Mit Doppelsiegen zum Klassenerhalt

Seckenhausen und Heiligenrode spielen weiter in der Bundesliga

+ © Westermann Siegtreffer: Heiligenrodes Nadja Burgdorf (rechts) erzielt in dieser Szene den Korb zum 8:7 gegen den TSV Barrien. © Westermann

Thedinghausen - Von Zoe Turner. Alle Mannschaften aus der Region spielen nächste Saison weiterhin in der Bundesliga-Nord. Der Schlussspurt hatte es in sich, den die TSG Seckenhausen und der TSV Heiligenrode hinlegten. Beide Teams siegten gleich zweimal. Nur der TSV Barrien ging am vergangenen Spieltag leer aus.