Diepholzer Bundesliga-Squasher voll Vorfreude und Bronze-Hoffnung

Von: Cord Krüger

Teilen

Groß war der Jubel der mitgereisten Diepholzer Squash-Fans im August, als der 1. SC Diepholz in Bremen Bronze bei den Deutschen Meisterschaften holte. Ab Donnerstag, zur nächsten DM-Endrunde, wollen ebenfalls viele von ihnen nach Krefeld reisen. © Krüger

Am Donnerstag ist es so weit: Die Diepholzer Bundesliga-Squasher spielen dann um den deutschen Meistertitel. Im Viertelfinale in Krefeld trifft das Team von Spielertrainer und Manager Dennis Jensen auf den 1. FC Kempten.

Diepholz – Die Hotelzimmer hat Dennis Jensen schon mal bis zum Finaltag gebucht. „Man muss ja für alles gewappnet sein“, sagt der Spielertrainer und Manager des 1. SC Diepholz schmunzelnd. Stressige Tage liegen hinter ihm. „Aber jetzt herrscht nur noch pure Vorfreude“, verrät der Mann, der mit seinen Bundesliga-Squashern am Mittwoch zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft nach Krefeld reist. Dort bestreiten die Kreisstädter am Donnerstag das erste Viertelfinale – „und wir rechnen uns durchaus etwas aus“.

Der Vizemeister der Nordstaffel trifft ab 14.00 Uhr auf den Dritten der Bundesliga Süd, den 1. SC Kempten. Beide Teams waren in der Saison ähnlich erfolgreich: Von ihren zehn Begegnungen gewannen sie vier, verloren drei und schlossen die Saison mit 17 Punkten ab. Verständlich, dass Jensen da von „einem Duell auf Augenhöhe“ spricht: „Aber wir wollen ins Halbfinale. Dann hätten wir wieder die Bronzemedaille sicher.“

Diepholzer Fans reisen hinterher

Wie im vorigen August, als Diepholz mit dem dritten Platz bei den „Deutschen“ aus Bremen zurückkehrte. Diesmal jedoch sind erstmals in der Geschichte der Deutschen Squash-Liga sechs anstatt vier Teams vertreten.

Optimistisch stimmt den 47-Jährigen die angekündigte Rückendeckung der Fans: „Wir haben gehört, dass uns einige Diepholzer hinterher reisen werden.“ Zweitens „kommt uns der Court sehr entgegen, weil er unserem sehr ähnlich ist“, erklärt Jensen. In den Bundesliga-Duellen gegen den SC Turnhalle Niederrhein, erst seit dieser Serie in der Süd-Gruppe, „haben wir dort nie schlecht ausgesehen“, erinnert er sich. Die Gastgeber haben sich als Vizemeister im Süden ebenfalls für die Endrunde qualifiziert. Schon jetzt wissen die Diepholzer, dass sich die Krefelder für ihr „Finale dahoam“ auch abseits des Parketts ins Zeug legen. „Wir werden professionelle Bedingungen vorfinden“, versichert Jensen. Das reicht von den Saiten-Bespannungs-Services für die Profis bis zur Großbildleinwand für alle Fans, die keine der schon in der Vorwoche fast vergriffenen Karten ergattern konnten.

Ich bin froh, dass Dylan uns nachreist. Allein seine Anwesenheit ist gut für die Moral, und durch sein Coaching bringt er oft nochmal eine andere Qualität rein.

Bereits am Mittwoch setzt sich der Tross der zwei Kleinbusse – gratis verliehen von einem Diepholzer Autohaus – aus Diepholz in Bewegung. Unter anderem sitzen dann neben Jensen noch der für Position drei vorgesehene Felix Auer, Julian Kischel und Willi Wingelsdorf, Routinier Dirk Heemann, Mitspieler Julian Söhnchen sowie Betreuer Frank Potyka in den Fahrzeugen. Am Flughafen Düsseldorf holen sie die Profis Mazem Hesham und Declan James ab. „Mazem fliegt direkt aus Kairo ein“, sagt Jensen über den ägyptischen Weltranglisten-Achten, den er auf der Kaderliste als Spitzenspieler vorsieht. Der schottische Profi James, zurzeit Nummer 46 der Welt, kommt knapp ein Jahr nach seiner Verpflichtung an Position zwei zum Debüt für die Niedersachsen. „Ob Julian Kischel oder Willi Wingelsdorf an vier spielen, entscheiden wir kurzfristig nach den letzten Trainingseindrücken“, schildert Jensen.

Gegen Kempten gibt es ein Wiedersehen mit dem Spanier Iker Pajares Bernabeu, der im Winter 2014 zu den Diepholzern gekommen war. „Schon damals habe ich aber gesagt, dass Iker das Zeug zur Weltspitze hat“, erinnerte Jensen. Nach dem Weggang des heutigen Weltranglisten-26. blieb der Kontakt bestehen, „und er hat mir auch schon geschrieben, dass er dabei sein wird“, berichtet der SCD-Coach. Hesham darf sich für das Spitzenmatch also auf einen heißen Tanz mit dem Spanier einstellen.

Paderborn und Worms mögliche Halbfinalgegner

Ein weiterer alter Diepholzer Bekannter ist Pascale Ruzicka, zu Zweitliga-Zeiten vor gut zwölf Jahren Nummer zwei der Kreisstädter. Ansonsten sind die Bayern für Jensen ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: „Wir hoffen aber, dass wir den Flow durch unsere Nord-Vizemeisterschaft mit ins Turnier rüberretten können.“

Sollte der 1. SCD gewinnen, kommt es am Freitag um 12.00 Uhr zum Halbfinale gegen den Paderborner SC oder Black & White Worms. Die beiden Meister aus dem Norden und Süden sind gesetzt und greifen erst dann ins Geschehen ein.