Dominik Krüger – ein Routinier für Hunte-Aue Löwen II

Von: Cord Krüger

Teilen

Willkommen bei den Löwen! Dominik Krüger (M.) ist einer von zwei Zugängen des Landesligisten. Max Brandt aus dem eigenen Nachwuchs, dessen Trikot Martin Golenia (l.), Spieler und neuer Trainerpartner von Mateusz Chylinski (r.), hochhält, war beim © termin ebenso verhindert wie der mit einem Doppelspielrecht ausgestattete Lutz Wiese. Foto: Krüger

Die HSG Hunte Aue Löwen II haben durch einen glücklichen Zufall einen erfahrenen Rückraumspieler dazugewonnen. Weitere Zugänge stammen aus der eigenen Jugend. Am Samstag startet der Verbandsliga-Absteiger mit einem Heimspiel in der Wagenfelder Sporthalle am Branntweinsweg gegen die HSG Nordhorn II in die Landesliga.

Barnstorf – Dominik Krüger ist ziemlich herumgekommen. Beruflich jettet der Exportleiter „für so 120 Flüge im Jahr“ um die Welt, erzählt der 33-Jährige. Und im Handball führte ihn der Weg von der HSG Delmenhorst („meinem Heimatverein“) unter anderem zur HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, zum HC Bremen und FTSV Jahn Brinkum, dem er auch nach der Fusion zur HSG Stuhr treu blieb. Bis zum Sommer. Nun zog es den Rückraummann zur HSG Hunte/Aue Löwen II, die sich ansonsten durch Akteure aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt hat.

Bescheidener Hüne: „Ich kann nur draufholzen“

Ihnen könnte er doch einiges beibringen, oder? „Nö, ich kann nur draufholzen“, sagt Krüger mit breitem Grinsen. Beim Blick auf den Hünen nimmt man ihm die entsprechende Wurfhärte ab, und Martin Golenia wäre es fast egal, wenn er nur das mitbrächte. „So einen brauchen wir“, sagt der Rückraummann und neuer Trainerpartner von Mateusz Chylinski. Der wiederum beschreibt Krügers Vorzüge so: „Dominik wird uns nicht nur im halblinken Rückraum enorm weiterhelfen, sondern auch im Mittelblock der Abwehr.“

Spieler Martin Golenia nun auch Trainerpartner von Mateusz Chylinski

Die beiden Coaches gehen den Saisonstart nach dem Abstieg der Löwen-Zweiten aus der Verbands- in die Landesliga optimistisch an. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen, talentierten, hungrigen Leuten – und unseren ,Alten‘, die taktisch erfahren sind“, hofft Chylinski auf eine gesunde Kombination. Krüger kam zur HSG, weil er mit seiner Freundin nach Hemsloh (zwischen Rehden und Wagenfeld) gezogen ist. Das Landesliga-Team bot sich da geradezu an. Denn erstens bleibt die Wagenfelder Sporthalle am Branntweinsweg weiter der Heimspielort von Chylinski & Co., zweitens kann und will der Ex-Stuhrer nicht mehr höher spielen: „Das funktioniert erstens beruflich nicht, und zweitens wegen meiner diversen Kreuzbandrisse.“ Eigentlich wollte er sogar aufhören, „aber ohne Handball geht es bei mir noch nicht.“

Mats Brandt und Lutz Wiese vor ersten Erfahrungen im Männerhandball

Seine neuen Teamkollegen Szymon Piechowiak und Oliver Heuer haben ebenfalls noch nicht genug. Jedenfalls denken sie selbst jenseits der 40 nicht ans Aufhören. So blieb die Mannschaft fast komplett zusammen – ein Indiz für einen intakten Teamgeist. Gehen lassen mussten die Löwen nur zwei Mann – neben ihrem langjährigen Spieler, Spielertrainer und nun pausierenden Trainer Malte Helmerking tut auch der Abschied von Top-Torschütze Tobias Mundhenke zu Landesliga-Aufsteiger SFN Vechta weh. Niko Hartmann wurde zudem in die Erste befördert und bleibt nach deren Abstieg somit in der Verbandsliga, Chylinski hat ihn für sich aber noch nicht ganz abgeschrieben: „Ich hoffe, dass er auch bei uns zu Spielanteilen kommt.“ Als Alternative auf Hartmanns Linksaußenposition bietet sich jedoch auch der 18-jährige Mats Brandt an. Ein HSG-Eigengewächs, mangels einer Löwen-A-Jugend zuletzt in Diensten von SFN Vechta. „Mats wollte zu mir“, sagt Chylinski, der den abwehrstarken Youngster von der D- bis zur B-Jugend trainiert hatte. Sogar noch ein Jahr jünger als Brandt ist Lutz Wiese, der kleine Bruder von Erstherren-Akteur Max Wiese. Der „Halblinke“ will es im Landesliga-Team versuchen, ist aber mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und läuft ebenso für die A-Jugend von RW Damme auf.

„Durchwachsene Vorbereitung“, gute Testspiele

In dieser teils neuen Besetzung erlebten die Löwen eine laut Chylinski „durchwachsene“ Vorbereitung“, aber „gute Testspiele“. Drei der sieben Partien gewannen sie, darunter eines gegen die eigene Erste und ein weiteres gegen Liga-Konkurrent Vechta mit „Tobi“ Mundhenke.

Samuel Köhnken erneut schwer verletzt

Als echter Stimmungskiller erwies sich jedoch die nächste schwere Verletzung von Pechvogel Samuel Köhnken, der fast die komplette vorige Saison verpasst hatte und nun unters Messer muss: Im Training zog sich der Rechtsaußen einen Meniskusriss zu.

Auch Recht und Kruse fehlen am Samstag

Neben ihm stehen zum Saisonstart am Samstag ab 18.00 daheim in Wagenfeld gegen die HSG Nordhorn II auch Sascha Recht und Hendrik Kruse nicht zur Verfügung. Bei Rechts Fußblessur und Kruses Knieverletzung stehen noch Untersuchungen an. Rechtsaußen Justin Bretthorst macht zudem eine lädierte linke Schulter zu schaffen. „Aber unser Kader ist groß genug“, beruhigt Chylinski. Sein Problem ist nur: „Nordhorns Zweite kenne ich noch überhaupt nicht. Wie so viele in der neuen Liga.“

HSG Hunte-Aue Löwen II

Tor: Manuel Pauli, Luca Köhnken, Eric Rolfes Außen: Mats Brandt, Justin Bretthorst, Samuel Köhnken, Hendrik Kruse, Kevin Lutz, Sascha Recht, Marco Uffenbrink Rückraum: Osman Ahmad, Marek Damm, Martin Golenia, Dominik Krüger, Szymon Piechowiak, Dennis Westermann, Christian Vinke, Lutz Wiese Kreis: Jeldrik Heemann, Oliver Heuer, Dimitri Hofmann

Zugänge: Mats Brandt (SFN Vechta), Dominik Krüger (HSG Stuhr), Lutz Wiese (RW Damme, Doppelspielrecht) Abgänge: Tobias Mundhenke (SFN Vechta, Trainer Malte Helmerking (pausiert) Trainer: Mateusz Chylinski (31), zweite Saison, Martin Golenia (32), erste Saison. Saisonziel: Klassenerhalt Favoriten: HSG Nordhorn II