Sportlerwahl: Die vielseitige „14“ ist nicht wegzudenken: Christoph Schneider – Dauerbrenner bei der HSG Stuhr

Von: Matthias Borchardt

Schon seit der Jugend trägt Christoph Schneider das Trikot mit der Nummer 14. Der 36-Jährige ist bester Torschütze beim Handball-Landesligisten HSG Stuhr – und auch abseits des Feldes ein ganz wichtiger Mann. © westermann

Er ist seit Jahren Leistungsträger bei der HSG Stuhr und war es davor auch schon beim FTSV Jahn Brinkum: Handballer Christoph Schneider. Mit 97/22 „Buden“ trug er in der Saison 2021/2022 maßgeblich dazu bei, dass die Stuhrer den Verbleib in der Landesliga Nord schafften.

Stuhr – Stuhrs Trainer Mike Owsianowski hält große Stücke auf den 36-Jährigen: „Christoph hat einen unbändigen Willen, kämpft wie ein Löwe und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er ist nicht nur dienstältester Spieler, sondern auch das Sprachrohr der Mannschaft.“ Der 39-jährige „Owo“ geht sogar noch einen Schritt weiter: „Christoph ist für uns unverzichtbar.“

Aktuell bester Werfer bei Stuhr

Seine Klasse stellt der Routinier auch in der Landesliga-Serie 2022/2023 unter Beweis. Beim bislang einzigen Auswärtserfolg – 30:29 bei der HG Jevers/Schortens – traf er neunmal ins Schwarze. Mit 51/16 Treffern ist er aktuell – mal wieder – bester Werfer beim Tabellenzwölften. „100 Tore in der Saison will ich schon werfen“, unterstreicht der Allrounder, der aufgrund von Verletzungssorgen im Rückraum spielt. „Eigentlich bin ich nicht der geborene Shooter, am Kreis fühle ich mich am wohlsten“, sagt der 1,92 Meter große und 100 Kilogramm schwere Hüne schmunzelnd.

Alles begann bei den Minis des FTSV Jahn Brinkum

Bei den Minis des FTSV Jahn Brinkum fing der gebürtige Bremer mit dem Handball an, spielte von der C- bis zur A-Jugend beim ATSV Habenhausen höherklassig und kehrte schließlich im Herrenbereich zu seinem Heimatverein zurück. Unter dem damaligen Trainer Sven Engelmann war Schneider in der Spielzeit 2005/2006 der jüngste Oberliga-Spieler des FTSV Jahn Brinkum. Zunächst kam er auf der Linksaußenposition zum Einsatz, später hauptsächlich am Kreis. In der Saison 2007/2008 zog sich der Akteur mit der Nummer 14 im Heimspiel gegen die TSG Hatten-Sandkrug einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, fiel mit dieser Verletzung ein Jahr lang aus.

2015/2016 ging es von der Verbands- in die Landesliga.

Schneider kämpfte sich zurück und entwickelte sich zu einem prägenden Gesicht der Mannschaft. An die lange Zeit mit Coach Sven Engelmann denkt er gern zurück: „Da habe ich sehr viel mitgenommen.“ Nach dem Oberliga-Abstieg spielten die Brinkumer noch zwei Jahre in der Verbandsliga (Meister 2012), aber nach der Serie 2015/2016 ging es von der Verbands- zurück in die Landesliga.

Der Routinier leistet auch Vorstandsarbeit

2016 wurde aus den drei Vereinen FTSV Jahn Brinkum, TV Stuhr und TSG Seckenhausen-Fahrenhorst die HSG Stuhr gegründet, die mit verschiedenen Teams in der Spielzeit 2016/2017 an den Start ging. „Handball nimmt bei mir sehr viel Zeit in Anspruch“, betont der erfahrene Recke, der auch Vorstandsarbeit leistet und seit Jahren Kassenwart bei der HSG Stuhr ist.

Dauerkarte beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen

Hauptkommissar Schneider arbeitet in Bremen im Polizeipräsidium, ist Einsatzleiter. Dort gehen die Notrufe ein – und die Streifenwagen werden disponiert. Für Hobbys bleibt nicht viel Zeit: Schneider reist mit seiner Frau gern nach Asien, hat eine Dauerkarte beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen und fährt gelegentlich auch zu Handballspielen des Bundesligisten HSV Hamburg.

„Ich halte mit den jungen Spielern noch mit“

Ans Karriereende denkt der ehrgeizige Handballer noch nicht: „Ich halte mit den jungen Spielern noch mit.“ Der Siebenmeterwerfer mit einer Quote von 90 Prozent verspricht: „Ich werde weiter Gas geben.“ Der Routinier, der in der 6:0-Abwehr im Innenblock spielt, hat sich für 2023 das Ziel gesteckt: „Wir wollen schnellstmöglich ins sichere Fahrwasser kommen, ich sehe uns im Mittelfeld. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte erreicht werden.“ Schneider wird dafür weiterhin alles geben.