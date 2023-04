Dikhtyar übernimmt St. Hülfe im Sommer: Ex-Wagenfelder bildet Trainerduo mit Yevhen Kushnir

Von: Cord Krüger

Teilen

Hier noch in Diensten des Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld: Der einstige Schalke-Profi und jetzige Trainer Sergiy Dikhtyar übernimmt im Sommer TuS St. Hülfe-Heede. © Privat

Sergiy Dikhtyar kehrt zurück in die Fußball-Bezirksliga. Nach seinem Aus beim TuS Wagenfeld im vergangenen Herbst coacht der einstige Schalke-Profi in der kommenden Saison den TuS St. Hülfe-Heede, übernimmt dann für den scheidenden Nils Jakobsen. Das sagen der Neu-Trainer und der Vereinsvorsitzende Rainer Weghöft zur zukünftigen Zusammenarbeit.

St. Hülfe – Nach einem guten halben Jahr setzte Sergiy Dikhtyar am Dienstagabend wieder einen Fuß in den Kabinentrakt des TuS St. Hülfe-Heede. Diesmal war es für ihn eine angenehmere Begegnung. Anfang September hatte er – noch als Fußballtrainer des TuS Wagenfeld – hier vor den Toren von Diepholz eine 0:6-Klatsche vom Bezirksliga-Konkurrenten bezogen. Gut einen Monat später musste er Wagenfeld als Coach verlassen, nun präsentierte ihn St. Hülfes Vereinsvorsitzender Rainer Weghöft als neuen Übungsleiter für die kommende Saison. Der 47-Jährige bildet zusammen mit seinem ukrainischen Landsmann Yevhen Kushnir ein gleichberechtigtes Trainer-Duo. „Ich habe es der Mannschaft unmittelbar vor dem Spiel gegen den TV Neuenkirchen mitgeteilt, Sergiy war mit dabei – und die Jungs haben es gut aufgenommen“, berichtete Weghöft.

Kushnir und Dikhtyar übernehmen auch die Personalplanungen

Damit steht gleichzeitig fest, dass Ex-Profi Kushnir dem Club der zwei Dörfer erhalten bleibt, wovon nicht unbedingt auszugehen war, wie Weghöft zugab: „Yevhen hatte natürlich Anfragen aus höheren Klassen, er hat ja früher schließlich auch deutlich höher gespielt, bringt jede Menge Erfahrung und eine Ausbildung als Fußballtrainer mit.“ Dass der Mittelfeldmann den anderen Angeboten widerstand, „ist vielleicht ein positives Signal, dass andere Spieler bleiben oder zu uns kommen“, hofft der TuS-Vorsitzende: „Wir werden da jedenfalls noch etwas machen – aber die Personalplanungen sollen jetzt in den Händen von Sergiy und Yevhen liegen. Die haben die besseren Kontakte.“

Zukunft von Andre Krause noch unklar

Vielleicht reden sie dann auch mit Andre Krause, der bisher Jakobsen in dessen Arbeit unterstützte. Spielender Co-Trainer sei er offiziell nie gewesen, dementierte Weghöft bisher anders lautende Titulierungen. Zur sportlichen Zukunft des 36-Jährigen konnte er jedoch nichts sagen: „Bisher habe ich mit Andre über die neue Saison noch nicht gesprochen.“ In einem anderen Punkt ist er sich hingegen sicher: Mit der künftigen Doppelspitze „haben wir auf der Trainerposition eine ordentliche Lösung gefunden und bei dem Thema erst mal Ruhe.“

Nils Jakobsen bangt um den Klassenerhalt

Eher beunruhigt hörte sich der zum Saisonende scheidende TuS-Trainer Nils Jakobsen an – allerdings nicht wegen der neuen Personalien: „Ich wünsche Sergiy und Yevhen alles Gute und eine ähnlich erfolgreiche Zeit, wie ich sie hatte“, sagte der 40-Jährige, der den TuS aus der 2. Kreisklasse in den Bezirk gecoacht hatte. Doch nach der 1:5 (0:2)-Niederlage gegen Neuenkirchen beginnt er zu rechnen, ob es zum Klassenerhalt reicht: „Ja, das Thema ist aktuell.“ Bei vier Regelabsteigern steht seine Crew nur einen Platz über dem Strich – zwar mit neun Punkten vor Verfolger Wagenfeld, aber bei noch sechs ausstehenden Spielen für beide.

Tor zur endgültigen Entscheidung: Mario Meyer (links) traf in Heede zum 4:0 für den TV Neuenkirchen. © Krüger

Der TVN, so viel steht seit Dienstag fest, muss nicht mehr bangen: „Glückwunsch zum Klassenerhalt an Neuenkirchen“, gratulierte Jakobsen dem neuen Tabellenvierten, der „uns um drei Ligen überlegen war“.

