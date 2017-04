Dörgelohs Dreierpack mit viel, viel Gefühl

BRINKUM - Von Gerd Töbelmann. Zumindest der angestrebte dritte Platz ist dem Brinkumer SV in der Fußball-Bremen-Liga kaum noch zu nehmen. Nach dem gestrigen 3:1 (1:0) im Heimspiel gegen die SG Aumund-Vegesack sind in Bremens höchster Klasse nur der Bremer SV und Blumenthal besser. Mann des Abends war ohne Zweifel Marcel Dörgeloh, der die Partie mit allen drei Treffern im Alleingang entschied.

So sehr sich der Offensivmann über seinen Hattrick auch persönlich freute, widmete der 26-Jährige die Tore unmittelbar nach seiner Auswechselung dem verletzten Kollegen Mirkan Pakkan. „Mirkan hat sich am Dienstag beim Training die Nase gebrochen und fällt für den Rest der Saison aus. Auch für ihn habe ich heute die Tore gemacht“, meinte Dörgeloh.

Und was für schöne Dinger das waren. Gleich dreimal bewies Dörgeloh unglaublich viel Gefühl in seinem rechten „Zauberfuß“. Schon in der fünften Minute nahm er eine Kopfball-Vorlage von Dennis Krefta technisch anspruchsvoll volley und zimmerte die Kugel zum 1:0 in die Maschen. Beim 2:0 (53.) nahm „Celly“ aus 20 Metern ganz genau Maß und zirkelte das Spielgerät per Freistoß über die Mauer ins Netz. Nicht weniger gefühlvoll war sein 3:0 (67.), als er den Ball aus 18 Metern unhaltbar ins rechte Eck des SAV-Kastens geschlenzt hatte. Fast wäre es sogar ein Viererpack geworden, doch in der 85. Minute konnte ein Vegesacker Verteidiger gerade noch auf der Linie klären.

„Marcel hat heute wirklich eine tolle Partie abgeliefert. Aber auch der Rest der Truppe hat alle Vorgaben voll erfüllt. Wir haben kaum etwas zugelassen, weil unsere Passgenauigkeit heute sehr hoch war“, freute sich BSV-Trainer Kristian Arambasic über den Sieg gegen seinen alten Verein, mit dem er unter anderem einmal am DFB-Pokal teilnehmen durfte.

Von den Nordbremern kam offensiv gestern Abend nicht so viel. Aber zumindest war das Bemühen um den Ehrentreffer erkennbar. In der 62. Minute parierte BSV-Keeper Niklas Frank ganz stark gegen Ibrahim Fidan, und in der 81. Minute stand bei einem Schuss von Matthias Märtens noch die Latte im Weg. Doch in der Nachspielzeit durfte sich der eingewechselte Vinzenz van Koll schließlich doch über das allerdings wertlose 1:3 freuen.