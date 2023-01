„Groß gewachsen und zweikampfstark“: Neuzugang William Ngama überzeugt bei Testspielsieg des TuS Sulingen

Von: Cord Krüger

Drei Tore: Janik Dieckmann dreht beim 5:0-Testspielsieg des TuS Sulingen gegen den TSV Bassum auf. © Krüger, Cord

Trotz schwerer Beine nach dem intensiven Ausdauertraining während der Tage zuvor rissen sich die Landesliga-Fußballer des TuS Sulingen am Freitagabend zusammen und erfüllten beim 5:0 (1:0)-Testspielsieg über Kreisligist TSV Bassum die Erwartungen ihres Trainers Iman Bi Ria: „Unser Gegner hat das defensiv sehr gut gemacht, sodass wir uns an der Abwehr teilweise die Zähne ausgebissen haben.

Sulingen - Am Ende war es aber souverän, und unsere Dreierkette hat hinten nichts zugelassen.“ Die bestand aus den Neuzugängen Eugen Uschpol, Hasan Dalkiran und dem erst jetzt verpflichteten Innenverteidiger William Ngama, bisher in Diensten des Bremen-Ligisten Vatan Sport. Bi Ria ist froh über die Zusage des 1,95-Meter-Manns: „William ist groß gewachsen und zweikampfstark. Mit ihm sind wir in der Abwehr jetzt ein bisschen variabler“, sagt er über den 21-Jährigen.

Angriffe „im Keim erstickt“ - auch dank Ngama

Das bewies Ngama auf dem Sulinger Kunstrasen, als er mit Uschpol und Dalkiran die Bassumer Angriffe nach Angaben des TuS-Trainers „im Keim erstickte“. Vorn hingegen sorgte Sercan Durmaz für die frühe Sulinger Führung (3.), ehe 20 Minuten vor Schluss der Knoten so richtig platzte. Erst traf Julian Fehse zum 2:0 (73.), dann gelang Janik Dieckmann ein lupenreiner Hattrick: Schön freigespielt, zündete er den Turbo, traf zunächst den Querbalken und köpfte den Abpraller zum 3:0 ein (75.). Dann legte er zum 4:0 (81.) und 5:0 (83.) nach.

Neuer Offensivmann Djomatou überzeugt

„Alle Tore waren schön rausgespielt, weil Bassum gut das Zentrum dichtgehalten hat“, freute sich Bi Ria, der 15 Akteure einsetzte. Unter anderem überzeugte auch der neue Offensivmann Aaron Djomatou vom TuS Leese, der diesmal mit Jan Rabens im Sturm spielte, vor allem aber ein Kandidat für beide Außenbahnen ist.