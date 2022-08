Diepholzer Squasher machen Deutsche Meisterschaft in Bremen zum Heimspiel

Von: Cord Krüger

Teilen

An Nummer eins gesetzt: Profi Mahesh Mangaonkar bekommt es mit dem Weltranglisten-Fünften zu tun. © Krüger, Cord

Es ist schon jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte - und diesen wollen die Diepholzer Squasher ausgiebig genießen. Das Team um Dennis Jensen macht die Deutsche Meisterschaft in Bremen zum Heimspiel. Im Halbfinale wartet ein absoluter Kracher.

Diepholz – Mehr als 40 Fans haben Karten ergattert, der komplette Kader des 1. SC Diepholz will ebenfalls anreisen: Das Endrunden-Turnier um die Deutsche Squash-Meisterschaft in Bremen „wird für uns ein Heimspiel“, sagt Dennis Jensen über das Highlight der bisherigen Vereinshistorie. Der Teamchef, Manager, Macher und Motor des Bundesligisten strahlt.

Ziemlich entspannt wirkt der 46-Jährige, in der abgelaufenen Serie selbst noch für zwei Matches im Court (ein Sieg, eine Niederlage). Denn die größten Erfolge des 1987 gegründeten Clubs kann den Diepholzern niemand mehr nehmen. Erstens die sensationelle Vizemeisterschaft des 1. SCD in der Bundesliga Nord vom Frühjahr, zweitens haben die Kreisstädter die Bronzemedaille der am Freitag beginnenden „Deutschen“, dem Gipfeltreffen der vier besten Teams dieser Republik, jetzt schon sicher.

„Egal, wie es ausgeht: Der dritte Stern kommt danach auf unser Trikot!“ Der Diepholzer Teamchef Dennis Jensen sieht die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft schon als Erfolg an. Die ersten beiden Sterne stammen von den zwei Zweitliga-Meisterschaften. © Krüger, Cord

„Einerseits ist es schade, denn aus sportlicher Sicht hätte ich ein Spiel um Platz drei gern gehabt“, sagt Jensen: „Andererseits habe ich nichts dagegen, mir eine Bronzemedaille umhängen zu lassen.“

Aber warum „nur“ Bronze? Der Diepholzer ist realistisch genug, nicht mit mehr zu kalkulieren. Denn im zweiten Halbfinale, das um 17.00 Uhr in der Bremer „ULC Sportwelt“ an der Hermann-Ritter-Straße steigt, bekommen es die Niedersachsen mit der Übermannschaft aus der Bundesliga Süd zu tun: „Black & White RC Worms“ fegte mit zwölf Siegen aus zwölf Partien durch die Südstaffel, gab dabei nur sechs Matches ab und sammelte 597 Satzpunkte – 190 mehr als Vizemeister Squash Factory Saar-Pfalz, der mit zehn Zählern weniger ins Ziel kam.

Worms reist mit absoluten Szene-Stars an

Den Grund dieser Dominanz hat Jensen schnell ausgemacht: „Worms hat eine Weltklasse-Besetzung. Wir werden alles reinhauen – und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Satz holen.“

Als die Squash-Macht vom Rhein jetzt den Kader bekannt gab, war für den Ur-Diepholzer die Sache klar. An Nummer eins tritt Mohamed Elshorbagy an, aktueller Weltranglisten-Fünfter, zuvor aber insgesamt vier Jahre und einen Monat die Nummer eins der Squash-Welt. „Für mich ist es immer noch der Beste in diesem Sport und ein begnadeter Techniker“, sagt Jensen über den ägyptischen Profi.

Mit ihm wird sich die Diepholzer Verlässlichkeit in Person messen: Der indische Profi Mahesh Mangaonkar, in bisher 20 Bundesliga-Spielen für den 1. SCD 18-mal erfolgreich, fliegt aus seiner Wahlheimat Finnland ein. „Das gibt ein interessantes Duell“, sagt Jensen über die Aufgabe seines Weltranglisten-49. in der Hansestadt.

An Nummer zwei schicken die Wormser Nick Matthew ins Rennen, dreifacher Einzelweltmeister, zudem mit der englischen Nationalmannschaft zweimal WM-Sieger und zehnfacher Europameister. Zugegeben: „The Wulf“ ist schon 42 Jahre alt, sein erster Platz in der Weltrangliste liegt zwölf Jahre zurück, doch diesen hatte er stolze 19 Monate inne. „Ein absoluter Top-Mann – und wenn der ins Rollen kommt, kann er es heute noch jedem auf der Welt schwermachen“, schwärmt Jensen. Am Freitag darf Dylan Bennett diese Erfahrung sammeln.

Er beginnt: Willi Wingelsdorf startet am Freitag an Position vier ins Halbfinale gegen Favorit Worms. © Krüger

An den Positionen drei und vier bietet Diepholz Julian Kischel und Willi Wingelsdorf auf. Wie Bennett und Mangaonkar hatten sie den Löwenanteil an der Vizemeisterschaft. „Und diesem Stamm, der uns überhaupt so weit gebracht hat, wollte ich dieses Ereignis nicht nehmen“, stellt Jensen klar. Als Ersatzspieler auf den deutschen Positionen hat er Dustin Eickhoff und sich selbst aufgeboten, für einen Ausfall auf der Ausländerliste hält sich der Spanier Edmon Lopez-Möller bereit.

Am Freitagmorgen startet das Team nach Bremen, checkt im Steigenberger-Hotel ein und bestreitet den letzten Teil der Vorbereitung. Dass Halbfinal-Gegner Worms vom Etat her ein wenig besser aufgestellt ist, zeigt die Tatsache, dass die Mannschaft bereits am Dienstag angereist ist. „Worms und der Paderborner SC sind das Nonplusultra in Deutschland“, unterstreicht Jensen. Rekordmeister Paderborn tritt am Freitag ab 14.00 Uhr im ersten Halbfinale gegen Saar-Pfalz an. Das Finale steigt am Samstag ab 14.00 Uhr. Der 1. SC Diepholz wird sich auch das nicht entgehen lassen – Jensen rechnet allerdings mit Tribünenplätzen anstelle der Area für die Spieler. „Aber egal: Danach ist die Siegerehrung“, sagt Jensen. Und wenig später steht sein Team auf dem Treppchen. . .