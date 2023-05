Die „Wundertüte“ Werder: Löwinnen wissen nicht so recht, was sie am Sonntag in Bremen erwartet

Von: Matthias Borchardt

Ob Oberliga oder sogar Dritte Liga: Kreisläuferin Larissa Gläser, die eine starke Saison spielt, ist bereit für eine weitere Saison bei den Löwinnen und sagt: „Ich ziehe voll mit.“ © Rehnert

Während die Löwinnen an der Spitze thronen, schwebt der Gegner SV Werder Bremen II in Abstiegsgefahr. Doch Trainer Klaus Klostermann, Kreisläuferin Larissa Gläser und Kapitänin Lea Hillmer von Handball-Oberligist HSG Hunte-Aue Löwen warnen vor dem Auftritt am Sonntag in der „Klaus-Dieter-Fischer-Halle“.

Diepholz – Endspurt im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Frauen-Oberliga: Auf die HSG Hunte-Aue Löwen wartet drei Spieltage vor Saisonende ein unbequemer Gegner. Der Spitzenreiter stellt sich am Sonntag um 16.00 Uhr beim abstiegsgefährdeten SV Werder Bremen II vor. Löwen-Kreisläuferin Larissa Gläser unterschätzt den Tabellenzwölften, der auf dem Relegationsplatz steht, keineswegs: „Zu Hause ist Werder stärker als auswärts. Wir müssen hochkonzentriert an die Aufgabe herangehen, wollen gewinnen und danach Spaß haben.“

Wir dürfen nicht nachlassen und müssen zeigen, dass wir die Punkte holen wollen.

Die Leistungsträgerin beschäftigt sich noch nicht mit dem Gewinn der Meisterschaft oder dem Aufstieg: „Wir denken weiterhin nur von Spiel zu Spiel, wollen an die Leistung in Uelsen anknüpfen. Wir müssen vom Anpfiff an wach sein, wollen Gas geben. Die Stimmung passt.“

Larissa Gläser will bleiben - ob in der Oberliga oder Dritten Liga

Die in Diepholz wohnende 28-Jährige würde sowohl in der Oberliga als auch in der Dritten Liga bei den Löwinnen weitermachen: „Ich ziehe voll mit.“ Die abwehrstarke Allrounderin konzentriert sich künftig voll auf sich, hört als Trainerin bei den Landesliga-B-Juniorinnen genauso auf wie Laura Scheper, Jessica Michel und Merle Wulf.

Klaus Klostermann spricht von „gefährlichem Spiel“ bei Werder Bremen

Doch zurück zur vorletzten Auswärtspartie. „Das ist ein Schlüsselspiel. Wir wissen nicht, wer beim SV Werder Bremen II aufläuft“, unterstreicht Löwen-Kapitänin Lea Hillmer. Trainer Klaus Klostermann sieht es ähnlich und spricht von einem „gefährlichen Spiel. Bremen steht mit dem Rücken zur Wand, ist schwer berechenbar. Eine gewisse Brisanz steckt drin in der Begegnung“, meint der Coach und fügt an: „Wir fahren da sicherlich als Favorit hin, doch Vorsicht ist geboten.“

Personell kann er wieder auf Laura Oehlmann zurückgreifen. Da Laura Winkler (Bundeswehrübung) erneut fehlt, springt Torhüterin Svenja Gatzemeier abermals in die Bresche. Im Tor bleibt Jessica Michel unumstritten die Nummer eins.

Die Bremerinnen, die in Diepholz mit 21:30 verloren hatten, haben in Clara Schmiemann (86/20 Tore) und Emily Hübner (78/6) zwei starke Spielerinnen auf der rechten Seite. Esmeralda Kassia Mabeia Miguel (76/10), Melissa Steinhoff (69/29), Jasmin Jarocki (64) und Renee Verschuren (63/9) stehen in der Torschützinnenliste ebenfalls recht gut da. „Wir müssen mit der gleichen Konzentration und Spielfreude auftreten wie in Uelsen“, nennt Klostermann seine Marschroute und fordert: „Wir müssen den Spielfluss der Bremerinnen in der Abwehr noch mehr unterbrechen.“

Hillmer zum Aufstiegsrennen: „Es kann noch alles passieren“

Wenn das gelingt, sind die Chancen auf den nächsten Sieg gewiss ganz gut. Und das wäre dann für den Aufsteiger der nächste Schritt auf dem Weg Richtung Meisterschaft. „Es kann aber noch alles passieren“, mahnt Hillmer: „Wir dürfen nicht zufrieden sein und uns auf unseren Leistungen ausruhen. Es gilt, an die guten Spiele anzuknüpfen.“

Mit dem Bus geht es zur „Klaus-Dieter-Fischer-Halle“

Fans können die „Lady Lions“ im Bus am Sonntag wieder kostenfrei nach Bremen-Hulsberg in die „Klaus-Dieter-Fischer-Halle“ begleiten. Abfahrt: 12.30 Uhr am Aldi-Parkplatz in Diepholz.