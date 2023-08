Appiah, Djumo, Sarr und Ayala: Rehden-Coach Arambasic hat die Qual der Wahl im Niedersachsenpokal

Von: Fabian Terwey

Teilen

Jubelt Viktor Appiah erneut? Auch im Niedersachsenpokal könnte Rehdens Doppelpacker vom Samstag zum Zug kommen. © krüger

Fußball-Oberligist BSV Rehden tritt im Niedersachsenpokal der Amateure bei Ligarivale 1. FC Germania Egestorf-Langreder an. Viktor Appiah drängt sich nach seinem Doppelpack zum Liga-Auftakt für die Startelf auf. Doch Trainer Kristian Arambasic hat noch mehr Optionen.

Rehden – Für den Einstand beim Liga-Auftakt waren 50 Euro in die Mannschaftskasse fällig, für seinen Doppelpack beim 3:2-Erfolg gegen den FSV Schöningen musste Viktor Appiah aber laut Kristian Arambasic nicht zusätzlich abdrücken. Stattdessen erhielt der Rückkehrer des Fußball-Oberligisten BSV Rehden eine Umarmung vom Chefcoach. „Ich habe ihm vorm Spiel gesagt: ,In der Vorbereitung war nicht alles perfekt, aber du weißt, wo das fucking Tor steht’“, berichtet der Trainer. Deshalb ist Appiah für das Achtelfinale im Niedersachsenpokal der Amateure bei Ligarivale 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Mittwoch, 19.00 Uhr) erneut ein „heißer Startelf-Kandidat“.

Rehdens Bocar Djumo und Amadou Sarr nach Sperren zurück

„Er hat Argumente geliefert“, erklärt Arambasic: „Ich bin aber keiner, der sagt: Never change a winning team. Für mich geht es immer darum: Was passt am besten zum Gegner?“ Und mit Bocar Djumo und Amadou Sarr hat der 46-Jährige gegen den „gestandenen Oberligisten mit sehr gutem Umschaltspiel“ jetzt zwei zusätzliche Optionen im Angriff. Beim Liga-Start war das Duo wegen Platzverweisen in der Vorbereitung noch gesperrt gewesen. Auch Neuverpflichtung Mateus Ayala Cardoniz bietet sich nach seinem Debüt an. „So habe ich die Qual der Wahl. Das hält die Spannung hoch“, sagt Arambasic.

Torwart-Frage offen

Auch im Tor muss sich der Coach jetzt entscheiden. „Leon Borkovic hat das erste Spiel bekommen“, kommentiert der Coach. Ob der 19-Jährige erneut die Nummer eins Ole Bahr (Muskelfaserriss) vertritt, ließ der Coach am Dienstagmittag offen. Yannick Olschewski ist eine Alternative. Weil der Keeper in den Einheiten häufiger aus beruflichen Gründen fehlen werde, teste Arambasic im Training derzeit aber auch Gastspieler für die Position zwischen den Pfosten. „Wir hören uns alles an. Einige, die in der Regionalliga nicht untergekommen sind, rufen jetzt an“, berichtet Arambasic: „Ich bin aber auch schon von meiner jetzigen Mannschaft begeistert. Ein ganz anderer Spirit als im Vorjahr.“

Ein Viertelfinaleinzug am Mittwoch würde die Schwarz-Weißen sicher zusätzlich zusammenschweißen. „Der Pokal hat riesengroßen Stellenwert für uns“, sagt Arambasic: „Wir werden Gras fressen und Gas geben.“