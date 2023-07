Ailtons 50. in Bassum: Perfekte Geburtstags-Party der Werder-Legende mit vielen Emotionen

Von: Malte Rehnert, Fabian Terwey

Im Mittelpunkt: Werder-Legende Ailton begrüßt die Einlaufkinder und die Bassumer Spieler. © Rehnert

Zwei Tore, ein Sieg, viele bekannte und liebgewonnene Gesichter: Werder-Legende Ailton war mit den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag in Bassum und Syke richtig zufrieden: „Ein wunderbarer Tag.“ Wer dabei war, was den „Kugelblitz“ besonders rührte und was dort ein Maradona-Double zu suchen hatte, steht im folgenden Text. Und es gibt auch noch Instagram-Videos und am Ende eine Fotostrecke zum runden Geburtstag.

Bassum – Es war eine Mischung aus Stolz, Dankbarkeit und Ergriffenheit, die Ailton an seinem Ehrentag verspürte. Im Spiel mit seinen „Friends“ gegen die erste Herren des TSV Bassum (3:2) hatte der Brasilianer viele alte Weggefährten aus Bundesliga-Zeiten begrüßt, zwei Tore geschossen, mit Sohn und Tochter zusammengespielt und sich von etwa 900 Zuschauern feiern lassen – inklusive Ständchen.

„Es ist ein wunderbarer Tag“, sagte Ailton hinterher über die Feierlichkeiten auf der Bassumer Sportanlage anlässlich seines 50. Geburtstags. Die Werder-Legende wirkte geradezu begeistert darüber, wie viele der Einladung gefolgt waren. „Kompliment an alle, die gekommen sind. Großer Respekt – an einem Mittwoch.“ Als er darüber sprach, kamen „viele Emotionen hoch“. Seine Augen fingen sogar ein bisschen an zu glitzern. Wie auch später bei der – etwa bis drei Uhr dauernden – Party im „Casa d‘Italia“ in Syke. „Bei seiner Rede geriet die Stimme ein wenig ins Stocken“, sagte Oliver Launer, der die große Geburtstags-Sause organisiert hatte.

Thomas Schaaf war schon ein bisschen sauer. Ich habe gesagt: ,Thomas, bleib‘ ruhig, du kennst Ailton. Ich mache gleich mein Tor.‘ Und dann wurden es sogar zwei.

Bei der Gästeliste hatte es kurzfristig noch ein paar Änderungen gegeben. Thorsten Legat und Ansgar Brinkmann waren doch nicht dabei, dafür etwa Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann und Ex-Coach Alexander Nouri. Ailtons Landsmann Paulo Sergio hatte die mit Abstand weiteste Anreise, er kam aus Sao Paulo und freute sich über das Wiedersehen: „Das letzte Mal habe ich mit Toni bei seinem Abschiedsspiel zusammengespielt.“ Das war 2014.

Die staunendsten Blicke zogen aber nicht der frühere Bayer Sergio oder bekannte Werderaner wie Trainer Thomas Schaaf, der Bassumer Christian Schulz, Tim Wiese, Nelson Valdez, Pekka Lagerblom oder Krisztian Lisztes auf sich – sondern ein Double des 2020 verstorbenen Diego Maradona. „Da haben einige echt kurz gezuckt. Ist er das? Nee, kann ja nicht sein“, sagte Launer. Ailton hatte den Diego-Doppelgänger „als kleinen Gag“ (Launer) engagiert. Und der falsche Maradona sah tatsächlich ziemlich echt aus. Er fuhr in einer knallroten Corvette vor, paffte Zigarre – und stand dann als Co-Trainer von Schaaf extra-cool mit Sonnenbrille an der Seitenlinie.

Das Spiel begann deutlich besser für Bezirksliga-Aufsteiger Bassum. Tjark Weber (15.) und Jens Nubbemeyer (18.) sorgten per Doppelschlag für ein 2:0. Auf der anderen Seite parierte TSV-Keeper Leonard Schäfer gleich mehrfach stark gegen Ailton. „Mensch, Leonard – du versaust ihm gerade den Geburtstag“, seufzte der ehemalige Sky-Reporter Rolf Fuhrmann als Stadionsprecher ins Mikrofon. Einige viel versprechende Situationen machte sich der „Kugelblitz“ auch noch selbst zunichte. Das Schiedrichter-Gespann mit Andreas Henze sowie seinen Assistenten Hüseyin Yesil und Frederic Theek winkte und pfiff ihn mehrfach zurück. „Normal“, fand der nun 50-Jährige und fügte lachend an: „Ailton ohne Abseits – das geht nicht.“

Ich habe kein Geschenk mitgebracht – ich bin ein Geschenk!

Kurz vor und nach der Pause stand er dann aber zweimal richtig (32./38.) und glich zum 2:2 aus. Das herrliche Siegtor gelang jedoch einem anderen. Der im Feld aufgebotene Keeper Felix Wiedwald, der in der Halbzeit noch gebeten wurde, seinen Wagen umzuparken, weil er den Getränkelieferanten blockierte, schlenzte den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck (60.) und meinte mit einem Schmunzeln: „In der E-Jugend war ich ja mal Stürmer – und in der Box schon immer stark.“

Die Bassumer waren trotz der Niederlage sehr angetan von diesem „Mega-Event“, wie Aljoscha Klatte urteilte. Der 33-Jährige, „ein „Werder-Fan durch und durch“, beendet seine Karriere und schwärmte: „Das war der perfekte Abschied.“

