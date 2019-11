Diepholz-Cup bleibt ein Zugpferd

Zwölf U13-Teams messen sich erstmals auf Kunstrasen / AZ Alkmaar neu dabei

+ Das ist das U 13-Team der „Spielmacher“ (von links): Trainer Michael Diekmann, Demhat Albagari, Louis Gazenbiller, Kimi Hindahl, Cem Özen, Jona Rohe, Torhüter Matti Wehrbein, Marek Diekmann, Torhüter Mats Höhle, Jakob Tabke, Emran Amini, Miran Gören, Cristiano Esposito, Trainer Jürgen Dieckmann, Ruhelah Khoca und Trainer Uwe Mucker. Alle freuen sich auf das D-Junioren-Hallenfußball-Turnier am Samstag um den Diepholz-Cup.

Diepholz – Die Freude bei den Verantwortlichen des Jugendfußballfördervereins „Spielmacher“ und des Auswahlteams ist groß, denn am Samstag steigt das neunte D-Junioren-Turnier (U 13) in der Walter-Link-Sporthalle (früher GFS) in Diepholz. Das Feld mit zwölf Mannschaften kann sich wieder sehen lassen: Sieben Bundesligisten, drei Zweitligisten und erstmals AZ Alkmaar aus den Niederlanden (Ehrendivision) sowie das heimische Auswahl-Team versprechen beim Diepholz-Cup Hallenfußball auf hohem Niveau. Premiere: Erstmals kicken die D-Junioren auf Kunstrasen. „Das ist einmalig im Kreis Diepholz“, sagt der langjährige Turnier-Organisator Ludwig Siebe. Der 59-Jährige fiebert dem Highlight entgegen: „Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es haben sich Freundschaften entwickelt und neue Kontakte ergeben.“