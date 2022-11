Die Sportlerwahl ist wieder da: Comeback nach Corona-Zwangspause, lukrative Preise für Leser

Von: Malte Rehnert

Die Sieger der Sportlerwahl 2019: Schwimmer Niklas Meyer (links), die Fußballer Lennart Greifenberg (rechts) und Hannes Fortkamp vom JFV Rehden sowie Sprinterin Anna-Lena Freese (als Pappaufsteller, weil nicht live vor Ort) nahmen im Februar 2020 bei der Gala in der Kreissparkasse Diepholz die Trophäen in Empfang. Bald wird es neue Besitzer der Wanderpokale geben. © ehlers

Lange hat Corona auch dem Amateursport im Landkreis Diepholz arg zugesetzt. Wegen der Pandemie war in den Jahren 2020 und 2021 kein regulärer und vollumfänglicher Wettkampfbetrieb möglich. Aber inzwischen geht es wieder rund, im Jahr 2022 lieferten die Athleten aus der Region zahlreiche Spitzenleistungen ab. Und die sollen nun gewürdigt werden – im Rahmen der Sportlerwahl, die sich nach der Zwangspause endlich, endlich zurückmeldet!

Syke – Die beliebte Traditionsveranstaltung, gemeinsam ausgerichtet von den Kreissparkassen Syke und Grafschaft Diepholz, dem Kreissportbund Diepholz sowie der Mediengruppe Kreiszeitung, gibt es bereits zum 35. Mal. Und die Veranstalter sind glücklich über das Comeback. „Nach zwei Jahren Corona-bedingtem Ausfall freuen wir uns, dass sportlich herausragende Leistungen wieder von den Leserinnen und Lesern der Kreiszeitung wertgeschätzt werden können“, sagt Peter Schnabel, Vorsitzender des Kreissportbunds (KSB). „Die Sportlerwahl ist eine absolute Herzensangelegenheit für uns. Wir begleiten sie stets mit großem Engagement“, betont Ingo Trümpler, Ressortleiter Sport bei der Kreiszeitung: „Und so werden wir es auch diesmal wieder machen.“

Sportlerwahl-Beilage erscheint am 14. Januar 2023

Am Freitag (25.11.) startet die Sportlerwahl-Berichterstattung mit dem ersten Kandidaten-Porträt – vom Weyher Triathleten Arne Reuter. Bis Mitte Januar stellen wir in dieser Zeitung auch alle weiteren Nominierten vor. Es sind insgesamt wieder weit über 30. Am 14. Januar 2023 erscheint die Sportlerwahl-Beilage mit allen Kandidaten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres.

Lesern winkt bei Abstimmung ein E-Bike

Und dann sind Sie am Zug, liebe Leser! Per Stimmkarte oder auf der Internetseite der Mediengruppe Kreiszeitung (www.kreiszeitung.de) können Sie für Ihre Favoriten abstimmen. Ihr Voting lohnt sich gleich doppelt. Zum einen belohnen Sie die Sportler mit Ihrer Stimme für herausragende Taten. Zum anderen können Sie einen der 20 lukrativen Preise gewinnen, die unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlost werden. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein E-Bike im Wert von 4 000 Euro – erneut gesponsert von der avacon in Syke.

Drei Titel: Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres

Das Geheimnis, wer am Ende die drei Titel Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres holt und die Wanderpokale erhält, lüften wir dann am 17. Februar 2023 im Rahmen der großen Abschlussgala – ausgerichtet in der Gutsscheune Varrel von der Kreissparkasse Syke. Auf die Location, erstmals Schauplatz dieser Veranstaltung, ist auch KSB-Boss Peter Schnabel schon gespannt – er ahnt bereits: „Die Gala wird der Höhepunkt der Sportlerwahl sein.“

Neu im Lokalsport: Facebook und Instagram Zum Auftakt der Sportlerwahl startet die Sportredaktion auch mit ihren zwei neuen Socia-Media-Kanälen. Bei Facebook und Instagram posten wir zum Beispiel Links zu allen Kandidaten-Porträts und verweisen dort auch nach der Sportlerwahl regelmäßig auf Highlights unserer Berichterstattung. Die Accounts heißen jeweils Lokalsport Landkreis Diepholz