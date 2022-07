Disziplin allein reicht nicht: Rehden chancenlos gegen Sandhausen

Von: Cord Krüger, Daniel Wiechert

Hier kam er mal nicht durch: Janik Bachmann (l.) wird in dieser Szene von Rehdens Angelos Argyris (M.) und Kevin Coleman gestellt. Zu dieser Zeit hatte Sandhausens Stürmer jedoch schon zweimal getroffen. © Krüger

Es war ein Fußballfest für die kleine Gemeinde, sportlich ist der Fußball-Regionalligst BSV Rehden allerdings chancenlos gegen den SV Sandhausen. Mit einem 4:0 zieht der Zweitligist in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals ein.

Rehden – Um nach dem Aus in der ersten DFB-Pokalrunde Frustmomente zu erkennen, musste man schon sehr genau hinschauen. Rehdens Keeper Flemming Niemann streifte sich Sekunden nach dem Schlusspfiff mit leerem Blick die Handschuhe ab, Kapitän Pierre Becken beugte sich vor und befreite sich von den Stutzen. Doch wenig später klatschten die beiden Rehdener mit ihren Gegnern ab, beim lockeren Plausch hatten beide ihr Lächeln zurückgefunden. Zu eindeutig waren diese 90 Minuten, um sich groß zu grämen. Beim 4:0 (3:0) in den Waldsportstätten des Regionalligsten BSV Rehden hatte Zweitligist SV Sandhausen alles im Griff gehabt. „Völlig verdient“ sei der Sieg, bekannte Rehdens Trainer Kristian Arambasic. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und die Pflicht erfüllt“, sagte SV-Coach Alois Schwartz erleichtert.

Acht Spieler kümmern sich um die defensive Kompaktheit

Vor dem Anpfiff standen Arambasic und Schwartz lange zusammen, unterhielten sich angeregt zehn Minuten lang. Von seinem Matchplan wird Rehdens Trainer nichts erzählt haben. Doch schon mit der Aufstellung machte der 44-Jährige klar, wie sein Team die Aufgabe gegen den Zweitligisten angehen wollte. Er setzte auf eine defensive Fünferkette mit den Innenverteidigern Angelos Argyris, Kapitän Pierre Becken und Niklas Kiene, flankiert von Linksverteidiger Daniel Haritonov sowie Rechtsverteidiger Julijan Popovic. Im defensiven Mittelfeld liefen die Neuzugänge Alessio Arambasic und Karam Han sowie Josip Tomic auf. Acht Spieler, die für defensive Kompaktheit sorgen sollten. Das in der Liga auf Umschaltfußball getrimmte Sandhausen wurde so zu langen Ballbesitzphasen gezwungen. „Am Anfang haben wir überhaupt kein Tempo in unser Spiel bekommen“, monierte Schwartz.

Die Rehdener warfen sich in alle Zweikämpfe, jeder gewonnene wurde von Mitspielern und Trainer beklatscht, auch bei geblockten Bällen sprachen sie sich Mut zu. Problem: Sie hatten kaum eigenen Ballbesitz. Die Passqualität ließ zu wünschen übrig, auch weil sie nach Ballgewinnen ins Risiko gingen, schnell umschalten wollten. „Gegen den Ball haben wir es wirklich sehr diszipliniert gemacht, wir haben die Räume gut zugestellt“, sagte Arambasic: „Aber nach vorn ist noch Sand in Getriebe.“ In der elften Minute funktionierte der Switch aber: Han und Stürmer Kevin Coleman eroberten den Ball gemeinsam in der eigenen Hälfte, der Südkoreaner nahm Tempo auf, schickte Coleman auf den linken Flügel. Der US-Amerikaner zog nach innen, schloss mit rechts ins lange Eck ab, doch Keeper Patrick Drewes klärte zur Ecke. „Kevin hat den Ball stark angenommen, ist gut aufs Tor zugelaufen – das hätte die Führung sein können“, bedauerte Han.

Auch das Glück fehlt Rehden

Auf der anderen Seite köpfte Janik Bachmann nach Eckball von Chima Sean Okoroji wuchtig links vorbei (21.). Zwei Minuten zielte später die Offensivkante genauer: Eine Linksflanke Okorojis ließ er über den Scheitel rutschen, der Ball flog vom rechten Innenpfosten ins Netz. Sowohl Schwartz als auch sein Kapitän Dennis Diekmeier sprachen hinterher vom „Dosenöffner“. Niemann war in dieser Szene chancenlos. Davon konnte neun Minuten später nicht die Rede sein. Einen unplatzierten Schuss von David Kinsombi faustete er nach vorne, den Abpraller schob Ahmed Kutucu zum 2:0 ein. „Den muss ich natürlich zur Seite klären“, gab „Flemmo“ zu: „Aber wie schon beim 0:1, als der Ball vom Innenpfosten reinfliegt, fehlte uns hier auch etwas das Spielglück, weil der Ball Kutucu direkt vor die Füße fällt.“ Ähnlich sah es Becken: „An einem Tag mit ein bisschen mehr Fortune gehen der erste und zweite Versuch nicht rein, aber unser erster schon.“

„Wir können erhobenen Hauptes vom Platz gehen“

Eine Portion Pech hatte Sandhausen jedoch ebenfalls, denn kurz nach dem 2:0 wackelte Niemanns Gehäuse, als Kinsombi einen 25-Meter-Freistoß an den linken Pfosten drosch. Mit dem Pausenpfiff gelang Bachmann das 3:0 von links in die Torwartecke. „Vielleicht haben wir uns beim ersten und dritten Gegentor zu leicht wegschieben lassen“, urteilte Becken. Leichter gesagt als getan, fand allerdings Popovic: „Jeder Gegenspieler war gefühlt, 20, 30 Kilo schwerer.“ Arambasic sah im 3:0 den K.o.: „Danach waren die Jungs geknickt“, bekannte der A-Lizenz-Inhaber: „Das tat weh.“

Lesen Sie auch Ein Zehner auf Arambasics Wunschzettel

Dementsprechend hing Rehden kurz nach Wiederanpfiff in den Seilen. Zunächst scheiterte Bachmann aus Nahdistanz an Niemann (46.), dann am Außennetz. Ein 28-Meter-Geschoss Okorojis lenkte der BSV-Keeper zur Ecke, nach dieser traf Aleksandr Zhirov nach Kopfballverlängerung von Diekmeier zum 4:0 (50.). Die Partie war vollends entschieden. „Wir haben den Moment erlebt und genossen“, resümierte Arambasic: „Und wir hoffen, dass wir es noch mal erleben dürfen.“ Popovic fand: „Wir können erhobenen Hauptes vom Platz gehen.“

Stenogramm DFB-Pokal, 1. Runde

BSV Rehden - SV Sandhausen 0:4 (0:3) - Rehden: Niemann - Popovic, Kiene (63. Mansaray), Becken, Argyris, Haritonov - Tomic, Han, A. Arambasic (57. Djumo) - Jobe (57. Sindik), Coleman (81. Memisevic). Sandhausen: Drewes - Diekmeier (76. Ajdini), Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull (46. Ritzmaier), Zenga (76. El-Zein) - D. Kinsombi (62. Esswein), Bachmann (62. Pulkrab), Ochs - Kutucu. Tore: 0:1 (23.) Bachmann, 0:2 (32.) Kutucu, 0:3 (45.) Bachmann, 0:4 (50.) Zhirov. Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf). Zuschauer: 1 300.