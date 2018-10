Doppel-D mit Doppelschlag

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Das tat der geschundenen Seele des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV gestern Abend mal so richtig gut. Im Heimspiel gegen den OSC Bremerhaven gelang dem Team von Trainer Dennis Offermann, das einmal mehr personell aus dem letzten Loch pfiff, gestern nach engagierter Leistung ein verdienter 4:0 (0:0)-Erfolg.

Bereits beim Gang in die Kabine, obwohl es da noch 0:0 stand, meinte Brinkums Manager Jörg Bender: „Gegenüber den letzten Partien ist heute der Wille eines jeden Spielers zu erkennen. Klar klappt nicht alles, aber der Ehrgeiz ist zu sehen, den Fehler sofort wieder auszubügeln. Das war zuletzt nicht immer der Fall.“

Hinzu kam, dass sich nach seinem Urlaub die Rückkehr von Kapitän Jannik Bender im Mittelfeld positiv auszahlte, denn zusammen mit Bastian Helms blockte er viele OSC-Angriffsversuche ab.

In der ersten Halbzeit jedoch zahlten sich mehr Ballbesitz und die Mehrzahl an Chancen noch nicht aus. Nach diversen Möglichkeiten von Enes Tiras (12.), Marcel Dörgeloh (13./20.) oder auch Nicolai Gräpler (25.) hätte Saimir Dikollari sein Team in der 28. Minute eigentlich in Führung bringen müssen, doch nach einer Flanke von Bastian Helms landete Dikollaris Volleyabnahme aus fünf Metern nur in den Armen von OSC-Keeper Barnabas Somogyi.

Aber aufgeschoben war gestern nicht aufgehoben, denn in der zweiten Halbzeit machte Brinkum mit seinem „Doppel-D-Angriff“ mächtig mobil. In der 48. Minute tankte sich Dörgeloh bis zur Grundlinie durch, passte in die Mitte zu Dikollari, der aus vier Metern beim 1:0 keine Mühe hatte. Fünf Minuten später das gleiche Spielchen auf der rechten Seite: Dikollari passte von rechts in die Mitte, und diesmal hatte Dörgeloh aus fünf Metern keine Mühe, die Kugel zum 2:0 über die Linie zu befördern.

Die Gastgeber blieben weiter dominant und schafften in der 75. Minute die Vorentscheidung durch das 3:0 von Dikollari. Der auf der linken Abwehrseite sehr engagierte Gräpler machte dann in der 80. Minute mit dem 4:0 den Deckel drauf.

Da war es natürlich kein Wunder, dass Jörg Bender hinterher sehr zufrieden war: „So ein Spiel haben wir in unserer jetzigen Situation echt gebraucht. Gar nicht so sehr vom Ergebnis her, sondern von der Einstellung der Spieler. Schön war zudem auch, dass das Spielerische auch klar besser war als zuletzt.“