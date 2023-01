Diepholzer Squasher feiern Mangaonkar: Dreisatz-Sieg im Topspiel bringt Bundesligist ganz nah an die Playoffs

Von: Cord Krüger

Keine Punkte zum Comeback: Martin Svec (r.) verlor seine beiden Matches für die Diepholzer Bundesliga-Squasher (hier gegen Berlins Daniel Poleshchuk). Trotzdem reichte es zu für den 1. SCD zu einem Remis und einem Sieg. © Krüger

Welch ein Auftritt von Mahesh Mangaonkar! Keine 25 Minuten brauchte der Squash-Profi des 1. SC Diepholz am Sonntagnachmittag, um den früheren Vizeweltmeister Omar Mosaad, Spitzenspieler von Airport Squash Berlin, mit 11:2, 11:2, 11:7 aus dem Centre Court des Diepholzer „Sauna- und Sportparadieses“ zu fegen. Weil vorher schon Willi Wingelsdorf und Felix Auer ihre Matches in je drei Sätzen gewonnen hatten, stand der Heimsieg des Bundesligisten daher schon vor dem Abschluss-Einzel fest. Und somit auch die Tatsache, dass Diepholz Tabellenzweiter bleibt.

Diepholz – Damit nicht genug: Nach diesem 3:1 über ihren ärgsten Verfolger sollten sich die Kreisstädter das erste Mai-Wochenende freihalten. Dann steigt in Krefeld die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Und angesichts der nun sieben Punkte Vorsprung auf Nicht-Playoff-Platz vier bei noch vier Begegnungen gestand der Diepholzer Spielertrainer Dennis Jensen: „Jetzt müsste schon sehr viel passieren, dass wir das nicht schaffen.“

Den Grundstein für das erfolgreiche Wochenende hatte der 1. SC am Samstag gelegt – mit dem „gewonnenen Unentschieden“ bei Sportwerk Hamburg.

Sportwerk Hamburg - 1. SC Diepholz 2:2 (128:139): An Position vier sahen die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel, das Willi Wingelsdorf in vier Abschnitten für sich entschied. „Da hätte ich keinen fünften Satz sehen wollen“, verriet Jensen – in der Ahnung, dass Hamburgs Jan Plettenberg dann womöglich gewonnen hätte. Zunächst war für Wingelsdorf alles nach Plan gelaufen – mit einer 2:0-Satzführung und einem 4:0 im dritten Durchgang. „Aber dann kippte die Partie komplett“, wunderte sich Jensen. „Selbst gemachte Leiden“, nannte der Sieger das: „Eigentlich hatte ich in den ersten zwei Sätzen alles im Griff, aber dann ist der Gegner körperlicher geworden, hat sich öfter in den Weg gestellt und ich habe mich davon rausbringen lassen. Im vierten Satz habe ich es aber über die Big Points hinbekommen.“

Felix Auer „absolute Bereicherung für uns.“

Weniger Mühe hatte Felix Auer gegen Fynn Schuck. „Felix war wieder richtig in Spiellaune“, lobte Jensen seinen Neuzugang nach dem Dreisatzsieg: „Er ist eine absolute Bereicherung für uns.“

Mahesh Mangaonkar steuerte gegen den Ägypter Yahya Elnawasany zwei Sätze zum gewonnenen Unentschieden bei – doch das reichte dem Spitzenspieler natürlich nicht: „Das Positivste an dieser Fünfsatz-Niederlage war, dass ich daraus für das heutige Spiel lernen konnte“, meinte der Inder am Sonntag: „Nach den ersten beiden Sätzen bin ich plötzlich viel zu passiv geworden.“

Martin Svec feiert Comeback

Nach eineinhalb Jahren gab Martin Svec sein Comeback im Diepholzer Dress. Doch der Tscheche ackerte mit einer Oberschenkelblessur an Position zwei und unterlag dem Finnen Henrik Mustonen klar. „Ich hatte nach acht Stunden Autofahrt aus meiner Heimatstadt Brünn auch keine gute Vorbereitung“, räumte der Profi ein. „Trotzdem war ich froh, wieder für Diepholz spielen zu dürfen. Hier herrscht ein guter Teamspirit – und am Ende war die Mannschaft mit dem Unentschieden erfolgreich. Darauf kommt es an.“

Squash-Bundesliga Nord Sportwerk Hamburg - 1. SC Diepholz 2:2 (128:139): Yahya Elnawasany - Mahesh Mangaonkar 8:11, 5:11, 11:5, 11:7, 11:8; Henrik Mustonen - Martin Svec 11:9, 14:12, 11:3; Fynn Schuck - Felix Auer 8:11, 5:11, 1:11; Max Plettenberg - Willi Wingelsdorf 8:11, 3:11, 11:6, 10:12.

1. SC Diepholz - Airport Squash Berlin 3:1 (111:77): Die Gastgeber starteten nach Maß – mit Wingelsdorfs Dreisatz-Sieg gegen Oliver Wenk. „Das war zwar eine klare Sache, aber von mir nichts Berauschendes“, übte der 25-Jährige Selbstkritik. Ab der Mitte des zweiten Satzes schonte er Ressourcen und punktete mit viel Übersicht, durch die er Berlins nicht etatmäßigen Vierer mehrmals ins Leere laufen ließ.

Ebenfalls nach gut einer halben Stunde fertig war Auer mit Julian Wollny. „Ich hatte heute richtig Bock“, umschrieb er seinen Auftritt: „Ich habe schnell gemerkt, dass ich Julian bewegen muss – und die Bälle zum Glück ganz gut getroffen.“

„Mahesh hat keinen Fehler gemacht“

Somit war alles angerichtet für das Top-Duell zwischen dem Weltranglisten-53. Mangaonkar und Mosaad, aktuell die Nummer 26 der Squash-Welt. Und Mangaonkar merkte schnell, dass er gegen den hart schlagenden 1,90-Meter-Hünen platzierte Bälle auspacken musste. Die wiederum setzten dem 34-Jährigen arg zu. In Rekordzeit fuhr der Diepholzer die ersten beiden Durchgänge ein, im dritten begeisterte er mit riskanten Cross-Shots und klugen Stopps. „Mahesh hat keinen Fehler gemacht“, staunte Jensen: „Das war eines seiner besten Matches für uns.“ Und er wusste, dass seine Kollegen ihren Beitrag dazu geleistet hatten: „Es macht was mit einem, wenn das eigene Team schon mit 6:0 Sätzen vorne liegt.“

Am Ende waren es 9:3 Sätze, weil der angeschlagene Svec gegen Daniel Poleshchuk keine Chance hatte. Doch Jensen tröstete den Tschechen mit den Worten: „Alles gut.“ Beim Blick auf die Tabelle stimmt das.

Squash-Bundesliga Nord 1. SC Diepholz - Airport Squash 3:1 (111:77): Mahesh Mangaonkar - Omar Mosaad 11:2, 11:2, 11:8; Martin Svec - Daniel Poleshchuk 6:11, 5:11, 1:11; Felix Auer - Julian Wollny 11:6, 11:6, 11:6; Willi Wingelsdorf - Oliver Wenk 11:7, 11:3, 11:4.