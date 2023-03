Dieckmann und Dalkiran ebnen Sulingens Weg

Von: Cord Krüger

Abgehängt: Sulingens Janik Dieckmann (links) setzt sich hier gegen Eldagsens Marvin Schlömer durch. Zuvor hatte der Stürmer das 1:0 erzielt. © Krüger

Der abstiegsbedrohte TuS Sulingen holte mit dem 2:1-Sieg über Eldagsen wichtige Punkte im Abstiegskampf, machte es aber spannender als nötig.

Sulingen – Als Sercan Durmaz in der 96. Minute das Kunststück vollbrachte, aus vier Metern erst an den rechten Pfosten des leeren Tores zu schießen und den Abpraller knapp neben den linken zu setzen, hatte Schiedsrichter Patrick Herbach ein Einsehen und pfiff dieses bis zum Schluss spannende Landesliga-Duell ab. Spannend deshalb, weil der eingewechselte Durmaz und seine Kollegen vom TuS Sulingen Chancenwucher gegen den FC Eldagsen betrieben – am Ende aber ungestraft dank des 2:1 (2:0)-Heimsiegs. Doch TuS-Trainer Iman Bi Ria sah trotz der „miserablen Chancenverwertung“ das Positive: „Wir leben noch. In der Hinrunde hätten wir so ein Ding verloren. Und im Moment brauchen wir keine Kantersiege und keinen schönen Fußball, sondern einfach nur immer die drei Punkte.“

Bi Ria „sehr zufrieden“ mit der Abwehr

Die hätten die Gastgeber auf dem Kunstrasen des Sulinger Sportparks bereits zum Pausenpfiff im Sack haben können. „Wir hätten in der ersten Hälfte nicht zwei, sondern drei oder vier Tore machen müssen“, gestand Janik Dieckmann. „Aber ich bin froh, dass ich da vorne im Sturm getroffen habe“, freute sich der Schütze zum 1:0. Der zweite Treffer ging aufs Konto von Winter-Neuzugang Hasan Dalkiran, der gleich zu seinem Pflichtspiel-Debüt die Kapitänsbinde trug. Denn der etatmäßige Capitano Lennart Greifenberg saß mit einer Leistenzerrung zunächst auf der Bank. Dalkiran bildete zusammen mit dem ebenfalls im Winter zum TuS gekommenen Eugen Uschpol das Abwehrzentrum und überzeugte auf Anhieb. „Wahnsinn, was die beiden da hinten weggeräumt haben“, staunte Bi Ria, der sich aber „mit der gesamten Viererkette sehr zufrieden“ zeigte.

Torschütze Dalkiran: „Besser geht immer“

Auch Dalkiran strahlte: „Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns, da hat es Eldagsen nur mit langen Bällen versucht. Nach der Pause fing es mit unseren Problemen an. Wir haben einfach zu viel vergeben. Normalerweise musst du hier 5:1 gewinnen, aber ein bisschen besser geht immer. Für unser Standing in der Tabelle sind die drei Punkte nicht schlecht“, freute sich der 28-Jährige nach dem Sprung auf Platz 13.

Starker Sulinger Start mit hohem Druck auf Eldagsen

Den Grundstein dafür hatten die „Grünen“ in einer furiosen Anfangsphase gelegt, mit der sie den FCE schockten. In ihrem gut funktionierenden 4-1-3-2-System gingen sie früh drauf, pressten hoch und stressten die Gäste, die erst nach sechs Minuten in die gegnerische Hälfte kamen. „Der Matchplan, den uns der Trainer mitgegeben hat, ist voll aufgegangen“, schilderte Dieckmann: „Der Gegner hatte kaum Zeit zum Luftholen.“

Dieckmann trifft zum 1:0

Und musste durchatmen, als Jan Rabens in Minute elf eine Doppelchance hatte: Erst dribbelte Dieckmanns Sturmpartner bis zur Grundlinie durch, doch sein Schuss blieb am Bein von Eldagsens Kapitän Sebastian Mende hängen. 30 Sekunden später scheiterte Rabens per Kopf an Keeper Marcel Bürst. In seiner nächsten Szene legte Rabens 17 Meter vor dem Tor quer auf Dieckmann – und der schob souverän zum 1:0 ein (13.). Sieben Minuten später jubelten die Gastgeber erneut, als Dalkiran einen Freistoß von Julian Fehse über die Torlinie grätschte – allerdings im Abseits stand. Doch kurz vor der Pause schädelte Dalkiran einen Diagonalball des aufmerksamen Linksverteidigers Marco Brockmann per Flugkopfball zum 2:0 ein (42.).

Spieler des Spiels: Hasan Dalkiran Die Binde passt! Als Kapitän ging der Innenverteidiger voran, lief hinten viele Bälle ab, schaltete sich vorn ein, köpfte das 2:0 und riss sein Team mit.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff hatte Rabens mit einer Direktabnahme bei einer Ecke von Hyoungbin Park Pech – und plötzlich stand es nur noch 2:1: Sebastian Mende verlängerte einen Freistoß von Fabio Gehrmann zum Anschlusstor ins lange Eck – ein Treffer wie aus dem Nichts (52.). Park hätte den alten Abstand fast wieder hergestellt, doch seinen Schlenzer drehte Bürst stark aus dem linken Eck (60.). Die anschließende Ecke von Fehse klatschte auf den Querbalken. Auf der anderen Seite zwang Sandro Padial TuS-Schlussmann Eric Schröder aus kurzer Distanz zur Glanzparade (68.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir zwischenzeitlich den Faden verloren“, monierte Bi Ria. Doch es reichte zum knappen, aber hoch verdienten Sieg.

TuS Sulingen - FC Eldagsen 2:1 (2:0) TuS Sulingen: E. Schröder - Klare, Dalkiran, Uschpol, Brockmann (63. Ngama) - Miklis (88. Durmaz) - Ac (73. Schmidt), Fehse, Park - Rabens, Dieckmann (73. Greifenberg). Tore: 1:0 (13.) Dieckmann, 2:0 (42.) Dalkiran, 2:1 (52.) Mende. Schiedsrichter: Patrick Herbach (TSV Havelse).