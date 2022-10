Das sagt Trainer Dikhtyar nach der Entlassung in Wagenfeld - heißer Auftakt für Nachfolger

Von: Malte Rehnert

Die Entlassung in Wagenfeld kam nicht völlig überraschend. „Ich bin nicht blauäugig“, sagt Sergiy Dikhtyar. © krüger

Zwischendurch rutscht Sergiy Dikhtyar noch das „Wir“ heraus – etwa bei „Ich bin mir sicher, dass wir die Abstiegsregion verlassen werden.“ Aber der Ukrainer merkt dann schnell, dass es dieses „Wir“ eben nicht mehr gibt. Seit Montagabend ist er kein Trainer mehr des Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld. Die Verantwortlichen haben auf den miesen Saisonstart reagiert und sich von dem Coach getrennt (wir berichteten).

Wagenfeld – Für Dikhtyar endet damit seine etwa 14-monatige Amtszeit beim TuS Wagenfeld – einem Verein, den er liebgewonnen hat. Der ihn aber gerade in den zurückliegenden Wochen einige Nerven gekostet hat. „Die letzten zwei Monate waren Stress pur“, gesteht der 47-Jährige: „Ich habe an fast nichts anderes gedacht als an Fußball – und wie wir die Kurve kriegen.“ Es gelang nicht. Nach nur einem Sieg, aber bereits acht (teilweise deftigen) Niederlagen in neun Spielen sind die mit hohen Zielen gestarteten Wagenfelder überraschend Tabellenletzter – und nun ist Schluss für Dikhtyar.

Ex-Profi kennt Mechanismen des Geschäfts

Das enttäuscht ihn, das wurmt ihn. Aber als Ex-Profi kennt er die Mechanismen, die bei solchen Talfahrten auch im Amateursport greifen. „Ich habe alles probiert, habe versucht, den Druck von der Mannschaft zu nehmen, denn Hektik hilft in solchen Situationen nicht“, meint Dikhtyar: „Aber letztlich trage ich die sportliche Verantwortung. Und wenn man Misserfolg hat, muss man mit so etwas rechnen. Da bin ich nicht blauäugig.“

Etwas überrascht war er jedoch vom Zeitpunkt der Entlassung. In Mühlenfeld (1:2) sei sein Team zuletzt deutlich besser aufgetreten als in den Wochen zuvor: „Ich dachte, jetzt schaffen wir den Umschwung.“

„Eine Trennung, und dann auch noch mitten in der Saison, ist immer blöd“

Allerdings war dieser Glaube bei den anderen Wagenfeldern nicht mehr da. Spartenleiter Mark Wiedemann kennt natürlich die Probleme: Verletzungssorgen, recht dünner Kader, die Neuen müssen sich erst reinfinden und so weiter. Ihm ist – zuletzt beim 1:4 gegen Twistringen („Das tat weh“) – aber noch etwas anderes aufgefallen, das ihn alarmierte: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich alle über 90 Minuten komplett zerreißen. Diese mannschaftliche Geschlossenheit fehlte mir, das war kein Abstiegskampf von uns.“ Deshalb traf es letztlich den Trainer, was Wiedemann bedauert: „Sergiy hat sich hier überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Eine Trennung, und dann auch noch mitten in der Saison, ist immer blöd.“

„Reset und Attacke“ mit Köpper

Nun soll ein neuer Mann versuchen, das arg geschundene Selbstvertrauen wieder aufzubauen – und den TuS aus dem Keller zu führen. Helmut Köpper (64), einst Coach des Frauenteams der SG Schamerloh und Trainerpartner von Jörg Rodewald (Dikhtyars Vorgänger in Wagenfeld) beim SV Eidinghausen-Werste, leitet bereits die Einheiten beim Bezirksliga-Schlusslicht. Der Petershäger kennt den Kreis zwar nicht so gut, „doch das ist absolut kein Problem“, findet Wiedemann: „Wir wollten gerne jemanden haben, der in dieser Hinsicht unverbraucht und unvoreingenommen ist. Klar ist es momentan nicht gemütlich, aber jetzt heißt es Reset und Attacke!“

„Richtungsweisendes Spiel“ gegen Diepholz

Köppers Auftakt am Sonntag könnte brisanter kaum sein. Wagenfeld empfängt im Südkreisduell den punktgleichen Vorletzten SG Diepholz (beide 3). „Ein richtungsweisendes Spiel“, weiß Wiedemann. Dikhtyar wird seinem Ex-Verein dafür fest die Daumen drücken und prophezeit den Befreiungsschlag: „Wagenfeld wird den Bann brechen, da bin ich mir sicher – leider ohne mich.“

Über seine sportliche Zukunft hat sich der 47-Jährige noch keine Gedanken gemacht – er weiß aber: „Ich will dem Fußball verbunden und im Trainergeschäft bleiben. Mal gucken, was sich ergibt.“