Fußball-Bezirksliga: TuS St. Hülfe-Heede - TV Neuenkirchen 1:5 (0:2) St. Hülfe-Heede: Ekuase - Kahl (28.) A. Oehlmann, Braun, Krause (46. Stahl), F. Plümer, Quante, Kushnir, Zimmermann, Ardelian, Pallentien (73. Antrecht), Sünün. Neuenkirchen: Y. Klenke - Willenborg (67. Marz), Oldehoff (77. Schlüßler), Leymann (81. Marcel Luchtmann), Hülseberg, Fröhlich, Marvin Luchtmann, Melloh (73. Timme), Fehse, Dettmer (54. Mario Meyer), Scharf. Tore: 0:1 (13.) Scharf, 0:2 (44.) Scharf, 0:3 (60.) Melloh, 0:4 (65.) Mario Meyer, 0:5 (89.) Marz, 1:5 (90.) Sünün. Bes. Vork.: Ekuase hält Foulelfmeter von Scharf (44.). Schiedsrichter: Volker Mende (Eintracht Hannover).

Ole Scharf legte sich selbst das 1:0 vor, als er Heedes Keeper Marvin Ekuase per Chip-Ball überwand, diese Kugel erlief und abschloss (13.). Kurz vor der Pause traf Scharf zum 2:0 (44.): Mit dem von Marc Pallentien an Nils Willenborg verschuldeten Elfmeter scheiterte er an Ekuase, brachte den Nachschuss aber in den Maschen unter. „Nach dem 2:0 haben die Jungs befreit aufgespielt“, sagte TVN-Coach Mustafa Cali: „Mich freut besonders, dass diejenigen, die sich bisher nicht so zeigen konnten, getroffen haben.“ Damit meinte er neben dem Doppel-Torschützen Scharf auch Devin Melloh, der nach Doppelpass mit Rajann Leymann zum 3:0 traf (60.). Mario Meyer legte bei einer Ecke völlig frei zum 4:0 nach (63.). Nach dem 5:0 von Thomas Marz (89./Doppelpass mit Marcel Luchtmann) nutzte Aydin Sünün eine Flanke von Peter Braun zum Ehrentreffer. „Wir sind ausgespielt worden und hätten noch zwei oder drei Tore mehr kriegen können“, gab Jakobsen unumwunden zu.

Dikhtyar überzeugt vom Club und Konzept – jetzt geht es an die Kaderplanungen Als Clubchef Rainer Weghöft Sergiy Dikhtyar erstmals zum TuS St. Hülfe-Heede lotsen wollte, bot ihm der damalige Spartenleiter einen Job als Spielertrainer an. „Das ist zehn Jahre oder länger her“, erinnert sich Dikhtyar: „Da habe ich noch beim BSV Rehden gespielt. Aber seit dieser Zeit kenne ich Rainer.“

Jetzt schlug der heute 47-Jährige ein – weil ihm so einiges zusagte: „Das ist ein guter Verein, das Konzept hat mich überzeugt – und ich verstehe mich gut mit Yevhen“, sagt er über Heedes Mittelfeldlenker und seinen künftigen Trainerpartner Yevhen Kushnir. Das von ihm erwähnte Konzept beinhaltet auch die Neuheit, dass der Ex-Profi nun nicht mehr Alleinunterhalter an der Seitenlinie ist. „Aber ich arbeite gern im Team“, sagt der Rehdener: „Ein Kopf ist gut, zwei sind besser.“ Die Chemie zwischen ihm und seinem ukrainischen Landsmann habe schnell gestimmt: „Unsere Sichtweise auf den Fußball ist gleich.“ Als Beispiele nennt er akribisches Arbeiten gegen den Ball, ballorientierte Raumdeckung, eine kompakte Defensive und schnelles Nachrücken in der Offensive. „Yevhen hat trotz seines jungen Alters schon viele Erfahrungen gesammelt – etwa als Sportdirektor“, berichtet er über den 26-Jährigen.

Dikhtyar verhehlt nicht, dass auch andere Clubs an ihm interessiert gewesen sind. „Aber der Aufwand wäre mir zu groß gewesen – vor allem mit Blick auf die Fahrerei. So bleibe ich in der Nähe meiner Familie, verpasse nicht viel von den Kindern und bekomme das mit meinem Beruf unter einen Hut.“

Nach seinem Aus beim TuS Wagenfeld hat er die Zeit mit der Familie genossen, „aber der Fußball fehlt einem dann doch“. Nun fehlt dem früheren Schalker Stürmer ein bisschen die Zeit: „Wir müssen schnell mit den Kaderplanungen beginnen. Das ist jetzt, da wir fast Ende April haben, nicht mehr so einfach.“