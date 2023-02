Löwen-Reserve im Nachholspiel: Dieser Ex-Keeper kehrt zurück in die Diepholzer Mühlenkamphalle

Zurück im Tor: Manuel Pauli (l.), Keeper der HSG Hunte-Aue Löwen II, steht gegen Bohmte zur Verfügung. © Krüger

Ungewohnter Schauplatz dieses Landesliga-Heimspiels: Normalerweise sind die Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen II seit mehr als einem Jahr in der Wagenfelder Sporthalle am Branntweinsweg zu Hause. Den TV 01 Bohmte empfangen sie an diesem Donnerstagabend ab 20.00 Uhr zur Nachholpartie jedoch in der Diepholzer Mühlenkamphalle.

Diepholz – Ein Bohmter, der diesem Weg noch bestens kennt, heißt Mike Gärthöffner. Bis zur Serie 2016/17 hütete das Eigengewächs der damaligen HSG Barnstorf/Diepholz zeitweise das Tor der HSG-Zweiten, ehe der Torhüter zu dieser „wirklich soliden Landesliga-Mannschaft“ wechselte, wie Löwen-Spielertrainer Mateusz Chylinski den Gegner nennt. Zu den Eckpfeilern zählt er Patrick Buchsbaum, der im halblinken Rückraum die Fäden zieht: „Er ist der Denker und Lenker.“ Zudem warnt er eindringlich vor Linksaußen Marcel Wolff: „Das ist ein wahnsinnig schneller Typ. Wenn wir vorn unsere Chancen nicht nutzen, bestraft er das meistens eiskalt.“ Auch dessen neun Tore im Hinspiel waren ein Grund, warum die Verbandsliga-Reserve am 6. Oktober mit 29:37 verlor. „Eigentlich hatten wir die Partie bis zur 43. Minute im Griff“, ärgert sich der Löwen-Trainer noch immer über die verschenkten Punkte.

Dominik Krüger muss fürs Nachholspiel passen

Nur gut für die abstiegsbedrohten Hausherren, dass sich die Lage im Vergleich zur aus personellen Gründen verlegten Partie vor knapp zwei Wochen verbessert hat. Nur Dominik Krüger dürfte aus beruflichen Gründen fehlen, der am Samstag beim Kantersieg in Haselünne privat verhinderte Keeper Manuel Pauli steht wieder zur Verfügung. Eventuell hat dann auch Marco Uffenbrink seine Corona-Infektion überstanden.

Am Sonntag in Wagenfeld gegen Burg Gretesch

Nach diesem Heimspiel bleibt für die Löwen wenig Zeit zum Regenerieren: Bereits am Samstag um 18.00 Uhr empfängt der Tabellenvorletzte die nur einen Platz höher postierte TSG 07 Burg Gretesch – dann allerdings wieder in der Wagenfelder Halle. „Auch da zählt für uns nur ein Sieg – wie gegen Haselünne“, unterstreicht Chylinski. Jenes Duell am Samstag beim Schlusslicht gewann sein Team eindrucksvoll. Nun bleibt abzuwarten, wie viel Rückenwind das 41:29 gegeben hat.