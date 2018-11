Nieber und Schulz glänzen bei Heiligenrodes 9:4 in Salzgitter

Heiligenrode - Der TSV Heiligenrode schreibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren weiterhin äußerst positive Schlagzeilen: Beim SV Union Salzgitter II feierten Spitzenspieler Jan Mudroncek und Co. ein ungefährdetes 9:4, bauten ihr Punktekonto auf glänzende 7:3-Zähler aus und festigten ihren bockstarken vierten Platz.

Entsprechend aufgeräumt ließ TSV-Kapitän Andre Meyer die Partie Revue passieren: „Das war ein wichtiger Schritt, um uns im Mittelfeld zu etablieren. Ich denke, mit dem Abstiegskampf sollten wir in dieser Saison nichts zu tun bekommen.“ Mit souveränen Vorstellungen wie in Salzgitter sogar ganz sicher nicht. Nach dem jüngsten 0:3-Doppeldebakel in Bledeln legten die Gäste diesmal los wie die Feuerwehr und erzwangen blitzschnell einen vorentscheidenden 3:0-Vorsprung. Den Altmeister Stefan Schulz durch ein „Viersatz-Break“ gegen Salzgitters Nummer eins Stefan Knoblauch sogar noch weiter ausbaute.

Anschließend musste dann zwar Mudroncek überraschend gegen Marco Görlitz passen, aber André Nieber stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Wenngleich nach einem Kraftakt, der seinesgleichen suchte. Mit 1:2-Sätzen und 4:10 im vierten Durchgang lag Heiligenrodes Nummer vier gegen Florian Wegner bereits zurück, um nach Abwehr von sechs (!) Matchbällen in Folge doch noch den Tisch als Sieger zu verlassen. „Gegen André sollte man halt nie abschalten. Wenn er anfängt zu treffen, wird es schwer“, griente Teamkollege Meyer. Spätestens jetzt war die Gegenwehr der Hausherren gebrochen: Fortan ging es lediglich um die Höhe des Heiligenroder Erfolgs.

Gelegentliche Patzer von Meyer, Mudroncek sowie Jens Oehlmann fielen nicht mehr ins Gewicht, da auf der Gegenseite Oehlmann, Jan Grashoff sowie das überragende TSV-Duo Schulz/Nieber in überzeugender Manier zum 9:4 punkteten. Besonders die Leistung von Routinier Schulz imponierte Meyer hierbei: „Wir sind alle in guter Verfassung, aber Schulle sticht schon hervor. Der alte Mann kann es immer noch richtig gut.“

drö