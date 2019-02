1. SC Diepholz hat’s selbst in der Hand

Diepholz - Jeder, der die Tabelle der Squash-Bundesliga Nord lesen kann, weiß, dass der 1. SC Diepholz vor wichtigen Aufgaben an diesem Wochenende steht, um sein großes Saisonziel mit dem Klassenverbleib zu schaffen. Noch insgesamt zwölf Punkte gilt es zu verteilen, bevor die aktuelle Saison in der Eliteklasse schließt.

Dennis Jensen, Spielertrainer beim 1. SC Diepholz, hat in den Angriffsmodus geschaltet: „Wir haben es in der Hand. Wenn wir selbst punkten, brauchen wir auf niemanden anderen schauen. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir vier Spiele vor Ende in dieser Konstellation sind, hätte ich das blind unterschrieben.“

Morgen steht die Reise nach Paderborn an, wo um 14.00 Uhr die Zweite des deutschen Meisters auf die Kreisstädter wartet. Wobei Reserve das falsche Wort ist: Die Paderborner sind zwar Vorletzter, werden aber alles versuchen, um den ersten Abstiegsplatz zu verlassen. Sie genießen am Wochenende zweimal Heimrecht. Eine Prognose, wer bei den Domstädtern zum Einsatz kommt, fällt schwer, weil der Kader auch in der Breite sehr gut und umfangreich bestückt ist. Fakt ist nur, dass der Schweizer Nationalspieler Nicolas Müller (Nummer 25 der Weltrangliste) auf der Top-Position agiert. Jensen selbst plagen einige Personalprobleme, und das liegt vor allem an den internationalen Verpflichtungen der Profispieler in Reihen des 1. SC Diepholz. So sind die Briten Declan James und Richie Fallows bei den nationalen Meisterschaften in Nottingham im Einsatz, der Inder Mahesh Mangaonkar weilt in den USA, und Rene Mijs hat ein Turnier in Minsk zu bestreiten. Alles andere als gute Voraussetzungen, zumal Torsten Wagner grippegeschwächt wohl nicht zur Verfügung steht.

Somit ruhen die Hoffnungen neben Dennis Jensen auf Dylan Bennett, Dustin Eickhoff und Andre Igelbrink. „Das sind alles mit vollem Herzen Diepholzer Jungs, und die werden sich zerreißen“, betont Jensen. Nichtsdestotrotz nimmt der Aufsteiger in Paderborn die Außenseiterrolle ein.

Am Sonntag empfängt der Tabellensechste um 14.00 Uhr (Anlage des Sauna- und Sportparadieses Diepholz, Moorstraße 22) den SC Turnhalle Niederrhein. Das Hinspiel in Krefeld endete 2:2 mit dem besseren Satzverhältnis für die Kreisstädter. Gegen den Tabellennachbarn erwartet der 43-jährige gebürtige Diepholzer eine ähnlich spannende Auseinandersetzung, wobei der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten des Neulings geben soll. Mit den Zuschauern im Rücken und auf seinem eigenen Niedersachsenparkcourt will der 1. SC Diepholz seine Ausgangslage vor den letzten beiden Spieltagen noch einmal verbessern. mbo