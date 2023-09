Doppelpack und ab nach Kreta: 2:0 gegen Neuenkirchen – perfekter Tag für Sudweyhes Matchwinner Wirth

Von: Fabian Terwey

Im Mittelpunkt: Maximilian Wirth (Mitte) trifft doppelt für den TuS Sudweyhe. Bastian Helms (r.) gratuliert. © terwey

Maximilian Wirth schlug beim 2:0 (2:0)-Heimsieg doppelt zu und entschied damit die Hitzeschlacht für den TuS Sudweyhe gegen den TV Neuenkirchen. Ein perfekter Tag für den Matchwinner, der jetzt in den Kreta-Urlaub fliegt.

Sudweyhe – Abgekämpft aber glücklich nahm Maximilian Wirth einen ordentlichen Schluck aus seiner Wasserpulle, schüttete sich den Rest ins Gesicht und nahm auf dem Platz Stellung zum 2:0 (2:0)-Heimerfolg des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe gegen den TV Neuenkirchen. Bei tropischen Temperaturen um die 30 Grad hatte der Matchwinner am Sonntag doppelt getroffen (28./39.) – es waren bereits seine Liga-Treffer fünf und sechs.

„Es ist einfach eklig bei dem Wetter, es hat so gebrannt heute. Daher war es wichtig, dass wir schnell die beiden Treffer gemacht haben“, erklärte der aktuelle Sudweyher Toptorjäger nach der Hitzeschlacht vor den rund 100 Zuschauern: „Damit haben wir Neuenkirchen den Stecker gezogen. Ich bin froh, dass meine beiden Tore dann das Spiel entscheiden. Ich habe den Ball aber auch zweimal gut aufgelegt bekommen und musste nur noch vollenden.“

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - TV Neuenkirchen 2:0 (2:0) Sudweyhe: Wickbrand - Meier, Behrens, Bäker, Gräpler (67. Bode) - J. Lüdeke (90.+1 Meissner), H. Lüdeke - Wirth (90.+5 Fahlbusch), Helms, Weiner (57. Yesildag) - Köppener (74. Traemann). Neuenkirchen: Y.-L. Klenke - Söhl, Dettmer, Luchtmann, Scharf - Melloh (55. Mario Meyer), Löhmann (89. Schlüßler), Hülseberg, Marz - Max. Meyer (86. Timme), Ibrahim. Tore: 1:0 (28.) Wirth, 2:0 (39.) Wirth. Besondere Vorkommnisse: Klenke hält Foulelfmeter gegen Köppener (45.+5). Schiedsrichter: Pius Göbberd (TSV Aschen).

Nach Marco-Weiner-Pass in die Tiefe lief Wirth in den Neuenkirchener Sechzehner und vollstreckte per Außenrist zum 1:0. Einen Querpass von Bastian Helms schob Wirth zum 2:0 ein. Jonas Lüdeke hatte das Tor mit einem perfekt getimten Steckpass auf Helms eingeleitet.

Philipp Meinke sieht Maximilian Wirth in „richtig guter Verfassung“

„,Maxi’ ist in richtig guter Verfassung. Er ist zweimal durch und macht die Dinger gut rein“, lobte Sudweyhe-Coach Philipp Meinke seinen Matchwinner. „Offensiv ist er schon immer gut drauf gewesen. Heute hat er es auch defensiv extrem gut gemacht. Das ist das, woran wir mit ihm arbeiten“, sprach Meinke für sich und seinen Trainerkollegen Benjamin Jacobeit. Zufrieden war aber auch Neuenkirchen-Coach Mustafa Cali – trotz der Niederlage: „Wir sind sehr gut gestartet und haben kaum etwas zugelassen. Aber wir haben eben auch zwei Fehler gemacht. Und die Sudweyher sind dann schnell vorm Tor. Da haben sie schon Qualität.“

Spieler des Spiels: Maximilian Wirth Der Sudweyher überzeugte einmal mehr als Initiator einiger Angriffe. Zweimal traf er selbst und entschied damit das Spiel.

Yanik-Luca Klenke verhinderte letztlich aber eine noch höhere Niederlage: Denn der TVN-Torwart parierte einen Elfmeter gegen Tom Köppener. Der Sudweyher hatte sich den Ball geschnappt, nachdem Bastian Helms von Joris Dettmer im Strafraum gefoult worden war (45.+5). „Yanik hat uns damit im Spiel gehalten. Das hat er gut gemacht“, sagte Cali über seinen Keeper. Auf der anderen Seite zeichnete sich Lukas Wickbrand ebenfalls aus, parierte gegen Hassan Ibrahim, nachdem der Neuenkirchener alleine aufs Tor zugelaufen war. „Luki hat uns den Arsch gerettet“, meinte Wirth: „Denn wenn es hier 1:2 steht, wird es am Ende nochmal spannend.“

„Ein, zwei Bierchen“ und Glas Wein als Belohnung

So aber blieb es beim 2:0. Am kommenden Wochenende tritt der Tabellenzweite Sudweyhe damit zum absoluten Topspiel an – bei Spitzenreiter Twistringen (Samstag/15.00 Uhr). Wirth wird dann allerdings fehlen. „Jetzt gehe ich erstmal in den Urlaub. Wir fliegen nach Kreta. Zehn Tage Urlaub mit meiner Freundin“, berichtete der 28-Jährige nach seinem perfekten Tag und deutete auf die kleine Bude am Platz: „An der Hütte werde ich jetzt noch ein, zwei Bierchen trinken. Später dann vielleicht noch ein Glas Wein.“