Die Weyher Zeitenwende: So will das neue Trainerteam das Wir-Gefühl stärken

Von: Gerd Töbelmann

Ziemlich runderneuert geht der SC Weyhe in die neue Landesliga-Saison. Neu dabei sind (vorn v.l.): Bjarne Nagel, Ricco Mazurkiewicz, Yannik Schultka, Demir Korac und Elvedin Bibic sowie (hinten v.l.): Trainer Lutz Repschläger, Malte Brauns, Trainer Daniel Bremer, Mevlud Schill und Torwarttrainer Daniel Denter. Auf dem Bild fehlen: Erik Landwehr und Lucas Schneider. © töbelmann

Erinnern Sie sich noch? Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende, um Deutschland wehrhafter zu machen. Auf anderem Gebiet deutet sich auch beim Fußball-Landesligisten SC Weyhe eine Zeitenwende an, denn der Trainerstab mit Lutz Repschläger und Daniel Bremer sowie Torwarttrainer Daniel Denter wurde komplatt neu verpflichtet. Simon Peters und Harald Meyer mochten nicht mehr. Aber auch in der Darstellung nach außen unterscheidet den SC Weyhe der Saison 2022/23 viel vom Team der vergangenen Jahren.

Weyhe – Die Fluktuation im Kader ist dabei gar nicht einmal so drastisch. Einige ältere Spieler haben aufgehört (Rene Heide oder Sven Bachmann) – nichts Dramatisches. Nicht ganz so leicht wiegt der Verlust des 18-fachen Saisontorschützen Dennis Rohmeyer, den es zum Liga-Konkurrenten SC Borgfeld zog. „Wir konnten Dennis leider nicht mehr umstimmen. Das lag wohl auch daran, dass wir als Trainerteam erst recht spät in Weyhe eingestiegen sind“, erklärte Repschläger (Inhaber der Elite-Jugend-Lizenz), der früher selbst lange Jahre erfolgreich als Coach in Borgfeld trainiert hatte.

Das Team wird fitter sein als in der Vorsaison.

Auch bei den Neuzugängen, immerhin neun an der Zahl, muss man nicht unbedingt mit der Zunge schnalzen, was Erfahrungen in höheren Ligen angeht. Lediglich Elvedin Bibic schnupperte beim TV Oyten niedersächsische Bezirksliga-Luft und könnte der Mittelfeld-Dirigent werden. „Er ist technisch stark, muss aber noch an seiner Physis arbeiten“, meint Repschläger. Bisher eher unterklassiger waren Bjarne Nagel (Mittelfeld/eigene Jugend), Demir Korac (offensives Mittelfeld), Mevlud Schill (Innenverteidiger/vielleicht der neue Abwehrchef), Ricco Mazurkiewicz (Flügelspieler) und Yannik Schultka (alle TuS Komet Arsten II/Torwart) unterwegs. Hinzu kommen noch die beiden Bassumer A-Junioren-Youngster Erik Landwehr (defensives Mittelfeld) und Lukas Schneider (Flügelspieler) sowie Malte Brauns (Flügelspieler) aus der eigenen zweiten Herren.

Mittelfristig wollen sie in die Bremen-Liga

Das wäre wirklich nicht genug für den Begriff Zeitenwende. Die bezieht sich eher auf die Vorgaben des Trainerteams, um auch mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben, denn schließlich soll mittelfristig der SC Weyhe in die Bremen-Liga gehievt werden.

„Und dazu braucht es vom Verein und auch von den Spielern eine andere Einstellung als das zuletzt der Fall war“, erklärt Repschläger. „Da reicht es nicht, dass die Sparte Trainer einsetzt und dann in der Saison alles so laufen lässt“, ergänzt Bremer. Aber just das hat sich im Verein, in erster Linie in Person von Michael Koch und Ralf Schneider, geändert. „Die beiden stehen voll hinter unserem Projekt und bringen sich toll ein. Das war auch ein Grund, warum ich in Weyhe zugesagt habe“, meint Repschläger.

Training soll „fast schon heilige sein“

Aber auch von den Aktiven wird ein anderes Herangehen an ihren Sport erwartet. Bremer nennt da ein Beispiel: „Wir als Trainer wollen es vorleben, dass ein Training fast schon heilig ist. Das müssen die Jungs verinnerlichen. Deshab bieten wir auch in der Vorbereitung nur zwei Einheiten an.“ Ist das nicht zu wenig, um kräftemäßige Grundlagen zu schaffen? Repschläger bestreitet das: „Wenn man das konzentriert angeht, dann reicht das. Die von mir bisher trainierten Teams hatten in dieser Beziehung nie Nachholbedarf. Ich kann jetzt schon versprechen, dass unser Team fitter sein wird als die Mannschaft aus der Vorsaison.“

„Immer für neue Spieler offen“

Aber die Trainer setzen eben auch auf die Eigeninitiative der Spieler. Der Verein biete ihnen zwar kein Geld, aber gute Rahmenbedingungen wie eine komplett neue Ausrüstung, Nutzung der Kunstrasenplätze, gemeinsames Essen nach jedem Heimspiel und andere Aktionen, um das Wir-Gefühl zu stärken. „Da verlangen wir auf der anderen Seite auch, dass die Spieler etwas an den Verein zurückgeben“, meint Repschläger, der hinzufügt, „dass wir immer für neue Spieler offen sind. Gerade in der heißen Phase der Corona-Pandemie haben Einige aufgehört, die jetzt vielleicht wieder einsteigen wollen.“

Viele Testspiele abgesagt

Um das neue Team einzuspielen, war die Vorbereitung suboptimal, denn einige Testspiele wurden von den Gegnern abgesagt. Man darf gespannt sein, wie sich der neu ausgerichtete SC Weyhe darstellt. Das erste Pflichtspiel Anfang September ist gleich ein Highlight, denn es geht im Gemeinde-Derby gegen den TSV Melchiorshausen.