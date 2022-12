Sportlerwahl: DM-Bronze sorgt für „Gänsehaut“: Voltigier-Duo des RFV Diek-Bassum landet Überraschungserfolg

Von: Sonja Rohlfing

Teilen

Ein tolles Team (von links): Sibylle Schumacher (Longenführerin), das Pferd Culcha Candela, Maggy Putjenter, Svantje Bavendiek und Dorothee Harries (Trainerin). © rfv diek-bassum

So richtig realisiert haben Maggy Putjenter und Svantje Bavendiek die Erfolge auch mit einigen Wochen Abstand noch nicht. Die Voltigierer vom RFV Diek-Bassum haben sich 2022 an die deutsche Spitze katapultiert. Auf dem Pferd Culcha Candela mit Sibylle Schumacher an der Longe holten sie DM-Bronze, Gold bei der Nord-Ostdeutschen Meisterschaft und Gold beim Deutschen Voltigierpokal.

Bassum – „Dass wir jede Meisterschaft auf nationaler Ebene mitnehmen durften und jetzt zu den besten Voltigier-Duos in Deutschland gehören, ist schon verrückt“, freuen sich Maggy Putjenter und Svantje Bavendiek. Dabei wollten die Freundinnen aus Twistringen 2022 eigentlich nur zum Deutschen Voltigierpokal.

Schon 2019 waren sie qualifiziert, mussten allerdings auf einem Ersatzpferd an den Start gehen. Das funktionierte leider gar nicht. Dieses Jahr begann mit ersten Plätzen auf den Qualifikationsturnieren und dem Titel bei der Landesmeisterschaft deutlich besser.

Putjenter und Bavendiek übertreffen eigene Erwartungen

„Die Deutsche Meisterschaft war aber überhaupt nicht in unserem Kopf“, geben Maggy Putjenter und Svantje Bavendiek zu. Dass sie dort dann hinter den amtierenden Weltmeistern und Vize-Weltmeistern Bronze gewinnen, haben die beiden niemals erwartet. „Wir bekommen jetzt noch Gänsehaut, wenn wir daran denken“, geben die Pferdesportlerinnen zu.

Erste Medaille bei einem Bundeswettbewerb

Das erste Edelmetall bei einem Bundeswettbewerb habe danach aber auch Druck aufgebaut, sagen die Voltigiererinnen. Umso mehr freuen sich die 29-Jährigen, dass sie weiterhin so überzeugten. Zwei Minuten haben die Duo-Voltigierer Zeit, um mit ihrer Kür auf dem Pferderücken zu punkten.

„Ein mega gutes Gefühl“

„Das ganze Training und die Mühen der letzten Jahre sind jetzt endlich belohnt worden. Das ist ein mega gutes Gefühl“, unterstreichen Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter. Die Freundinnen sind dankbar, dass sie so viel Durchhaltevermögen gezeigt und nicht aufgegeben haben.

Pferd „Carlo“ „tut alles für uns“

Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter voltigieren seit Kindertagen –| zunächst in unterschiedlichen Vereinen, später zusammen beim RV Sudwalde. Im Jahr 2013 hörten sie studiumsbedingt auf. 2018 manifestierte sich bei der Sozialarbeiterin und der Lehrerin die Idee, noch einmal als Duo an den Start zu gehen. Die erste Zeit danach war jedoch geprägt von Pech, Verletzungen und den Einschränkungen durch die Coronapandemie. Wichtigen Anteil am Durchstarten haben das Pferd Culcha Candela und Sibylle Schumacher an der Longe. „Carlo“, so nennen die beiden Voltigiererinnen ihr Pferd liebevoll, „ist ein absolutes Verlasspferd. Er tut alles für uns. Ohne ihn wären die Medaillen nicht möglich gewesen.“

Rückendeckung durch Longenführerin Schumacher und Trainerin Harries

Insgesamt sind die Pferdesportlerinnen dankbar für die große Rückendeckung, die sie durch den RFV Diek-Bassum, Longenführerin Sibylle Schumacher, Trainerin Dorothee Harries vom RV Sudwalde und viele andere Menschen erfahren haben. „Für 2023 sind wir wieder in den Landeskader berufen worden“, freuen sich die Voltigiererinnen. Sie planen schon eine neue Kür. „Es ist noch nicht zu Ende. Wir wollen weitermachen. Es ist so ein toller Sport, der uns so erfüllt. Da können wir noch nicht loslassen“, betonen Maggy Putjenter und Svantje Bavendiek.