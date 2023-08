Stallgeruch und Kompetenz: Bi Ria übernimmt den Brinkumer SV

Von: Felix Schlickmann

Hat ab sofort das Sagen beim Brinkumer SV: Neu-Coach Iman Bi Ria. © Terwey

Mit der Vergangenheit des Brinkumer SV mag Iman Bi Ria sich nicht mehr beschäftigen. Der neue Trainer ist nun im Amt – und hat klare Vorstellungen davon, mit welcher Akribie er die großen Herausforderungen angehen will.

Brinkum – Iman Bi Ria startet gleich mal mit den höchst möglichen Ambitionen. „Heute beginnt eine neue Ära, und ich möchte meine prägen“, kündigt der neue Fußballtrainer des Brinkumer SV an – und bittet dann eindringlich darum, die Vergangenheit ruhen zu lassen. „Ich möchte, dass man vergisst, was war“, sagt er: „In den letzten Monaten ist ganz viel passiert und Negatives berichtet worden. Mir ist in erster Linie wichtig, von alldem wegzukommen. Dieser Ganze Hate, diese ganzen Diskussionen müssen aus den Köpfen raus, wir müssen das Image aufpolieren und Ruhe reinbringen. Auch dafür hat man mich installiert.“

Klare Kante vom neuen starken Mann beim Bremen-Ligisten – für den sich sogar Ex-Profi Dieter Burdenski einmalig eingeschaltet hat. „Ich habe mich in Brinkum nie in die sportlichen Belange eingemischt, nie Trainer oder Spieler geholt“, versichert der Berater: „Aber seit einem Jahr erlebe ich etwas, dass mir als Unterstützer des Vereins wehtut, dass es den Bach runtergeht. Und deshalb musste ich eingreifen.“ Bi Ria kenne er „seit Jahren“, sagt Burdenski: „In meinen Augen ist er der richtige Mann. Er hat die sportliche Kompetenz und im Verein gespielt. Ich bin sehr froh, dass er sich mit Freude entschieden hat.“

Bi Ria verspricht „viel Neues, viel Input“ – und hat dafür Zeit

Mit Freude – und mit Überzeugung. Bi Ria, der sich im September für die A-Lizenz einschreiben möchte, weiß, wie es im Verein läuft – und das hat ihn gekitzelt. „Ich habe mir Gedanken gemacht und entschieden, dass ich genau das kann und genau das möchte“, betont er.

Die negativen Dinge, die seine geschassten Vorgänger Mike Gabel und Kevin Köhler angeprangert hatten? Bi Ria sieht sie als Herausforderungen. „Ich bin ja nicht blind. Wir wissen alle, dass es Defizite gibt und wir da noch anpacken und einiges verändern müssen“, erklärt er: „Die Mittel sind da, um etwas aufzubauen, und jetzt ist es meine Aufgabe, die Leute dafür zu begeistern. Es ist viel zu tun, aber ich bin ein akribischer Arbeiter und werde vieles verändern, auch strukturell. Es wird viel Neues kommen, viel Input geben, aber ich habe die Zeit – und das ist das Schöne.“

Der Brinkumer SV ist ein großer Verein, mit dem Umfeld, dem Background – und einer mit Ambitionen. Das ist genau das, was ich wollte. Ich habe für Brinkum gespielt, auch eine Jugendmannschaft trainert. Ich hatte immer den Wunsch, hier Trainer zu werden. Deshalb habe ich gar nicht lange überlegt.

Für Veränderungen benötigt Bi Ria – neben seinem großen Netzwerk von Bremen bis nach Hannover – vor allem „Manpower“. Und sein Team hat er bereits weitgehend beisammen. Serkan Savran bringt der 39-Jährige vom TuS Sulingen mit, der Co-Trainer soll sich vermehrt um die Torhüter kümmern. Jörg Böttcher bleibt als „Co“ erhalten, Klaus Lange (Athletiktrainer) und Daniel Renken (Physio) machen ebenfalls weiter. Einen Betreuer möchte Bi Ria in den kommenden Tagen dazuholen.

Und Dorian Willms, der die Mannschaft interimsweise in den ersten beiden Saisonspielen betreut hat, darf wieder aus dem Hintergrund heraus arbeiten. „Er wird mich unterstützen“, berichtet Bi Ria: „Dorian hat mich auch schon ganz viel unterstützt und Vorarbeit geleistet.“ Nun kümmere sich Willms als Berater wieder „um Sponsoring und solche Sachen“, erklärt der neue Trainer.

Pokal-Partie bei Mfandena zum Auftakt

Nach der letzten Partie seines „Vorgängers“ (das historische 1:14 bei Werder II) weiß Bi Ria, dass man zunächst „nicht viel erwarten“ dürfe: „Ich komme während der Saison und nach einer Niederlage, die Geschichte geschrieben hat. Aber das Programm in den nächsten Wochen gibt es her, dass wir in die Erfolgsspur finden können.“

Den Auftakt macht die Erstrundenpartie im Pokal beim Kreisliga-Aufsteiger SV Mfandena (Samstag/17.00 Uhr). „Wir werden den Tag zu einer kleinen Taktikschulung mittags nutzen und dann gemeinsam zum Spiel fahren“, erklärt der Coach seinen Plan: „Ich möchte, dass der Bi-Ria-Fußball langsam in die Köpfe der Jungs kommt, will eine gewisse Spielfreude sehen, aber nichts Schwieriges machen.“ Und: „Machen wir uns nichts vor: Wir müssen das Spiel gewinnen. Es zählt nur ein Sieg, den wollen wir einfahren, um gestärkt ins Derby gegen Arsten zu gehen.“ Und um von Beginn an die positiven Schlagzeilen zu schreiben, die Bi Ria am liebsten nur noch lesen möchte.