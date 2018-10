Brinkums Berater setzt Vertrauen in Manager Jörg Bender

Auch Brinkums Berater Dieter Burdenski gefällt die momentane sportliche Lage nicht. Aber „Budde“ mischt sich nicht in das operative Geschäft des Bremen-Ligisten ein.

Brinkum - Nach zweiwöchiger Pause (zuletzt stand der Bremer Landespokal im Mittelpunkt) steht für den Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV das nächste Pflichtspiel an. Freitagabend um 19.30 Uhr erwartet das Team von Trainer Dennis Offermann dabei auf dem eigenen Kunstrasenplatz den Tabellen-14. OSC Bremerhaven. Da Brinkum als Zwölfter nur drei Punkte mehr aufweist als die „Olympischen“, kommt dem Spiel eine gehobene Bedeutung zu, denn der BSV möchte sich mit einem Sieg von den Abstiegsrängen distanzieren.

Dass Brinkum als letztjähriger Meister mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden ist, dürfte nicht besonders verwundern. Konsequenzen personeller Art wurden bisher nicht gezogen. Diese fordert auch Brinkums Berater Dieter Burdenski, der unter anderem den Etat besorgt, nicht: „Wir müssen sehen, dass wir möglichst schnell da unten wegkommen. Die vergangene Saison verlief mit dem Titel außergewöhnlich gut – die jetzige ist außergewöhnlich schlecht. Das liegt natürlich auch am großen Verletzungspech im Team. Aber ich werde jetzt nicht in das operative Tagesgeschäft eingreifen. Das hat ganz allein Manager Jörg Bender zu verantworten. Aber natürlich wird er sich fragen müssen, ob die bisherigen Personalentscheidungen alle so richtig waren.“

Hat „Budde“ denn überhaupt noch Lust, sich auch weiter für den Brinkumer SV zu engagieren? „Ich wohne in Brinkum und finde, dass ich etwas machen sollte. Deshalb werde ich Brinkum auch weiterhin unterstützen. Das ist mir schon eine Herzensangelegenheit“, erklärte der 67-Jährige gestern.

Aber natürlich erhofft sich Burdenski heute einen Sieg. Die Personalsituation hat sich leicht entspannt. Kapitän Jannik Bender plagt nach seinem Urlaub zwar noch eine Erkältung, aber zusammen mit Bastian Helms wird er wieder die Doppel-Sechs bilden. „Das wird wohl so kommen“, bestätigt Co-Trainer Mirkan Pakkan, der aufgrund der Personalmisere momentan mehr als Spieler denn als Trainer gefordert ist.

Zudem steht Mittelfeldmann Maximilian Wirth nach seiner Knie-OP wieder im Mannschaftstraining und könnte demnächst wieder eingreifen. Das gilt nicht für Esin Demirkapi, Ali Ibrahimi, Marcel Brendel (alle verletzt oder krank), Jürgen Heijenga (Urlaub) und den wegen seines Studiums abwesenden Steffen Röpke. Wegen beruflicher Inanspruchnahme ist auch Torhüter Benjamin Schimmel außen vor und wird durch Tariq Olatunji ersetzt.

„Wir haben zuletzt viele Gespräche mit den Spielern geführt. Und dies sowohl in der Gruppe als auch einzeln. Dabei haben wir vor allem den Führungsspielern klargemacht, dass von ihnen mehr kommen muss, damit wir da unten möglichst schnell rauskommen“, erklärte Pakkan gestern.

