Nach zwei Siegen: Diepholzer Squasher  feiern Bundesliga-Verbleib

Paderborn/Diepholz - Die Freude ist riesig: Der 1. SC Diepholz hat bereits zwei Spieltage vor Ende der Squash-Bundesliga-Serie 2018/2019 sein großes Saisonziel erreicht und bleibt in der Eliteklasse. „Wir können stolz auf uns sein, eine Wahnsinnsleistung in dieser starken Bundesliga“, strahlte Dennis Jensen, Spielertrainer beim 1. SC Diepholz.

Die Kreisstädter holten am vorletzten Doppel-Spieltag sechs Punkte, gewannen auswärts beim Paderborner SC II mit 3:1 und schlugen daheim mit dem gleichen Ergebnis den SC Turnhalle Niederrhein.

Die Personalpolitik vor der Saison erwies sich als goldrichtig, neben der Verjüngung des Kaders ist es den „Machern“ gelungen, spielstarke Akteure zu gewinnen, die perfekt in das Anforderungsprofil passen. Sie widmen sich der Aufgabe in Diepholz mit vollem Herzen. Einen Akteur lobte Jensen besonders: „Es fällt schwer, jemanden aus dem Team hervorzuheben, aber Mahesh Mangaonkar möchte ich einmal ausdrücklich loben. Sechs Einsätze, sechs Siege, darunter der goldene Auswärtserfolg gegen Nicolas Müller aus Paderborn, Nummer 25 der Weltrangliste, oder der Sieg in Berlin gegen den Ägypter Mazen Gamal.“

Paderborner SC II - 1. SC Diepholz 1:3: Es begann schleppend, da Dustin Eickhoff gegen Liaquat Ali nicht zu seinem Spiel fand. Erst mit Beginn des zweiten Abschnitts steigerte sich der 26-Jährige und hatte das Match gegen den Pakistani im Griff. In vier umkämpften Sätzen holte er die Führung für die Gäste. Doch Paderborn konterte in Person von Thijs Roukens, der Torsten Wagner in drei Sätzen in Schach hielt. Dabei zeigte der Diepholzer eigentlich eine ordentliche Leistung, doch der Druck des Paderborners war an diesem Tag eine Spur zu hoch.

Es folgte das Topspiel des Tages zwischen Diepholz’ Inder Mahesh Mangaonkar und dem Schweizer Nationalspieler Nicolas Müller. Ein absoluter Knaller, der gespickt war mit Spannung und hochklassigen Ballwechseln. Mangaonkar fightete wie ein Löwe, drehte im Entscheidungssatz einen 8:10-Rückstand und holte den Coup für den Neuling. „Es war eines der besten Spiele, die ich je gesehen habe“, schwärmte Jensen. Und der Sieger sagte: „Ich bin sehr glücklich über meine Leistung und freue mich über diesen wichtigen Erfolg im Diepholzer Trikot.“ Den Kreisstädtern war das Remis sicher, doch sie wollten an der Pader noch mehr.

Dylan Bennett war es vorbehalten, den Auswärtssieg einzutüten. In drei engen Sätzen zwang er Cederic Lenz nieder und bescherte damit seinen Farben einen wichtigen „Dreier“.

1. SC Diepholz - SC Turnhalle Niederrhein 3:1: Am Tag darauf machte Dustin Eickhoff den Anfang gegen das Krefelder Team. Wie entfesselt spielte er gegen Philipp Cladders auf und brachte den Tabellenfünften in Front. Dennis Jensen musste gegen den aktuellen deutschen U 19-Meister Abdel-Rahman Ghait den Ausgleich hinnehmen. Erst ab dem dritten Satz wurde das Spiel enger, doch der Krefelder setzte sich letztlich verdient durch.

Im oberen Paarkreuz hatten die Gastgeber wieder alles im Griff. Mahesh Mangaonkar machte mit Jamal Al-Barwani kurzen Prozess, musste dabei nicht sein volles Leistungsvermögen abrufen. Den Sieg perfekt machte der Niederländer Dylan Bennett. In seinem neunten Jahr für Diepholz schlug er Uwe Peters in vier Abschnitten und sicherte dem Aufsteiger die volle Punkteausbeute an diesem Bundesliga-Wochenende.

„Die Feierlichkeiten über den Bundesliga-Verbleib haben wir uns aufgespart, aber das holen wir am letzten Spieltagswochenende ganz bestimmt nach“, verspricht der 43-jährige Jensen mit einem Schmunzeln. Am Samstag, 23. März, geht’s daheim ab 14 Uhr gegen den Tabellensechsten RSB in Rheydt. Einen Tag später steigt zum Saisonabschluss das Nordderby beim ambitionierten 1. Bremer SC. mbo