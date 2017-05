Demirli versüßt Behrens´ Abschied

DIEpholz - Mit einem Sieg wollte sich Jörg Behrens nach elf Jahren als Spieler und Trainer von seiner SG Diepholz verabschieden, und seine Mannschaft lieferte noch ein letztes Mal. Im letzten Saisonspiel feierten die Kreisstädter einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen den TSV Bassum, sodass nach einem turbulenten Saisonstart am Ende sogar noch ein solider achter Tabellenplatz (41 Punkte) heraussprang.

Einen spielerischen Leckerbissen gab´s zum Abschluss allerdings nicht zu sehen, was aber nicht verwunderte. Für beide Teams ging´s nach einer aufreibenden Serie um nichts mehr und das bei Temperaturen, die selbst den Zuschauern Schweißperlen auf die Stirn trieben. Dennoch war Diepholz in einem müden ersten Durchgang die bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Alexander Finke spielte auf die linke Seite zu Niko Senkler, der flach in die Mitte passte, wo Christian Bußmann aus kurzer Distanz zum 1:0 (16.) einschob. „Danach haben wir unsere Chancen aber nicht gut ausgespielt“, monierte Behrens, während sein Gegenüber Torsten Klein von seinen Bassumern so gut wie gar nichts zu sehen bekam: „Das war ein ganz müder Kick von uns, Diepholz hat zur Pause verdient geführt.“

Im zweiten Durchgang wurde es zunächst nicht wirklich besser, Torchancen blieben bis in die Schlussphase absolute Mangelware. Doch plötzlich wachte Bassum auf. Nach Flanke von Hannes Schlottmann und Ablage von Oliver Meyer hämmerte Leon Timmermann das Leder aus sieben Metern zum 1:1 unter die Latte (81.). Alexander Pestkowski bekam wenig später sogar zwei Chancen, Bassum in Führung zu bringen. Ein Volleyschuss aus acht Metern ging knapp drüber (82.), beim

Pestkowski vergibt in Endphase zwei Chancen

zweiten Mal wurde Pestkowski fünf Meter vor dem Tor gerade so am Abschluss gehindert (85.). Stattdessen fuhr Diepholz einen Konter, den Murat Demirli letztlich mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:1 (86.) abschloss.

„Das ist natürlich ein sehr schöner Abschied, aber nachdem ich elf Jahre hier ein- und ausgegangen bin, auch ein sehr komisches Gefühl. Jetzt freue ich mich auf die dritte Halbzeit und darauf, in der kommenden Saison ganz neue Erfahrungen zu sammeln“, so Behrens nach seinem letzten Spiel als SGD-Coach. Auch Klein hätte zum Abschluss gerne gewonnen, „aber es tut keinem weh. Wir sind sehr zufrieden mit dem Klassenverbleib.“ - rob