der Saison vermeldet Fußball-Bezirksligist SV Heiligenfelde in den Sozialen Medien drei Neuzugänge für die kommende Saison. Vom TSV Heiligenrode (Bezirksliga-A-Junioren) kommt der in Syke wohnende Offensivmann Leo Wolf. Für die Defensive ist Joel Zöfelt vorgesehen, der vom TSV Bramstedt kommt und einige Freunde in seinem künftigen Team hat.

Dritter im Bunde ist Keeper Alex Brockhoff, der noch für den TVE Nordwohlde spielt, und die Lücke schließen soll, die Jan-Hendrik Gronewold hinterlassen hat.