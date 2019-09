Dikollari kehrt zurück ins Team

Brinkum empfängt Habenhausen / Artmann: „Selbstbewusst auftreten“

+ Ist nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub wieder eine Option für die erste Elf: Brinkums Saimir Dikollari. Foto: Töb

Brinkum – Bevor die Fußballer des Brinkumer SV am Sonntag ihr Heimspiel (13.00 Uhr) gegen den Habenhauser FV in der Bremen-Liga bestreiten, stand für die Mannschaft von Coach Mike Gabel und für den spielenden Co-Trainer Kevin Artmann unter der Woche noch ein Freundschaftsspiel auf dem Programm. Am Dienstagabend testeten die Brinkumer beim Lüneburger Landesligisten TSV Ottersberg. Die Partie endete 3:3 (1:1).